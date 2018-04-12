Депутаты Госсовета Коми озадачились проблемой поддержки малого бизнеса

Законопроект о снижении налоговой нагрузки на малый и средний бизнес будет рассмотрен на ближайшей сессии Госсовета РК. А накануне эту тему обсуждали в Сыктывкарском центре поддержки предпринимательства «Шондi».

Количество субъектов малого и среднего бизнеса в республике за прошлый год сократилось на 8%. Около трех тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей прекратили свое существование в 2017 году. Еще чуть более полусотни субъектов решили перевести свой бизнес в другие регионы. Почему так происходит? Почему, несмотря на увеличение расходов по программе поддержки малого бизнеса и количества структур, предпринимателей в Коми становится все меньше?

— Прежние формы поддержки, субсидии и гранты, были не эффективными, федеральные средства не осваивались и даже приходилось выплачивать штрафы, — рассказала на собрании зам. министра экономики Коми Надежда Усова. — С прошлого года стратегия пересмотрена: прямую поддержку заменил проектный подход. Это позволяет сделать помощь адресной и эффективнее расходовать средства. По подсчетам специалистов министерства, затраты из бюджета на создание одного рабочего места в малом и среднем бизнесе снизи-лись почти в два раза. Было 415 тысяч, стало — 220.

Сегодня взят курс на поддержку бизнеса возвратными деньгами. То есть с помощью региональных Микрокредитной компании (МКК) и Гарантийного фонда. МКК, напомним, выдает предпринимателям займы, а Гарантийный фонд — поручительства для получения банковских кредитов. По итогам минувшего года в общей сложности через эти структуры малый бизнес получил более 170 млн рублей.

МКК работает в регионе уже семь лет. Этой формой поддержки охотно пользуются предприниматели. По словам руководителя компании Анастасии Смышляевой, в зависимости от программы они выдают кредиты от 50 тысяч до 3 миллионов на срок от 3 до 36 месяцев. Годовая ставка плавающая: от 8 до 12 процентов. То есть вполне приемлемые условия. Обратиться за заемными средствами для решения текущих проблем и развития бизнеса могут предприятия, зарегистрированные на территории республики, работающие не менее трех месяцев и не имеющие долгов по налогам. За все время работы клиентами МКК становились предприятия всех муниципалитетов республики, кроме Удоры, отметила А. Смышляева. Почему удорчане игнорируют эту форму поддержки, остается загадкой.

В качестве положительного примера взаимодействия с Микрокредитной компанией прозвучало выступление предпринимательницы из Объячево Надежды Кузнецовой. Она рассказала, что взяла там кредит в 500 тыс. рублей, купила мусороуборочную машину и организовала в Прилузском районе вывоз твердых бытовых отходов.

Деньги по заявкам

Депутаты Госсовета Коми уделяют особое внимание поддержке малого бизнеса, подчеркнул на заседании в «Шондi» председатель Комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков. Именно по инициативе этого комитета в 2018-м уставные капиталы МКК и Гарантийного фонда были увеличены на 30 млн рублей каждый. «Это позволит активнее кредитовать малый и средний бизнес, а также увеличить максимальный размер займа», — уверен С. Чураков.

А вот представители муниципалитетов дружно выступили на заседании за сохранение старой (прямой) поддержки предпринимателей через субсидии. Прямая финансовая помощь в бизнес-среде востребована, отметили они. Это может быть дотация на покупку основных производственных средств или покрытие первоначального взноса по договору лизинга. Сейчас деньги на это в республиканском бюджете не предусмотрены, но некоторые муниципалитеты продолжают оказывать такую помощь за счет собственных средств.

Так, зам. главы администрации Сыктывкара Наталья Хозяинова рассказала, что в этом году они выделили на эти цели 4 млн рублей. «Они закончились в первый же день приема заявок, — подчеркнула она. — При этом общая сумма заявок превысила наши возможности на 10 миллионов».

Поддержала коллегу и зам. руководителя администрации Сыктывдинского района Наталья Долингер. Часть средств, выделяемых на поддержку предпринимателей, нужно оставить на гранты и субсидии, считает она. По крайней мере в части покупки техники в лизинг. «Сыктывдинский район — один из самых активных: количество малых и средних предприятий за последний год здесь выросло на 10%. Мы создали 77 новых рабочих мест и сохранили 500, — с гордостью отметила Н. Долингер. — В районе работают 19 пилорам. Причем пять — открылись в прошлом году».

— Отказ от прямой финансовой поддержки на приобретение техники был некорректен и несвоевременен, — считает генеральный директор «Комиагролизинга»

Надежда Потапова. — Люди взяли кредиты, купили технику в расчете на то, что их расходы покроют из госбюджета. И вдруг правила поменялись!

Она предложила рассмотреть возможность возврата фермерам хотя бы части средств. Они ведь рассчитывали на помощь государства, когда брали технику в лизинг. А сегодня люди все чаще отказываются от дальнейшего сотрудничества из-за нехватки средств.

Човская головомойка

Пока общий тренд по региону негативный. Развитию предпринимательства в Коми мешают в том числе чрезмерно высокая налоговая ставка на недвижимое имущество.

Конкретный пример привела индивидуальный предприниматель Светлана Игнатова из поселка Нижний Чов:

— Мы 14 лет арендуем помещение, в котором располагаются баня и парикмахерская, а сегодня чуть было не оказались на улице.

Из-за поднявшихся ставок Игнатова не смогла принять участие в конкурсе на аренду помещения. Теперь невыгодно оказывать банные и парикмахерские услуги, так как практически всю годовую выручку придется отдавать в качестве оплаты налога на имущество. «Налоговая ставка должна быть посильной и дифференцированной, хотя бы 0,5%», — считает предприниматель. Кроме того, стоит учитывать отдаленность поселка и социальную направленность бизнеса.

— Объекты, где оказываются бытовые услуги, обязательно должны быть включены в специальный перечень, — прокомментировал ситуацию заместитель министра финансов Коми Константин Плехов. — Налогом они облагаются по кадастровой стоимости. Единственное, что можно отрегулировать, это ставки, но это уже относится к полномочиям города.

По словам председателя комитета Госсовета Коми по бюджету, налогам и экономической политике Степана Чуракова, на ближайшей сессии 19 апреля депутаты рассмотрят законопроект, который позволит снизить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес. Аналогичное решение по помощи социальным предпринимателям, работающим в пригородных поселках, планируют принять на своем заседании и депутаты Сыктывкарского городского Совета. Сессия назначена на 27 апреля.

Лиля ВОВК.