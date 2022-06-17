По данным Российского экологического оператора, Коми – в числе регионов-аутсайдеров, не достигших плановых показателей по доле утилизации и обработки твердых коммунальных отходов (ТКО).

Продолжающаяся уже несколько лет реформа по обращению с ТКО все очевиднее в Коми приобретает контуры малопонятной кампании, причем спущенной на места федеральным центром: что-то делается, но ощутимых результатов не видно. Да и будут ли они? При нынешнем подходе чиновников – вряд ли.

Интрига от председателя

В минувший вторник состоялась сессия Совета депутатов городского поселения Жешарт (Усть-Вымский район). В повестке последним вопросом шел традиционный – «Разное». Депутаты гадали, что там такое на этот раз предстоит обсуждать? Председатель Совета и глава Жешарта Станислав Рузадоров сохранял интригу до самого конца заседания.

В итоге вышел небольшой скандал, поскольку пришедшая на сессию жительница поселка Лариса Михайлова (именно она и подразумевалась под «разным») подняла в том числе «мусорную тему», чем вызвала недовольство со стороны руководителя местной администрации Льва Никитина и его заместителя Максима Петряшова.

Разбирайтесь как хотите!

Для начала обратимся к фотографии, сделанной в Жешарте. Она требует некоторого пояснения. На снимке четыре одинаковых контейнера, хотя на первый взгляд может показаться, что они разные. Нет, одинаковые, просто два контейнера стоят боком, понятно, что не для удобства жильцов, а из-за малой площади площадки под мусор.

Напомним, что к крупногабаритным отходам относятся предметы и изделия, не вмещающиеся в стандартные мусорные контейнеры (все, что больше полуметра, согласно нормативам): мебель, бытовая техника и так далее. И что в данном случае делать жильцам близлежащих домов? Бросать крупногабаритный мусор в стандартный контейнер? Тут – без вариантов, и надпись есть соответствующая. Но дело не только в размерах. Обычный мусорный контейнер не приспособлен для тяжелых отходов, поэтому и прослужит недолго.

Человек «с улицы»

Лариса Михайлова обратила также внимание и на то, что контейнеры у ее дома расположены рядом с проезжей частью, буквально в 30 сантиметрах: «Чуть ребенок не попал под колеса!»

Приход человека «с улицы» неприятно удивил представителей поселковой администрации по одной простой причине: Лариса Михайлова уже обращалась к ним с этой мусорной проблемой, но результат нулевой. Теперь пусть о ней депутаты узнают, посчитала она.

По поводу мусорных бачков Максим Петряшов как-то неуклюже ответил, что, мол, под крупногабаритные отходы будет со временем выделено место для их складирования. Но как сейчас людям-то поступать? Хотя бы объявление какое-нибудь написали, чтобы не курочить стандартные контейнеры.

Головоломка от чиновников

Мусорные контейнеры, которые вы видите на фото, были установлены всего несколько дней назад. Уже через неделю будет понятно, разберутся жители с теми из них, что стоят боком; догадаются ли, что написанному нельзя верить, что контейнеры для крупногабаритного мусора на самом деле предназначены для обычного. Своего рода головоломка от чиновников.

По словам Станислава Рузадорова, всего в Жешарте будет обустроено 16 мусорных площадок. Под это дело был выделен миллион рублей. Сумма вызывает вопросы, поскольку под площадки использованы явно списанные бетонные плиты, а контейнеры предоставляет подрядчик, занимающийся вывозом отходов. Неужели такие дорогие навесы на мусорных площадках?

Главой поселка направлен запрос в местную администрацию по поводу наличия согласия собственников многоквартирных домов при определении мест для временного накопления отходов, поскольку возникают спорные ситуации. Ответ пока не получен.

На общественных началах

Здесь сделаем небольшое пояснение: глава поселка и председатель Совета – должности хоть и статусные, но не оплачиваемые. Станислав Рузадоров работает на общественных началах, в отличие от работников местной администрации, которые за долгие годы как-то привыкли к тому, что никто не вмешивается в их «кухню», разве что вышестоящее начальство из районной администрации может прикрикнуть.

Дело в том, что нынешний председатель поселкового Совета избирался в депутаты от КПРФ, а чиновники представляют в большинстве своем партию власти. Теперь им как-то надо приспосабливаться к новым реалиям, но, видимо, не хочется.

Что творится на погосте?

Депутат от КПРФ Татьяна Просужих мусорную тему развила… до кладбища. 12 июня был праздник Троицы. Многие пошли на могилки своих родных и близких, а там кругом мусор. «Давайте не будем делать из кладбища помойку», – призвала Татьяна Просужих.

Разборки вышли такими же скандальными, как и с поселковыми мусорными бачками, поскольку все чиновники знали о дате традиционного праздника, но почему-то к нему не подготовились. Лев Серафимович пытался что-то сказать о скошенной траве, которую бросают в кладбищенские бачки, но выглядело это не очень убедительно.

Тема борьбы с мусором в Жешарте постоянно упоминается в республиканских средствах массовой информации и в социальных сетях, но мало что меняется. Вроде поставили наконец-то современные мусорные контейнеры, но не подумали об удобстве жителей. Хотя это самое главное.

Емвинская «крепость»

И в заключение небольшое дополнение, не относящееся напрямую к теме этой публикации. Что бы там ни говорили, а в Жешарте все же есть ростки демократии. В той же Емве (Княжпогостский район) человека «с улицы» просто не пустят на заседание депутатов, хотя действующее законодательство позволяет всем жителям России посещать мероприятия с участием народных избранников.

Чиновники в Емве вообще живут по своим понятиям. Хотя чему тут удивляться? Сразу и не припомнить, кто из руководителей районной администрации уходил с должности без судебных разбирательств, связанных с жульничеством и авантюрами.

По словам депутата Совета Княжпогостского района Людмилы Клюндт, не то что простых граждан, даже депутата, то есть ее саму, могут не пустить в здание районной администрации. Чтобы попасть в эту «крепость», надо заранее договариваться с чиновниками. И куда только смотрит местная прокуратура?

Но политика «закручивания гаек» только ухудшает рейтинг местного главы администрации Анатолия Немчинова. Доля жителей, удовлетворенных работой органов местного самоуправления в 2021 году, в Княжпогостском районе была самой низкой в Коми (исследование проводило агентство БНКоми).

Сергей МОРОХИН.