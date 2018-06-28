Депутат просит помощи у власти верховной

В редакцию «Трибуны» поступило открытое письмо депутата Сыктывдинского района, которое он написал на имя руководителя администрации президента страны Сергея Кириенко (публикуется в сокращении).

«Я, Потолицын Евгений Васильевич, депутат двух созывов Сыктывдинского района Республики Коми, вынужден обратиться в администрацию Президента по острым социально-общественным проблемам, которые администрацией района не решаются.

Один из важнейших вопросов — безопасность детей при перевозке к местам обучения. Суть проблемы в том, что в связи с активно проводимой политикой «оптимизации» расходов администрация района не находит ничего лучшего, как закрывать в малых поселениях школы и детсады. Детей из закрываемых школ возят в другие населенные пункты. Но если с учащимися школ проблема худо-бедно еще решается, то с воспитанниками детсадов из-за возросших требований к

безопасности перевозок она зашла в тупик.

Администрация

обещала принять меры, однако на сегодняшний день проблема не решена. Проще говоря, население сельских населенных пунктов убаюкивают обещаниями, а если сказать жестче — вводят в заблуждение.

С данной проблемой напрямую связан вопрос ремонта дорог, по которым возят детей в школы. Специфика северных территорий такова, что из-за промерзания грунта весной дороги нуждаются в защите от перегрузок: при оттаивании вводится запрет для движения по ним многотонных автомобилей. Однако в 2018 году администрация района не удосужилась вовремя установить знаки ограничения грузоперевозок, в результате предпринимателями, занятыми перевозкой леса и песка, был уничтожен не один десяток километров дорог. А ведь это миллионы рублей бюджетных средств. Пример тому — дорога между населенными пунктами Шыладор—Слудка, которая практически «убита». Проезд по этой дороге могут закрыть.

Уже не первый год руководство района сквозь пальцы смотрит на то, как разбивается единственная дорога в селе Зеленец. Решением Совета депутатов движение по ней для большегрузного транспорта ограничено, по всей протяженности трассы устанавливались ограничительные знаки по весу. Все дело в том,что на берегу реки Вычегда предприниматели устроили карьер, из которого многотонными самосвалами вывозят песок, уничтожая дорогу. В этом году ее в очередной раз отремонтировали за счет бюджетов республики и района, однако в ближайшее время начнется новый сезон по вывозу песка — в карьере уже начали работу экскаваторы. К осени дорога наверняка станет непроезжей, в очередной раз превратившись в полосу препятствий, по которой придется возить детей в школу и обратно. А далеко ли до беды?

Вынужден обратиться к вам по той причине, что на местном уровне до «житейских мелочей» – вроде дорог и транспорта для перевозки детей к месту учебы – у властей руки не доходят. Мы все надеемся, что после вашего вмешательства у чиновников администрации МО МР «Сыктывдинский» и ее руководителя О.А. Лажанева найдутся ресурсы и время для решения означенных злободневных социальных проблем».

Евгений ПОТОЛИЦЫН, Сыктывдинский район.