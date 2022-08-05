Деньги есть – никто не берет! Губернатор Коми пожаловался жителям республики на дорожных подрядчиков

На недавней «прямой линии» с жителями вверенного ему региона глава Коми сделал удивительное заявление. В том смысле, что у республики полно денег. Но их почему-то не хотят «брать».



По словам Владимира Уйбы, в 2022 году на дорожную отрасль Коми выделено 8,5 млрд рублей (на 2 млрд руб. больше, чем в предыдущем году).

«Деньги есть, некому делать. У нас сегодня подрядчики не выходят на конкурсы. Впервые республике было выделено около 850 миллионов рублей на ремонт школьных маршрутов, но никто из подрядчиков не вышел на конкурс», – горько посетовал глава республики.

Уйба так и не объяснил жителям, каковы причины этой парадоксальной ситуации. Почему подрядчиков не привлекают сотни бюджетных миллионов? Может, дорожникам просто лень – они сидят по домам и никуда «не выходят»? Ведь конкурсы – дело хлопотное: надо же какие-то бумажки заполнять. А в бумажках – множество разных цифр…

Но именно в этих цифрах и кроется ответ на вопрос.

Пустые базы и склады

11 марта с.г. «Трибуна» опубликовала статью «Тишина на дорогах Коми». Речь шла о том, что ремонтно-строительные работы в республике под угрозой срыва. И виноваты в этом вовсе не дорожники, а правительство региона.

Да, деньги на ремонт дорог для школьных маршрутов в этом году действительно выделены немалые (правда, первоначально речь шла о 3 млрд руб., а теперь озвучена более скромная сумма – 800 млн).

Но и на эти деньги можно отремонтировать десятки километров дорог. Тем не менее, подрядчики (дорожные фирмы) отказались участвовать в конкурсах и аукционах. Их не устраивает низкая стоимость работ, которая прописана в госконтрактах.

С начала года стройматериалы резко подорожали. А цены, указанные для подрядчиков в контрактах, остались прежними. К примеру, цены на битум еще в марте были в два раза ниже рыночных.

Поэтому дорожники даже не стали париться – завозить стройматериалы на базы и склады (в Коми они до сих пор пусты). Работать себе в убыток дураков нет.

Важные люди с портфелями, которые сидят в Желтом доме на твердом и очень нехилом окладе, избавлены от коммерческих рисков. Чего не скажешь о представителях дорожного бизнеса – они не хотят разориться.

Время упущено

Выход был простой: переделать документы, провести новые расчеты и скорректировать цены, заложенные в госконтрактах с учетом реальной инфляции. Тем более что вице-премьер Марат Хуснуллин публично объявил: регионам предоставлено такое право.

Но пока наши чиновники «чесали репу», время было безнадежно упущено (вообще-то конкурсы для подрядчиков надо проводить за несколько месяцев до начала ремонтной кампании, как это и делается в других регионах).

А теперь, когда сезон дорожных работ уже близится к финишу, губернатор вдруг задает «на публику» странный вопрос: почему до сих пор не освоены бюджетные деньги? То ли Владимир Уйба лукавит, то ли действительно не вникнул в проблему – неизвестно. И то, и другое характеризует главу республики не лучшим образом.

Председатель Коми республиканской профсоюзной организации автотранспорта и дорожного хозяйства Иван Урсу прокомментировал ситуацию предельно жестко: «Нерасторопность чиновников в организации аукционов и конкурсов на проведение дорожных работ граничит с преступным бездействием».

Виктор СЕМЕНОВ.