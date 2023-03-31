В этом году 10-дневный отдых на двоих в Сочи (4-звездочный отель) обойдется в 220 тысяч рублей – намного дороже, чем в Турции или в Египте.

Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», 25 марта в небе над республикой два «Боинга-737» шли пересекающимися курсами.

Вчера, 30 марта, в школах республики началась запись будущих учеников в первые классы.

В Коми все меньше желающих строить мосты и ремонтировать дороги. Очередной пример – два безуспешных аукциона, объявленных в Корткеросском районе на сооружение наплавного моста через реку Нившера.

11 апреля этот вопрос будет рассмотрен на заседании сессии интинского Совета. Однако «смена вывески» произойдет не ранее 1 января 2025 года.

28 марта в Печоре обрушилась крыша над входом в спецшколу-интернат № 6.

Коми республиканская филармония организует первый Рахманиновский фестиваль, который пройдет с 3 по 5 апреля.