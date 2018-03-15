Депутаты были шокированы, узнав, что новостройку, возможно, придется сносить

На днях в редакцию обратился житель местечка Левопиян села Пажга Сыктывдинского района. Он рассказал печальную историю о несбывшейся мечте на переселение.

Дело в том, что в Пажге в прошлом году построили новый дом, в котором он надеялся получить жилье. Ведь восьмиквартирный деревянный дом, где проживает его семья, построенный в далеких шестидесятых годах, совсем сгнил и признан аварийным.

Сельчанин надеялся, что переедет в квартиру в новостройке. Но оказалось — новый дом собираются сносить. И на днях этот вопрос рассматривался на сессии Совета.

Брак без расчета

Скандал возник в ходе обсуждения депутатами отчета Контрольно-счетной палаты по вопросу использования средств из бюджета республики на выполнение программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Выяснилось, что в селе Пажга администрация района на паях со строительной фирмой ООО «Зодчий» построила многоквартирный дом. Точнее, возводили здание, конечно, строители, а администрация контролировала и оплачивала работы.

Сейчас трудно сказать, каким образом осуществлялся контроль, но в апреле прошлого года прибывший из райцентра специалист управления капстроительства обнаружил на фасаде дома, уже почти готового к сдаче, огромную трещину, которая шла от крыши чуть ли не до фундамента.

Казалось бы, стройку нужно останавливать, назначать комиссию и устанавливать, что делать со зданием. А главное — не оплачивать выполненные работы, поскольку налицо — брак. Однако, несмотря на отсутствие заключения госэкспертизы по обнаруженным дефектам, администрация оплатила строителям почти 9 миллионов рублей.

Правда, в конце октября 2017 г. контракт с «Зодчим» был расторгнут. После чего, как пояснила депутатам заместитель главы муниципалитета Наталья Долингер, администрация Сыктывдинского района подала в суд иск о взыскании оплаченных средств и штрафных санкций с подрядчика за просрочку исполнения контракта.

Пустили на самотек

Ошарашенные услышанным депутаты накинулись на представителей администрации с вопросами. «Почему, заведомо зная, что дом не будет сдан приемной комиссии, была произведена оплата?» – спросил депутат Евгений Потолицын.

В ходе жаркой полемики народные избранники сошлись во мнении: специалисты контролировали строительство из рук вон плохо, пустив работы на самотек. А на вопрос, где же члены комиссии, контролировавшей работы на объекте, прозвучал ответ: «Они все уволились».

Депутат Александр Шкодник отметил, что, несмотря на то, что в районе было создано управление капстроительства, ситуация стала еще хуже, чем была раньше. А председатель Совета района Светлана Савинова добавила: «На сегодня нет ни одного достойного специалиста, который мог бы четко и правильно осуществлять контроль за такими подрядными организациями».

Депутаты выразили на-дежду, что точку в истории с разваливающейся новостройкой поставит суд. А вот на что теперь надеяться жителям ветхого дома в местечке Левопиян? На ремонт этого дома в свое время требовалось 1,5 миллиона рублей, но их в районном бюджете не нашлось. В результате дом совсем сгнил, признан аварийным, жильцов нужно срочно переселять. Вот только куда? Новая программа переселения не принята, да и попасть в нее у жителей Пажги шансов практически нет.

Анатолий ПОЛЬКИН,

Сыктывдинский район.