28 апреля депутат муниципального Совета Ухты, бизнесмен и видный представитель местной ячейки «Единой России» Михаил Коровин выслушал приговор Ухтинского городского суда: 3,5 года лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Тот самый Коровин

О сомнительных похождениях этого 38-летнего предпринимателя «Трибуна» писала еще несколько лет назад. В свое время он возглавлял в Ухте несколько коммунальных фирм, обслуживающих десятки многоквартирных домов. Ухтинская администрация наверняка была в курсе, однако у г-на Коровина, судя по всему, были влиятельные покровители.

Но в итоге все закончилось уголовным делом по обвинению в растрате, в хищении чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения. Речь идет о преступлениях, которые он совершил, когда еще был директором управляющей компании с ласковым названием «Родная».

Фиктивные акты

С декабря 2021 года до конца 2022 года директор УК «Родная» заключил с двумя индивидуальными предпринимателями договоры по обслуживанию многоквартирных домов. Работы выполнялись лицами, лишь формально трудоустроенными у предпринимателей. Фактически работники управляющей компании выставляли счета и составляли акты выполненных работ от имени индивидуальных предпринимателей, которые последними на самом деле не оказывались.

Деньги за такие услуги за вычетом налогов и других обязательных платежей передавались наличными директору. В результате управляющей компании причинен ущерб на общую сумму почти 12,5 миллиона рублей.

Фальсификация протоколов

Ранее, в декабре 2024 года, Ухтинский городской суд признал Михаила Коровина виновным в подделке официальных документов, их использовании и злоупотреблении полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия.

Суд установил, что в 2022 году он склонил работника организации к подделке протоколов внеочередных общих собраний собственников 53 домов о смене управляющей компании. В результате жильцы были лишены возможности самостоятельного выбора управляющей компании. Кроме того, предыдущая компания лишилась управляемых домов, что привело к утрате прибыли в размере не менее 1 миллиона рублей ежемесячно, подрыву деловой репутации и фактическому прекращению деятельности.

Тогда горсуд назначил Михаилу Коровину наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства.

После этого прокуратура направила в Совет информацию о рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата. Как сообщает БНК, в настоящее время Михаил Коровин на сайте Совета указан как действующий депутат. Информации о том, что Совет рассмотрел вопрос по требованию прокуратуры, пока нет.