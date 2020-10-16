Депутат, держи мандат!

«Переходящая корочка» досталась Прокопчик

Елена Шумилова стала сенатором от Госсовета РК, а ее освободившийся мандат депутата Госсовета Коми Избирком РК передал директору Дворца творчества детей и молодежи Воркуты Елене Прокопчик.

Напомним, что Е. Прокопчик уже второй раз попадает в Госсовет благодаря ротации мандатов. В 2016 году она стала парламентарием региона после того, как сначала право на него утратил попавший в сизо Игорь Ковзель. Затем (якобы по состоянию здоровья) отказался экс-депутат Госдумы РФ Владимир Поневежский и, наконец, по известной уважительной причине не смог воспользоваться экс-глава Коми Вячеслав Гайзер.