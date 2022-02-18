Уже давно стали привычными сообщения о том, что где-то работникам задерживают выплату заработной платы, обманывают с начислениями, а то и вовсе «кидают на деньги». В таких случаях речь обычно идет о частных предприятиях и предпринимателях с низкой социальной ответственностью. Но оказывается, что столь же бесцеремонно могут поступать со своими работниками и в государственных структурах.

«Плюшки» от Путина

Еще в 2008 году Владимир Путин подписал постановление «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда».

Тем самым законодательно были закреплены: сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск – не менее 7 календарных дней, повышение оплаты труда – не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.

На эти «плюшки» в полной мере должны были рассчитывать с 2009 года и работники государственного казенного учреждения Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» (далее – Управление). Но они, как теперь выясняется, до последнего времени находились в неведении касательно государственных льгот.

Знали, но молчали?

В неведении находились бы до сих пор, если бы не первый скандал, разразившийся в прошлом году. А началось с того, что руководитель общественной приемной межрегиональной общественной организации «Комитет по противодействию коррупции» в Республике Коми Евгений Потолицын обратился к прокурору Коми Николаю Егорову в связи с нехваткой в противопожарном ведомстве форменной одежды и обуви, средств спецзащиты, инвентаря. Были указаны и другие нарушения, о которых Евгений Потолицын знал не понаслышке – сам он работает пожарным.

После вмешательства прокурорских ситуация поменялась в лучшую сторону. Но Евгений Потолицын на этом не успокоился, а только «вошел во вкус». Совершенно неожиданно он выяснил: существует то самое путинское постановление от 2008 года о льготах для тех, кто официально работает в опасных условиях. И все эти годы оно пролежало «под сукном»! Как такое могло случиться?

Е. Потолицын представил в «Трибуну» копии документов, из которых следует, что недавно отошедший от дел руководитель Управления противопожарной службы Александр Сыскин и председатель Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев знали о существовании федерального постановления о льготах, но его попросту игнорировали.

Работают на износ

На сегодняшний день в Управлении противопожарной службы работает порядка 1100 человек. Согласно официальным документам, штат казенного учреждения укомплектован лишь на одну треть! Из докладных записок Александра Сыскина следует, что расчетное количество работников в дежурной смене на один пожарный автомобиль должно составлять семь человек, а фактически дежурит один (водитель пожарного автомобиля).

Остро ощущается нехватка кадров в сельской глубинке. Особенно тревожно за села, где есть больницы и интернаты, а там, как известно, в основном размещаются маломобильные люди. Случись пожар на таком объекте в ночное время – что сможет сделать пожарный расчет в составе одного человека?

В Управлении у трети техники срок службы составляет более 20 лет! Подавляющая часть пожарной техники имеет большой физический и моральный износ. С ней вообще беда – отечественная промышленность постепенно перестает выпускать запасные части для пожарной спецтехники, что создает дополнительные проблемы с поставщиками. В результате подрывается боеспособность пожарных подразделений.

Ситуация усугубляется еще и тем, что республиканские власти в 2020 году в рамках формирования трехлетнего бюджета заложили снижение расходов (в том числе и зарплатного фонда) на Управление противопожарной службы до 2023 года на 10 процентов.

На фоне всех этих очевидных проблем теперь надо как-то выходить из весьма неприятной ситуации с невыплатами работникам Управления положенных по закону сумм.

Затратная история

Государственная инспекция труда в Республике Коми начала выносить постановления о назначении административного наказания в отношении Управления противопожарной службы и ее прежнего руководства. Александру Сыскину по каждому выявленному правонарушению выписывается штраф в размере 1500 рублей, самому Управлению штраф заметно выше – 31 тысяча рублей.

На сегодняшний день трудинспекция вынесла постановления об административном наказании по четырем эпизодам, а их уже набирается порядка 50. И, похоже, это только начало, учитывая численность работников в Управлении. Причем надо брать во внимание еще и тех, кто в разное время уволился. Так что история для противопожарного ведомства вырисовывается весьма затратная.

Бремя долгов

«Обстоятельства дела свидетельствуют о пренебрежительном отношении ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» к исполнению своих публично-правовых обязанностей работодателя, возложенных на него трудовым законодательством, и к интересам работников, которым государством гарантируются определенные трудовым законодательством гарантии», – отмечается в постановлении трудинспекции.

Надо признать, что руководство Управления противопожарной службы уже сделало выводы и теперь начисляет заработную плату своим сотрудникам в соответствии с картами специальной оценки труда с учетом законных льгот. Но что делать с уже накопленными долгами?

По подсчетам самих работников Управления, им родная организация ежегодно недоплачивала примерно по 100 тысяч рублей. Учитывая штатную численность организации и значительный по времени срок игнорирования постановления Владимира Путина, сумма невыплат по заработной плате и льготам «убегает» далеко за миллиард рублей!

Ждут прокурорских

Денежный вопрос в индивидуальном порядке должен решать сам работник (действующий или бывший) Управления противопожарной службы в судебных инстанциях. Правда, добиться справедливости вряд ли получится. В Трудовом кодексе РФ прямо указывается, что «обращаться в суд за разрешением индивидуальных трудовых споров в течение одного года работник может, если: ему не выплачена заработная плата или выплаты произведены в неполном объеме; не выданы другие выплаты, которые причитаются, в том числе и при увольнении…»

После обращения Евгения Потолицына к Владимиру Путину и генеральному прокурору Игорю Краснову в Управлении противопожарной службы ждут сотрудников надзорного ведомства, которые и должны будут провести тщательную проверку на предмет соблюдения действующего законодательства. Найдут ли в противопожарном ведомстве коррупцию?

Сергей МОРОХИН.