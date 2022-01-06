Мы продолжаем цикл публикаций о самых громких уголовных делах в истории Коми. На сей раз речь пойдет о беспощадных разбойниках, которые врывались в квартиры и, угрожая оружием, отнимали у хозяев деньги и драгоценности. Банда налетчиков оставила свои кровавые следы в Емве, а также занималась грабежами в сыктывкарском микрорайоне «Орбита» и в пригороде столицы республики.

Эти криминальные драмы разыгрались в 2003 году, но банда действовала с такой наглостью, будто все еще продолжались «лихие» девяностые. О том, как удалось обезвредить бандитов-«отморозков», читателям «Трибуны» рассказывает Андрей СИМАКИН, который в ту пору работал начальником уголовного розыска ГОМ № 1 (городского отдела милиции) столичного УВД.

Вечерний визит

Летним вечером в квартиру руководителя отделения одного из банков Нины Цветковой (все фамилии, кроме сотрудников милиции, изменены) неожиданно позвонили. Хозяйка возилась на кухне, готовила ужин, и супруг Николай пошел открывать дверь.

Пошел – и «с концами»: на несколько минут в прихожей воцарилась какая-то странная тишина. «Ты что там, уснул?» – удивилась женщина, а вскоре замерла в ужасе: на кухне появился бледный, как смерть, Николай с поднятыми руками. К его виску было приставлено дуло пистолета с глушителем. Совсем как в американских боевиках.

Гангстером с «пушкой» оказался мужчина с характерной кавказской внешностью. «Золото и деньги – на стол!» – рявкнул он. «Не шуметь, если жить хотите!» – добавил второй разбойник, по виду тоже кавказец.

Жить супругам хотелось. Банкирша бросилась к серванту, достала все деньги и трясущимися руками протянула бандиту пачку купюр. В те же мохнатые лапы Цветковым пришлось отдать дорогой кулон и золотую цепочку, а также обручальные кольца. Прихватив добычу, налетчики скрылись, закрыв на ключ квартирную дверь снаружи.

«Нина, что это было?» – ошарашенно спросил муж и не получил ответа. На какое-то время жена потеряла дар речи. Слишком неожиданно все произошло.

А когда они немного пришли в себя, стали звонить в милицию. Вскоре в квартире уже работала следственно-оперативная группа.

«Контрольный выстрел»… в ногу

Цветковы оказались не первыми и не последними жертвами подобного рода ограблений. Бандиты действовали по одной схеме. Выясняли домашние адреса состоятельных людей и совершали налеты на квартиры, с порога угрожали оружием.

Весь этот кошмар пережил и Петр Глухов, директор одного из магазинов в сыктывкарском поселке Краснозатонский. Едва он распахнул дверь, как в лицо ему уставилось пистолетное дуло. Глухов попятился в коридор и услышал: «Деньги! Золото! Быстро!»

Директор прошел в комнату, бессильно опустился на стул, пытаясь собраться с мыслями. Под пистолетом ему пришлось рассказать, где он хранит деньги и драгоценности. И уже через несколько минут, обчистив хозяина, нежданные гости заторопились восвояси. «Валим отсюда!» – крикнул один из них.

И тут свежеограбленный Глухов совершил ошибку. Привстав со стула, он произнес роковую для него фразу: «Что же вы делаете, мужики? Без копейки меня оставляете!» Ответ был горячий, но лаконичный – пуля.

Вообще-то грабители получили все, что хотели, и стрелять директору в ногу уже не было никакой нужды. Но «мужики», видимо, разозлились, что жертва ограбления пытается «давить на совесть». А зачем давить, когда ее нету?

Раненый Глухов свалился на пол. Потом, когда налетчики уже заперли дверь, он с трудом дополз до телефона и вызвал «скорую».

Под прицелом – судья

В нашей стране каждый судья, которого принято называть «ваша честь», – лицо неприкосновенное. Но только не для «отморозков»-бандитов. Для них человек в мантии – это просто «кошелек на ножках», ведь служители Фемиды получают заоблачные зарплаты. А если у судьи еще и жена – заведующая нотариальной конторой, в их квартире наверняка есть чем поживиться.

Именно такой, с точки зрения грабителей, и была семья Сергея и Ольги Петровых, проживавших в престижном доме на сыктывкарской улице Громова.

Действовали кавказцы по привычному сценарию. Едва Сергей открыл дверь, на него наставили пистолет с глушителем: «Если пискнешь – убьем!»

Следующая фраза грабителей тоже не отличалась оригинальностью: «Золото и деньги – на стол!» Судья, не привыкший к подобной грубости, подавленно молчал. Зато его супруга-нотариус вдруг неожиданно выпалила: «Да кто вы такие, уроды?! Пошли вон отсюда!»

