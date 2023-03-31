Судебный процесс над членами команды экс-губернатора Коми близок к развязке. Фигурантам уголовного дела о похищении спонсорских денег светят длительные сроки заключения.
В Сыктывкарском городском суде начались прения по уголовному делу, в котором фигурируют: экс-руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин, директор благотворительного фонда «Патриот» Николай Игнатьев и бывший советник главы Коми Максим Минеев.
Гособвинитель заявил, что причастность указанных лиц к мошенничеству с деньгами Монди СЛПК доказана. Напомним, что в 2019 году «гигант на Вычегде» по просьбе Сергея Гапликова (кстати, заключительная стадия переговоров проходила в столице Австрии Вене) перечислил на счет фонда «Патриот» 200 миллионов рублей. Это был первый транш, затем в течение двух лет ожидалось, что будет предоставлено еще 300 миллионов рублей, которые должны были также пойти на благотворительные цели.
Но это только на словах. Как выяснили правоохранительные органы, из 200 миллионов рублей 198 миллионов были попросту обналичены и разворованы.
Михаил Порядин, находящийся под стражей с осени 2021 года, категорически отрицает свою вину, остальные фигуранты громкого дела пытаются предстать перед судом лишь рядовыми исполнителями, мол, деньги лишь ими обналичивались и относились в Желтый дом.
Максим Минеев настаивает, что пакеты с деньгами лично заносил Михаилу Порядину. Причем в последний раз это случилось уже после отставки Сергея Гапликова и отъезда всей его команды из Сыктывкара. Деньги были якобы переданы в Москве в частном порядке.
Позицию Сергея Гапликова по громкому делу так и не удалось узнать. Он попросту отказался выступать в суде даже по видеосвязи, сославшись на свою крайнюю занятость. Экс-заместитель руководителя администрации главы Коми Евгений Морозов (считался правой рукой Михаила Порядина) сообщил суду, что он не в курсе даже того, где находился офис «Патриота», и вообще не понимает, о каких деньгах идет речь.
Гособвинитель запросил для Михаила Порядина наказание в виде 9 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф 1,4 млн рублей; для Николая Игнатьева – 5 лет и штраф 500 тысяч рублей; для Максима Минеева – 5 лет и 6 месяцев и штраф 700 тысяч рублей.
Судя по открытой информации, которая озвучивается в ходе процесса, прямых улик против г-на Порядина все-таки нет. Обвинение построено в основном на показаниях г-на Минеева, мотивы которого понять можно: иначе ему грозил бы куда больший срок. Однако практика нынешних судов такова, что они почти всегда и во всем соглашаются со стороной обвинения. Хотя могут немного смягчить наказание – на год-полтора от того срока, который запрашивает прокурор.
Но главное все же в другом – до сих пор нет ответа на вопрос: кто же оказался конечным бенефициаром столь крупного мошенничества и в чьих карманах в итоге осели десятки миллионов рублей?
Вряд ли стоит ожидать каких-либо сенсаций и на финише процесса. Прения в Сыктывкарском горсуде продолжатся 11 апреля.
Сергей ПАВЛОВ.