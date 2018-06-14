Депутат Кравченко поднималась на трибуну под неодобрительный гул коллег: «Опять пошла деньги просить!»

Галина Кравченко была одной из самых влиятельных и заметных фигур в Верховном (ныне — Государственном) Совете республики. Мы беседуем с ней о 12-ти бурных годах, которые она провела в качестве депутата парламента Коми.

Такое не забывается

— Галина Николаевна, вы помните свою первую избирательную кампанию в 1990 году?

— Как это можно забыть? То были первые альтернативные выборы в стране, в которой происходили революционные перемены. В ту пору я жила в Вуктыле, активно участвовала в общественной жизни города. Кандидатом в депутаты я выдвигалась от трудового коллектива Управления автотранспорта, где долго работала. К моменту выборной кампании за плечами у меня уже были физмат Тобольского пединститута, Высшая партийная школа, опыт работы на производстве, в партийных и советских органах поселкового, городского и районного уровней.

Организацией выборов в то время занималась только избирательная комиссия. Вся наглядная агитация помещалась на одном плакате для всех кандидатов. Никаких технологов, стилистов, личных избирательных штабов, фондов и всех остальных выборных атрибутов, которыми изобилуют нынешние избирательные кампании, тогда не было. Я уверена, что и сейчас все это напрасная трата денег. Главное – встречи с избирателями, которые значительно труднее организовать, чем разложить газеты по почтовым ящикам или выступить по телевизору. Из четырех кандидатов я набрала тогда наибольшее число голосов.

В первом созыве я избиралась от Вуктыльского района, а позже — от объединенного избирательного округа, в который входили Троицко-Печорский и Вуктыльский районы. В ноябре 1993 года приступила к выполнению обязанностей председателя Комиссии Верховного Совета РК по вопросам семейной и молодежной политики, охраны материнства и детства. Во втором и третьем созыве была председателем Комитета по социальной политике.

Консерваторы и реформаторы

— В 90-е годы в столице Коми кипели политические страсти. Как вам давалась парламентская работа?

— Приехать из периферии в столицу республики, где тебя никто не ждал, где нет ни родных, ни близких, ни друзей, — это непросто. Но была колоссальная ответственность и понимание, что один в поле не воин. Для того, чтобы твоя инициатива или предложение состоялось, необходимо было выстроить массу коммуникаций: заручиться поддержкой избирателей, коллег-депутатов, аппарата Верховного Совета, членов правительства и т.п.

Первые два года в роли председателя комиссии — это период адаптации и «набивания шишек». Но время выбрало нас, и надо было научиться на ходу ориентироваться в работе законодательного органа власти, искать пути решения социальных проблем, тем более что в государстве резко поменялись условия их решения. Общество разделилось. Большая часть переметнулась на сторону так называемых «демократов-реформаторов», другая (к которым отношу и себя) придерживалась консервативных взглядов. Мы верили, что государственная политика должна осуществляться путем честного, открытого диалога между властью и населением.

Привлечь внимание чиновников и депутатов к решению социальных проблем было чрезвычайно трудно. Магические слова «рынок все отрегулирует» звучали на каждом шагу как мантры. А социальная политика воспринималась как нечто второстепенное. Достаточно сказать, что даже помещения детских садов были отняты у детей и отданы под разные бюджетные и коммерческие структуры. Мотивация была такая: мол, если будет «фонтанировать частный бизнес», люди заживут богато, женщины будут сидеть дома и воспитывать своих детей…

Комитет по социальной политике был самым многочисленным и профессиональным. Мы чаще других выходили с законодательными инициативами. При этом социальная сфера в то время рассматривалась как «черная дыра». Мне часто приходилось подниматься на трибуну под неодобрительный гул коллег: «Опять пошла деньги просить!». Необходимы были бесспорное обоснование предложений комитета и, конечно, поддержка населения. Неоценимую помощь комитету оказывали общественные организации — Совет ветеранов и Союз женщин республики.

Будучи математиком по образованию, я отчетливо понимала: чтобы добиться результата, необходимо создать четкую систему, продуманную даже в мелочах. Нам удалось сплотить коллектив единомышленников. Инициативы депутатов поддерживались и тщательно прорабатывались юристами аппарата Госсовета, работниками орготдела.

— Какие наказы давали вам избиратели?

