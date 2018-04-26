Сыктывкарские власти намерены продать здание пожарного депо в Максаковке. Для этого муниципальные чиновники предлагают депутатам города включить депо в прогнозный план приватизации на 2018 год.

Судьбу пустующего деревянного двухэтажного здания 1955 года постройки с площадью почти 400 кв.м и участка народные избранники решат 27 апреля на очередном заседании городского Совета.

Кадастровая стоимость здания — более 1,5 млн руб., земельного участка — 280 тыс. руб. Но если депутаты согласятся включить это здание в число выставляемых на торги, независимые специалисты проведут его переоценку в соответствии с рыночной стоимостью.

«Лакомый кусочек»

— Прежде чем выставлять здание с участком на аукцион, власти должны были организовать общественное обсуждение. Объект находится почти в центре поселка, а земля под ним — «лакомый кусочек». Поэтому есть опасения, что новыми хозяевами могут стать очередные торговые сети, — считает житель Верхней Максаковки Анатолий Девятков. — А поселку необходима своя пожарная часть. Поселок разрастается, идет строительство деревянных домов. Дома с печным отоплением, вокруг каждого множество хозпостроек. В случае беды — сгорим.

Верхнюю Максаковку обслуживают краснозатонские пожарные. Но максаковцы считают, что им нужен свой пожарный пост. Жители пригородного поселка хорошо помнят страшную трагедию более чем 10-летней давности, когда по улице Омской полностью сгорел двухэтажный жилой дом и множество хозпостроек. А в январе 2018 г. при пожаре в деревянном доме по улице Красноборской погибли два человека, в том числе пятилетняя девочка.

Это не обсуждается

Кроме пожчасти, максаковцы предлагают и другие объекты, которые могли бы разместиться на этом участке. Это выяснилось в результате опроса, организованного сайтом «Максаковская правда».

Максаковцы предлагают несколько вариантов: построить здесь жилой дом или, например, центр дополнительного образования.

— В Максаковке не хватает хорошо оборудованной игровой площадки. У меня трое детей, и каждый раз мне приходится их

возить в город, чтобы они могли поиграть на детской площадке, — говорит житель поселка Виталий Кусков.

Известный общественник, экс-депутат столичного Совета Виктор Торлопов считает: власть не заинтересована в публичных слушаниях о судьбе этого земельного участка, как, впрочем, и других. По его словам, многие объекты, продаваемые за бесценок, попадают потом к «нужным» людям. Таким же образом (то есть без обсуждения) продали, например, здание бывшей муниципальной аптеки в центре Максаковки, а также кирпичную баню.

— В бытность депутатом Совета Сыктывкара я вел с чиновниками переписку по поводу пустующего здания пожарного депо, — рассказывает Виктор Григорьевич. — Обращался к властям, чтобы бесхозный объект приняли на республиканский баланс или же признали муниципальной собственностью.

По мнению В. Торлопова, пустующее здание можно было бы отремонтировать и переоборудовать под Дом культуры. А рядом разбить небольшой парк с центром отдыха и детской площадкой (местный клуб в поселке сгорел еще в 1995 году, и с тех пор он размещается в тесном здании бывшей столовой).

Что же касается пожарной части, то ее можно разместить в гараже бывшего училища или же в здании гаража обанкротившегося «Сысолалеса».

Ворох проблем

У максаковцев немало и других претензий к власти: дороги в поселке в ужасном состоянии, часто возникают и проблемы с водостоком. Участки по Брусничному переулку каждую весну попросту плавают. Общественник Виктор Торлопов еще в 2014 году выиграл суд по обустройству пешеходной зоны по улице Красноборской. Но решение суда власти выполнить не спешат — до сих пор нет тротуара.

Еще одна головная боль жителей пригорода — водоснабжение, слабый напор воды и плохое ее качество.

— В начале «нулевых» годов упала водобашня, которая помогала фильтрации воды из скважин. На тот период достаточно было укрепить опору. Но, увы. После этого резко ухудшилось качество воды, напор стал слабым, — говорит жительница поселка Елена Захаренкова. — Нам сначала обещали 8 скважин. Затем запустили дорогостоящий, но сомнительный инвестиционный проект. С этой проблемой я обращалась к городским властям еще два года назад. В управлении ЖКХ города пояснили, что водоочистные сооружения физически устарели, объемы добываемой воды недостаточны для того, чтобы подключить новых абонентов к централизованному водоснабжению.

Наталья КОЛОДИНОВА.