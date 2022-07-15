В начале 90-х в России произошла «криминальная революция». Расцвела «буйным цветом воровская малина», многочисленные банды держали в страхе и простых людей, и бизнесменов. Вооруженные разбойники грабили банки, нападали на инкассаторов. Даже тихие провинциальные города, такие как Ухта, не были исключением. И если в наше время в Ухте ежегодно происходит около десятка убийств, то в «лихие» 90-е их было до полусотни.

Женщина не дала…

Морозным декабрьским днем 1994 года микроавтобус ухтинского предприятия «Севергазторг» припарковался у здания банка. Оттуда вышла женщина в дорогой шубе – кассир предприятия. Она отправилась в банковский офис, где получила 240 тысяч рублей – огромную по тем временам сумму.

Выйдя на улицу, кассирша поспешила к служебному автобусу. Но она не успела сделать и нескольких шагов, как оказалась между двумя мужиками в масках. Первый держал женщину «на мушке», ткнув ее в бок обрезом охотничьего ружья. А второй заорал: «Бабки давай!» и попытался вырвать у нее из рук сумку с деньгами.

«А еще чего тебе дать?!» – дерзко ответила хрупкая женщина и что есть силы оттолкнула здоровенных мужиков. От неожиданности один из них выстрелил. Заряд дроби попал в кассира. К счастью, ранение оказалось не смертельным. После небольшой заминки грабители схватили сумку с деньгами и скрылись за углом дома.

Двое – в деле, третий – на стреме

Сообщение о разбойном нападении на сотрудника «Севергазторга» с применением огнестрельного оружия поступило в дежурную часть городского отдела милиции около 12 часов дня. На место происшествия в составе опергруппы тут же выехал начальник уголовного розыска ОВД г. Ухты Иван Кравчук и его заместитель Виктор Щигорев. Приметы преступников были только общие, опознать их потерпевшие не могли. Осмотр места происшествия также не дал «зацепок», которые помогли бы сыщикам напрямую выйти на преступников.

Операм удалось лишь установить, что у подельников, вероятнее всего, был третий сообщник, который поджидал их за углом дома в машине. Вскоре нашлись свидетели, которые подтвердили, что их внимание привлек автомобиль «Жигули», припаркованный неподалеку от банка. К сожалению, номера авто никто из них не запомнил.

Первоначальные оперативно-розыскные мероприятия по поимке преступников результатов не дали. Для раскрытия преступления в спешном порядке была создана следственно-оперативная группа. В нее вошли опытные сотрудники уголовного розыска, в том числе Виктор Бойченко, Сергей Иванов, а также молодой оперуполномоченный Алексей Карпенко.

Свои или гастролеры?

Оперативники отрабатывали различные версии, в том числе и о причастности к преступлению сотрудников «Севергазторга». Ведь работники наверняка знали порядок получения кассиром денег, рассуждали милиционеры. Также не исключалась версия о совершении преступления иногородними лицами. Так как Ухта расположена в центре республики, через нее проходят огромные транспортные потоки с Вуктыльского и Троицко-Печорского районов, железная дорога «Москва – Воркута».

Все усилия сотрудников розыска были брошены на агентурную работу. Семьи в эти дни «потеряли» своих отцов, мужей и братьев, ведь опера в такие дни, как правило, работают по 12-14 часов. Милиционерами было проверено более сорока сообщений оперативного характера, попутно раскрыто несколько ранее совершенных преступлений, в том числе и тяжких. Но вот реальная информация по разбойному нападению никак не всплывала.

Записка с угрозой

На исходе второго дня сыщику Алексею Карпенко от негласного сотрудника розыска наконец поступила информация. Одному из местных жителей города Антону Коробову (фамилия изменена) подбросили анонимную записку. В ней было написано: «Я знаю, кто совершил ограбление у банка. Если не хочешь, чтобы тобой занялась милиция, готовь 80 тысяч рублей».

Получивший послание мужчина переволновался до такой степени, что слег в городскую больницу. Опера Виктор Бойченко и Андрей Крюков решили навестить его. Возвратившись из больницы, они доложили начальству, что подозреваемый ведет себя спокойно, свою причастность к разбойному нападению категорически отрицает. Однако оперативная разработка подозреваемого продолжилась. В круг его знакомых был введен негласный источник.

Вскоре опера получили информацию о том, что на одной из квартир подозреваемого могут находиться похищенные деньги и оружие. По указанному адресу немедленно провели обыск. Добытые агентом сведения полностью подтвердились, что и сыграло ключевую роль в этой истории…

Незадачливый шантажист

На квартире следователи вскоре изъяли обрез, и вот удача – практически всю сумму похищенных денег. Судебно-медицинская экспертиза установила, что именно из этого ружья был произведен выстрел в кассира.

Затем были установлены и задержаны трое сообщников, трое участников разбойного нападения, одним из которых и был Антон Коробов. Одного из них – того самого водителя «Жигулей» на стреме, которым оказался Антон Коробов, – видел у банка его знакомый Репов. Мужчина тогда оказался неподалеку и видел, как двое подошли к женщине. Услышав выстрелы, Репов спрятался за углом здания. Он видел, как двое быстро сели с сумкой в машину к Коробову и уехали. Впрочем, срубить «по-легкому» денег предприимчивому ухтинцу не удалось.

По приговору суда все трое сообщников были приговорены к длительным срокам тюремного заключения. А руководители предприятия «Севергазторг», которым вернули сумку с деньгами, еще долго благодарили милиционеров за отличную работу.

Анатолий СОЛОВЬЕВ,

Светлана ПОПОВА.