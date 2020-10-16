Депутат предлагает решить «собачий вопрос»

Чтобы вас не укусили

Депутат Госсовета Коми Екатерина Дьячкова намерена инициировать подготовку законопроекта о содержании собак.

Тема эта актуальна для Коми, поскольку ежегодно фиксируются сотни случаев нападения собак на людей. По мнению Екатерины Дьячковой, в этом деле не стоит изобретать велосипед, надо обратиться к положительному опыту, накопленному в других регионах. Животных можно, например, чипировать, чтобы знать, кто их хозяин и к кому предъявлять претензии. Вполне реально проработать и правовой регламент по нахождению собак в жилых домах и их выгулу.

Вопросы цивилизованного содержания собак, которые сегодня могут вольготно разгуливать в населенных пунктах и пугать прохожих, актуальны уже давно.

В 90-е годы был вопиющий случай, когда бродячая собака покусала самого сыктывкарского градоначальника! В мэрии прошли совещания, по итогам которых были приняты жесткие меры, чтобы окончательно решить «собачий вопрос». Но все как-то быстро было спущено на тормозах.

Идут годы, но мало что меняется. Люди по-прежнему выбирают безопасные участки при прогулках по тому же Сыктывкару, поскольку знают, что где-то там на соседней улице постоянно бродит подозрительная собака без намордника, от которой, судя по поведению, можно ждать чего угодно.

Кстати, Екатерина Дьячкова уже поставила в известность о существующей проблеме (в разрезе Усть-Цилемского района) главу Коми Владимира Уйбу. И даже получила ответ, правда, не от самого главы, а за подписью министра сельского хозяйства РК Анатолия Князева.

Из ответа следует, что оказанием услуг по отлову, транспортировке и содержанию животных в Усть-Цилемском районе никто не хочет заниматься даже за деньги. А еще в ответе было дано пояснение, больше похожее на совет: «В случае нападения безнадзорной собаки жители имеют право обратиться в суд по месту жительства с иском к администрации МО МР «Усть-Цилемский» о возмещении имущественного, физического и морального вреда».

Слова в письме чиновника депутату подобраны правильные. Только вот почему-то от них не становится спокойнее, поскольку надо заниматься не последствиями нападения животных, а их причинами. Но кто должен заниматься, если опять-таки, судя по ответу Анатолия Князева, его коллеги на местах не несут персональной ответственности за бардак на улицах.

Сергей ПАВЛОВ.