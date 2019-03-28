Депутат спросил, почему не выполняется решение суда, в ответ его обвинили «в неких действиях»

Районная чиновница поставила под сомнение законность одного из важных инструментов работы народного избранника. А именно – депутатский запрос.

На запрос депутата Сыктывдинского района о том, как выполняется решение суда, пристав-исполнитель отвечать отказалась. На том основании, что (цитирую) «депутаты не наделены полномочиями на самостоятельные действия инспекционного, экспертного или иного характера».

Бородатая история

Запрос на имя руководителя райотдела судебных приставов касался исполнения судебного решения о ликвидации свалки отходов лесопиления вблизи Язеля до 1 декабря 2018 года.

Об этой истории «Трибуна» уже писала. Вкратце напомним, что на месте песчаного карьера в окрестностях лесного поселка Язель образовался котлован, превращенный в свалку. На протяжении десятка лет ООО «СевЛесПил» вывозило туда отходы лесопиления в виде опилок, в которых содержатся формальдегид и другие ядохимикаты. А другие организации сваливали сюда строительный мусор. В результате котлован превратился в настоящую помойку, что находится вблизи водозаборной скважины.

Прокуратура провела проверку и обратилась в суд. Судебная эпопея длилась несколько лет, завершило ее решение Верховного суда, которое обязало ООО «СевЛесПил» свалку убрать, а территорию рекультивировать. По просьбе руководства предприятия была предоставлена отсрочка исполнения решения. Окончательный вердикт гласил: до декабря 2018 года территория свалки должна быть рекультивирована.

Решение и исполнение

В октябре прошлого года по моей просьбе была проведена проверка исполнения судебного решения с выездом на место.

Выяснилось, что на территорию свалки завезено большое количество песка, который закрыл котлован сверху, но опилки и мусор не вывезены. Теперь это место представляет собой компостную яму, в которой создается перегной, и со временем территория превратится в большую зловонную помойку.

Жители Язеля понимают, что теперь на месте бывшей свалки образуется формальдегидное болото. Именно поэтому мною был направлен запрос судебным приставам. Однако должностное лицо вместо конкретного ответа обвинило депутата в неких «действиях инспекционного, экспертного или иного характера».

У меня лично возникли вопросы: в курсе ли происходящего руководитель районного отдела судебных приставов? А специально для пристава-исполнителя Л. Ветошкиной сообщаю, что право за запрос дано депутату законом и четко прописано в ст. 38 (п. 13) Устава муниципалитета: «Депутат имеет право обращаться с запросом к руководителям расположенных на территории муниципального района государственных органов и общественных организаций…».

Евгений ПОТОЛИЦЫН, депутат МО МР «Сыктывдинский».