Тут же раздался выстрел, и Ольга, застонав, покачнулась и упала в кресло. Пуля попала ей в живот. К счастью, ранение оказалось сквозным – женщина выжила.

Забрав наличность и золотые украшения, злодеи скрылись с места преступления.

А месяц спустя те же горячие южане в доме по улице Малышева ограбили квартиру предпринимателя-азербайджанца, торговавшего фруктами.

Впоследствии выяснилось, что до грабежей в Сыктывкаре банда успела «отметиться» и в Княжпогостском районе. Результаты налетов в Емве были еще трагичнее – два убийства.

«Что у вас, ребята, в рюкзачке?»

Серия дерзких ограблений поставила милицию «на уши». А нападение на квартиру судьи – это и вовсе беспрецедентный случай в истории Коми. На одном из оперативных совещаний первый заместитель министра внутренних дел Владимир Силаев жестко потребовал: «Найти и обезвредить!»

Начальник сыктывкарского угрозыска Андрей Симакин доложил о первых «зацепках» по уголовному делу. «Судаков и Ко» (так он называл оперов группы Алексея Судакова, старшего оперуполномоченного горотдела милиции № 1) получили сведения из оперативных источников о местонахождении разбойников.

Полковник Силаев распорядился: «Операцией (кодовое название «Банда южных») буду руководить лично. План операции по задержанию банды через день должен лежать у меня на столе!»

Разбойников решили брать «тепленькими», рано утром. Перед этим в четыре утра в ГОМ-1 состоялось совещание, где распределили роли каждого оперативника. Среди них была и пожилая женщина – Валентина Шеенкова, ветеран милиции, в прошлом одна из лучших сотрудниц следственного отдела.

Именно она и позвонила в квартиру на восьмом этаже, где скрывались грабители. Притаившиеся опера слышали, как кто-то осторожно подошел к двери. Но увидев в глазок, что это «обычная бабушка», преступник открыл дверной замок.

В двухкомнатной квартире, куда ворвалась опергруппа, находилось трое южан – молодой парень и двое мужчин, один из которых оказался отцом юноши.

Обстановка жилища была довольно скромная, ничего особенного милиционеры там не нашли. Зато на кухне в проеме посудного шкафа они обнаружили маленький рюкзачок, а в нем – пистолет ТТ с глушителем.

Улика, казалось бы, такая же убойная, как и само оружие. Но по оперативным данным стало известно, что при нападении на квартиры «гангстеры» использовали и другой пистолет – Макарова. Однако второй ствол при самом тщательном обыске так и не нашли.

«Квартира-призрак»

– Выяснилось, что в ограблениях участвовали четверо – отец с сыном и двое его друзей, – вспоминает Андрей Симакин. – И я решил разговорить самого молодого из них.

Опытный «сыскарь» не ошибся. Юный Айзат Сулейманов оказался «слабым звеном» в этой банде. Вскоре он начал давать нужные показания. На вопрос «где «Макар»?» Айзат сказал, что пистолет – в той же квартире.

«Ты ничего не путаешь? – поразился А. Симакин. – Там три стула, шкаф и диван – мы все осмотрели». «А ты, начальник, под газовой плитой посмотри», – прозвучало в ответ.

Во время второго обыска оперативники приподняли плиту и убедились: к ее днищу действительно был прикреплен пистолет Макарова.

Итак, оружие нашли. А потерпевшие опознали грабителей. Не хватало только одной улики – золотых украшений.

В ходе дальнейших допросов Айзат сделал удивительное признание: «Золото – на квартире!»

– После этого мы, опера, стали называть ее «квартирой-призраком», – усмехается А. Симакин. – Третий обыск одного и того же жилища – такого в моей практике еще не бывало!.. Беру Айзата, понятых и едем на место. Проходим на балкон, арестованный спокойно перегибается через него, дотягивается до окна соседней квартиры, подымает металлический слив – там углубление, из которого он достает увесистый сверток. Разворачиваем – чего там только нет: золотые кольца, цепочки, кулоны, несколько дорогих часов, колье. В общем, все, чего не хватало для следствия…

Теперь «пазлы сложились» окончательно, всем обвиняемым пришлось признать вину. Следователь прокуратуры Максим Скосырев направил уголовное дело в суд.

Верховный суд Республики Коми приговорил главаря банды Сулейманова-старшего к 25 годам лишения свободы. Его подельники получили несколько меньшие сроки, но тоже надолго отправились за решетку.

Анатолий СОЛОВЬЕВ,

Елена НЕСТЕРОВА.