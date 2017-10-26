Денег нет, но вы держитесь!

Коми — один из шести российских регионов, где зафиксированы самые большие долги по зарплате.

На 19 октября общая задолженность по заработной плате в Коми составила порядка 237 миллионов рублей в 49 организациях. В том числе задолженность предприятий-банкротов (28 организаций) составила 97,8 миллиона рублей.

В целом по стране общая задолженность по зарплате составляет почти 3,5 млрд руб., сообщает РБК. Почти половина задолженности (46%) приходится на Хабаровский и Приморский края, Кемеровскую область, Амурскую и Мурманскую области, Республику Коми.

Губернатор Коми взял на личный контроль вопрос погашения долгов и поручил правительству принять соответствующие меры.

Самый крупный должник — компания АО «Интауголь», где сегодня долг по зарплате составляет около 118 миллионов рублей. Республика оказывает предприятию большую помощь. Задолженность по заработной плате на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности (ГУПы и МУПы) в Коми на 19 октября 2017 года составила 20,5 миллиона рублей перед 288 работниками на четырех предприятиях, из которых три находятся в стадии банкротства.

По данным Комистата, на 1 октября 2017 года объем просроченной задолженности по заработной плате крупных и средних организаций республики (без учета малого предпринимательства) составил 139,6 миллиона рублей. Сведения о задолженности по заработной плате предоставили 11 организаций (из них семь находятся в стадии банкротства и ликвидации). Всего за 10 месяцев с начала 2017 года погашена задолженность в организациях республики на сумму 514 миллионов рублей.