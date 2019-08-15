Демьяну Москвину добавили полгода, а экс-главу Коми Вячеслава Гайзера перевели в камеру без горячей воды

12 августа Замоскворецкий суд Москвы после пересмотра дела вынес приговор фигуранту дела экс-главы Коми Д. Москвину.



Ранее он уже был осужден на шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима и был обязан выплатить штраф в размере 2 млн руб. Теперь к имеющемуся наказанию добавлено еще 6 месяцев. Об этом «7х7» сообщил его адвокат Сергей Сафронов. Прокуратура, кстати, требовала приговорить подсудимого к 18 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима.

Демьян Москвин — один из «финансистов-технологов» так называемой ОПС, существование которой в суде не подтвердилось. По версии следствия, он помогал фигурантам дела экс-главы Коми Вячеслава Гайзера передавать высокорентабельные республиканские госпредприятия частным компаниям, аффилированным с бывшим руководством региона. В 2010 году Москвин помог организовать приватизацию птицефабрики «Зеленецкая». В качестве дивидендов новые собственники получили около 1 млрд руб.

«Победа адвокатов»

Напомним, что 10 июня были вынесены приговоры остальным фигурантам этого громкого дела. В. Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 млн рублей (его признали виновным по делу о коррупции.) Бывшего первого заместителя главы – Алексея Чернова – суд приговорил к 9 годам строгого режима и штрафу в размере 160 млн 200 тысяч рублей. Экс-сенатор Владимир Торлопов осужден на 6 лет общего режима. Реальные сроки и большие штрафы получили также Игорь Ковзель, экс-председатель Госсовета, Наталья Моторина, гендиректор ряда коммерческих организаций, Игорь Кудинов, гендиректор Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, и бизнесмен Валерий Веселов.

Практически все СМИ назвали вердикт, оглашенный 10 июня, «победой адвокатов». Несмотря на обвинительный приговор, Замоскворецкий районный суд снял со всех фигурантов обвинение в создании преступного сообщества, а это была самая тяжкая статья, которая вменялась подсудимым, и сроки по ней маячили куда более длительные.

Однако никто из подсудимых не согласился с решением суда, все оспаривают приговор. Поскольку до решения аппеляционного суда приговор не считается вступившим в силу, то все осужденные остаются в своих сизо. Кто в Лефортово, кто в Матросской тишине и Бутырке. На зону никто не отправился. Учитывая время отпусков, скорее всего, материалы дела будут направлены в Мосгорсуд не раньше середины августа. Заседания, таким образом, начнутся уже ближе к сентябрю.

4 года идет ремонт

Вячеслав Гайзер ведет активную переписку со своими земляками и рассказывает друзьям о своей тюремной жизни. Так, в одном из последних писем он сообщил, что месяц назад его вновь перевели в старую камеру. В хороших условиях (в отремонтированной камере с горячей водой и современным телевизором) он пробыл всего несколько месяцев. Четыре года он в Лефортово, и все это время там идет ремонт. «Еще целое крыло не отремонтировано».

– Опять без горячей воды, без удобств, практически без ТВ (телевизоры здесь все возраста «дед моего деда молодым был», а аналоговое ТВ отключено, – иронизирует Вячеслав Михайлович. – У нас есть канал «Че» и канал Подмосковья «360». Очень увлекательно смотреть заседания муниципальных комиссий по проблемам ремонта во дворе №6 по улице Койкого. Холодильник типа «Морозко», размером с почтовую открытку, активно оспаривающий у нашего телевизора, кто из них вживую Наполеона в Москве видел… Камера – будто именно она была местом бомбардировки фрицев осенью 41-го… Понятно, что все это на самом деле ничего не значащие мелочи. Они только смешат, давно уже не являясь для меня чем-то новым», – заключает В. Гайзер.

Игорь ВОЛКОВ.