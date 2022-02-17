Деньги в банке (Блиц от 18 февраля)

Деньги в банке

160 миллиардов – такую сумму жители Республики Коми хранят на своих банковских вкладах.

По сообщению управляющего Отделения Банка России по Коми Глеба Чиркова, эта сумма была на начало текущего года. По сравнению с прошлым годом она выросла на 8,8%. «Банковский вклад остается понятным, привычным и востребованным финансовым продуктом для жителей Коми», – отметил он.

Столица со статусом

17 февраля принят закон «О статусе столицы Республики Коми».

Напомним, ранее такой закон в отношении Сыктывкара был принят в 1998 году и действовал в течение 10 лет. Однако был он, скорее, рамочным, без какого-то финансового наполнения. Новый закон определяет вместе с полномочиями и определенные обязательства. Например, обеспечение транспортной доступности столицы для жителей всех районов республики.

Новичков поддержат рублем

145 тысяч рублей выделят начинающим предпринимателям Коми.

Для желающих открыть собственное дело Центр занятости предлагает финансовую помощь – пособие в размере 145 тысяч рублей для организации индивидуальной предпринимательской деятельности. Как сообщает и.о. министра труда, занятости и соцзащиты Коми Екатерина Грибкова, по проекту «Демография» для желающих найти работу есть программы профобучения. Они подходят в том числе для предпенсионеров.

Ученые получат гранты

С 2022 года им будут выделять грант правительства республики.

Максимальная сумма гранта составит 3,6 млн рублей. Об этом и.о. министра образования республики Наталья Якимова сообщила на заседании Совета по науке и образованию. Планируется, что грант будет выделяться один раз в год.

«Потеряла» браслет

Суд взыскал с женщины стоимость электронного браслета – 107 тысяч рублей.

С иском к женщине обратилась Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН Коми. Жительницу Вуктыла поставили на учет в УИС как осужденную. К ней применили электронные средства надзора и контроля: мобильное контрольное устройство и электронный браслет. В ходе контроля за исполнением наказания выяснилось, что горожанка нарушает условия отбывания наказания. Мобильное контрольное устройство не обнаружено, поиски результатов не дали. Стоимость утраченного устройства – 106 995 рублей.

Оставили под стражей

Сыктывкарский горсуд продлил срок содержания под домашним арестом первому проректору СГУ им. Питирима Сорокина Ольге Кушнир.

Как сообщает пресс-служба суда, 17 февраля удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия, срок содержания под домашним арестом продлен по 18 мая.

За 10 дней до весны

Начинается третья декада февраля. Синоптики обещают повышение температуры воздуха до 0°С на большей части территории республики.

По всей территории ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер южный, умеренный. Из-за резкого потепления меняется обстановка на реках, лед тает, ледовые переправы становятся опасны. День уверенно идет на прибыль.

Эх, дороги…

Школьные маршруты приведут в нормативное состояние.

В этом году запланировано отремонтировать 200 км участков дорог, задействованных в движении школьных автобусов. Общая протяженность таких участков составляет 3,6 тыс. км. Больше всего замечаний выявлено в Удорском, Троицко-Печорском, Усть-Куломском и Сыктывдинском районах. Кроме того, в 2022-м

планируется привести в нормативное состояние еще 142 км автодорог регионального или межмуниципального значения, в Дорожном фонде Республики Коми на эти цели предусмотрено более 2 млрд рублей.

«Письма лично на почту ношу»

Почта России обработала в Коми за прошлый год более 26 млн писем и посылок.

Несмотря на бурный расцвет электронных сообщений, жители Коми продолжают писать «бумажные» письма и выписывать газеты. За 2021 г. почтовики региона обработали около 26 млн входящих и исходящих почтовых отправлений, приняли 2,5 млн платежей, доставили жителям республики 4 млн подписных изданий и более 130 000 экспресс-отправлений. В регионе растет также популярность курьерских услуг. «Сервис EMS стал востребован в период пандемии. Он позволяет отправлять и получать посылки быстро и безопасно в удобном для клиента месте», — рассказал директор УФПС Республики Коми Виталий Осипов.

«Покорителям Заполярья – слава!»

Урбанист Дмитрий Махов хочет восстановить знаменитую надпись, известную всем воркутинцам.

Старая железная надпись размещена на кровле дома по адресу: ул. Димитрова, 5Б. Она существует с советских времен, но сегодня находится в плачевном состоянии, некоторые буквы попросту отсутствуют. Бывший воркутинец, ныне живущий в Сыктывкаре, считает, что «такие архитектурные детали, как эта надпись, дополняют здания и улицы города». Размер каждой буквы составляет два метра в высоту, что делает надпись одной из самых монументальных на территории бывшего СССР. По словам Махова, мэрия Воркуты провела техническое обследование надписи и пришла к выводу: восстановить ее уже не получится. Урбанисту посоветовали сделать точную металлическую реплику. Автор проекта начал сбор средств на эти цели.

Восемь рассерженных мужчин

Жительница Усинска прописала в своей квартире граждан из Узбекистана.

Дознавателями ОМВД России по городу Усинску возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Местная 47-летняя жительница за полгода прописала в своей квартире восемь иностранцев из Республики Узбекистан, не имея намерений предоставлять им жилье. Прописка гражданам требовалась для законного пребывания на территории РФ. Максимальная санкция указанной статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.

А труп – в кусты…

21-летний ухтинец получил за убийство 10 лет лишения свободы.

Четверо молодых людей распивали спиртное в съемной квартире. Между двумя из них возник конфликт, который закончился ножевым ударом. Потерпевший скончался на месте преступления. Утром молодые люди пытались скрыть убийство: начали замывать кровь потерпевшего в квартире, а труп вынесли на улицу, чтобы выбросить в кусты. Их увидела бдительная супружеская пара. Муж сфотографировал подозреваемых на мобильный телефон и передал информацию в полицию. Виновному в убийстве назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Действия остальных квалифицированы судом как укрывательство особо тяжкого преступления, им назначены условные сроки лишения свободы. Суд удовлетворил также иск родителей погибшего о взыскании с убийцы компенсации морального вреда в сумме 3 млн рублей.