— Наказы — это особая форма работы депутата. Не каждое предложение избирателя является наказом. Например, отсутствие лампочек в подъезде, поломанные тротуары — это не наказы. В перечень наказов, как правило, включались вопросы, которые требовали межведомственного взаимодействия — строительство или ремонт дорог, социальных объектов. Были такие наказы, которые не выполнялись десятки лет и, к сожалению, не выполнены до сих пор. К примеру, строительство средней школы в поселке Дутово, несмотря на то, что было подготовлено несколько проектов, так и не состоялось.

Профессионалам — работы навалом

— Кто были ваши коллеги, над какими законами вы работали?

— За три созыва мне довелось работать со многими харизматичными, авторитетными депутатами. Я не боялась окружать себя умными людьми. В нашем комитете работали люди разных профессий. Это шахтер Олег Кукушкин, лесник Анатолий Кононов, дорожник Михаил Шаров, вертолетчик Валерий Нестеров, хирург Александр Игнатов, журналисты Николай Моисеев и Любовь Воробей, глава администрации Усть-Вымского района Алексей Николаев, врач Галина Васяева, руководитель Северной железной дороги Николай Пидченко, предприниматель Олег Терентьев и другие. Главный документ, который был разработан непосредственно комитетом, — это Концепция развития социальной политики Республики Коми. Мы просчитали и сформулировали параметры развития образования, здравоохранения, культуры и соцзащиты до 2000 года включительно. Этот документ стал для власти ориентиром в принятии решений.

Кроме того, был принят целый ряд прогрессивных законов по социальной политике. Среди них закон об охране материнства и детства, который предусматривал дополнительный декретный отпуск для женщин республики и положительно сказался на демографической ситуации региона; закон о приемной семье; закон о молодежи; закон о потребительской кооперации; о защите прав детей; о благотворительной деятельности; об уполномоченном по правам человека. В Регламент Госсовета РК было внесено понятие «общественные слушания в Государственном Совете». Это дало возможность населению напрямую использовать парламентскую трибуну для реализации своих предложений.

Уместно вспомнить, с какими трудностями принимался республиканский закон о приемной семье. Уже принятый Госсоветом закон был отменен республиканской прокуратурой. Члены комитета выезжали в Госдуму, встречались с составом комитета Думы, который возглавляла юрист Светлана Горячева. Позиция комитета Госдумы помогла нам оспорить решение прокуратуры, и закон был принят. Цель его — экономия бюджета. Известно, что на содержание ребенка в детском доме требуется в разы больше денег. Причем эти средства расходуются не на ребенка, а на содержание помещения, зарплату персонала. При этом понятно, что в семье ребенку комфортнее, чем в самом хорошем детском доме. Ребенок легче и быстрее социализируется, находит себя.

Напомню также о законе, связанном с охраной прав материнства и детства, по которому женщины республики получали дополнительно оплачиваемые дни к декретному отпуску. Принимался этот закон в условиях катастрофического безденежья — зарплата и детские пособия фактически не выплачивались. Лоббировать принятие этого закона было чрезвычайно сложно. Но совместно с органами исполнительной власти был найден вариант финансирования этого закона за счет фонда социального страхования республики. В решении этой проблемы, с учетом несовершенства российского законодательства, большое значение имела политическая воля главы РК Юрия Спиридонова.

Кто, если не мы?

— К началу 2000 года Госсовет Коми принял сотни региональных законов, от которых впоследствии пришлось отказаться либо приводить в соответствие с федеральным законодательством. Жаль было свои инициативы?

— Проблема не в жалости. Россия – большая страна, и в ней много абсолютно разных регионов. Соответственно, законодательная база регионов должна иметь свои особенности. Возьмем природные ресурсы. Большинство из них сегодня находится практически в частных руках. Коми – сырьевая республика, но ее население мало что имеет от этих природных богатств. Кому, как не нашим законодателям, «звонить в колокола» и защищать интересы простых людей? Я уверена: нельзя было следовать очередной «отмашке из Москвы» и «чохом» отменять все, что было наработано региональными законодателями.

Подготовила Лиля ВОВК.

НАША СПРАВКА

КРАВЧЕНКО ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА. Родилась в 1949 г. на Украине. Окончила Тобольский пединститут, ВПШ, Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Трижды избиралась депутатом Госсовета РК (1990, 1995, 1999 гг.). 13 лет возглавляла самую массовую женскую общественную организацию — «Союз женщин Республики Коми». После ухода из политики руководила исполнительной дирекцией Общественной палаты РК. Сейчас на заслуженном отдыхе, входит в состав регионального отделения «Всемирного русского собора».