Деньги – оленеводам (Блиц от 9 февраля)

Коми получит средства для оленеводческих хозяйств.

Министр сельского хозяйства Коми Ильдар Андарьянов сообщил, что республику включили в программу господдержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов России в Арктической зоне. Для региона предусмотрено: в 2025 году – 85,9 млн рублей, в 2026 году – 151 млн рублей. В 2023 году в Коми насчитывали почти 92 тысячи оленей.

Асхаб Асхабов получил орден

Указом президента России академик РАН из Коми награжден орденом Почета за вклад в развитие отечественной науки.

Ученый-физик, специалист в области теоретической и экспериментальной минералогии, минералогической кристаллографии и кристаллогенезиса, физики минералов и наноминералогии Асхаб Асхабов поощрен за многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием со дня основания Российской академии наук.

Карантин по бешенству

Указом главы Коми введены карантинные мероприятия на территории Воркуты.

В заполярном городе обнаружен вирус бешенства в трупе лисы. Минсельхозом Коми утвержден план мероприятий по ликвидации очага бешенства и предотвращению распространения заболевания в эпизоотическом очаге и на территории, прилегающей к нему, радиусом до 1 км. Напомним, первый случай бешенства в НАО выявили в конце 2023 года. 1 февраля стало известно о подтверждении заболевания в Кировской области.

1758 беспризорных «тузиков»

Столько собак без владельцев было отловлено в Коми за 2023 год.

На отлов и содержание животных без владельцев из республиканского бюджета было выделено 31,4 млн рублей. На 2024 год на эти цели предусмотрено 31,5 млн рублей. Уже отловлено 17 особей: в Сыктывкаре – 2, в Воркуте – 8, в Усинске – 1, в Ухте – 6. Органы местного самоуправления до 1 марта продолжат вести работу по заключению контрактов на оказание услуги по обращению с животными без владельцев в текущем году.

«По ту сторону вокзала»

8 февраля на железнодорожном вокзале открылась фотовыставка «Сыктывкар железнодорожный».

Выставка приурочена к двум историческим датам: 60-летию железнодорожного вокзала в столице региона и 55-летию с начала эксплуатации тепловозов в Республике Коми. На выставке, разместившейся в одном из залов ожидания, представлено 14 фоторабот, которые отражают труд железнодорожников, портреты и значимость работы сотрудников Северной железной дороги, график стальных путей. Автор снимков – фотохудожник Павел Тебеньков, уроженец Сыктывкара, ныне проживающий в Санкт-Петербурге. Выставка будет работать до конца февраля.

Из Воркуты в столицу

С 18 мая 2024 года возобновятся полеты между Воркутой и Москвой.

Летать самолеты будут по понедельникам, средам и субботам. Стоимость минимального тарифа из Воркуты в Москву (без багажа) – 15235 рублей, обратно – 9235 рублей. За тариф с багажом придется доплатить полторы тысячи рублей. Время в пути в аэропорт Внуково составит 3 часа 15 минут, в обратную сторону – ровно 3 часа. Вылеты из Воркуты назначены на 12:55, из Москвы – на 9:00. Как сообщается на сайте авиакомпании «РусЛайн», последний рейс в обоих направлениях состоится 30 сентября. Напомним, в 2023 году прямые рейсы выполнялись с 1 мая на 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200 дважды в неделю – по понедельникам и субботам.

На СВО гибнут наши земляки

За последние дни стало известно о гибели семи бойцов из Коми.

В ходе специальной военной операции погибли рядовой Евгений Подоров из поселка Синдор Княжпогостского района, гвардии рядовой Сергей Серегин, уроженец воркутинского поселка Северный (до участия в СВО проживал в Марий Эл), Андрей Шашин из Усть-Цилемского района, Иван Семяшкин из с. Мордино Корткеросского района, Игорь Напалков и Юрий Шомысов из Усть-Куломского района. Кроме того, стало известно, как погиб боец Азамат Касумов из Ухты. На задании он получил ранение от осколка в плечо, но отказался ехать в госпиталь. Жизнь 20-летнего парня оборвала граната, сброшенная с вражеского дрона.

Жители Коми стали богаче

Согласно статистике, каждый житель региона в среднем хранит в банках 284 тысячи рублей.

«РИА Рейтинг» составил рейтинг регионов по вкладам населения в российских банках. Эксперты взяли за основу данные Росстата и Центробанка и учитывали депозиты, другие привлеченные средства физических лиц, деньги на эскроу-счетах. По итогам 2024 года Коми оказалась на 21-м месте. На 1 января этого года каждый житель республики хранил в среднем в банках 284,6 тыс. рублей. Прирост вкладов за 2023-й составил 16,4% (при этом официальная инфляция – 7,3%). За 2023 год рост сбережений населения республики вдвое превысил инфляцию. Лидирует в рейтинге с большим отрывом Москва, где на одного человека приходится 1,4 млн рублей вкладов. Меньше всего сбережений у жителей Дагестана (45 тыс.). В целом сумма сбережений населения республики на банковских вкладах на начало года, по данным Нацбанка по Коми, составила 193,1 млрд рублей. Это почти два годовых бюджета Коми.

Два «лимона» в казну

Прокуратура добилась передачи в госсобственность выморочного имущества.

Прокуратура Прилузского района провела проверку в Летском интернате и установила, что на депозитных счетах бывших пациентов находятся денежные средства, которые по истечении 6 месяцев со дня их смерти стали выморочным имуществом и по закону должны быть обращены в собственность Российской Федерации. По итогам проверки в Прилузский районный суд было направлено 7 исковых заявлений. Они были удовлетворены, денежные средства в размере 2,1 млн рублей поступят в казну государства.

За чистоту рек надо побороться

В 2023-м в республике выявили вдвое больше высоких и экстремально высоких загрязнений водоемов по сравнению с предшествующим годом.

Как подсчитала аналитическая служба ауди-торско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росгидромета, в прошлом году в Коми выявили 35 случаев загрязнения водоемов: 20 случаев высокого загрязнения и 15 – экстремально высокого. Среди соседей Коми хуже ситуация только в Ямало-Ненецком автономном округе, где в прошлом году выявили 98 случаев загрязнения рек и водоемов. А вот в Архангельской области было только 12 загрязнений, в Кировской области и НАО – по 5.