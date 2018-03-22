Депутаты откорректировали бюджет и «антиалкогольный закон»

22 марта на заседании весенней сессии Госсовета Коми парламентарии рассмотрели 22 вопроса.

В частности, депутаты дружно проголосовали за поправки в закон «О бюджете». Расходы республиканской казны на 2018 год увеличились на 3,5 млрд рублей. Эти деньги направят на повышение оплаты труда работникам государственных и муниципальных учреждений (в связи с увеличением МРОТ). На выплату «северных» сверх «минималки» выделяется 43 млн руб. Кроме того, средства заложены также на реализацию программы по переселению из аварийного жилья и обеспечение населения лекарственными средствами.

Как заявила министр финансов Коми Галина Рубцова, средства на закуп лекарств в таком объеме будут выделены впервые — почти 1,5 млрд. В целом здравоохранение получит также дополнительно 12,2 млн руб. на совершенствование первичной медико-санитарной помощи, 8,4 млн — на лечение больных туберкулезом, 1,8 млн — на раннее выявление алко- и наркозависимости, 17,5 млн — на помощь психиатрическим больным. Также добавят денег на финансирование домов ребенка и санаториев для реабилитации взрослых и детей.

Рожайте, вам помогут

С 1 января 2018 года вступил в силу федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», который закрепил новый вид поддержки семей — ежемесячную выплату при рождении (усыновлении) первого ребенка. При этом полномочия по назначению и осуществлению этой выплаты переданы на регионы. Соответствующие изменения в региональное законодательство были внесены на вчерашней сессии.

Финансисты подсчитали, что сумма выплаты составит 12 487 рублей. На 15 марта заявления на нее уже подали 87 семей. Есть одно обязательное условие: размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Федерации. Размер прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года в среднем по Республике Коми составляет 13 276 рублей. Соответственно 1,5-кратный прожиточный минимум равен 19 914 рублям.

Выплата назначается на один год. По истечении этого срока нужно будет подать новое заявление, представив документы, необходимые для ее назначения.

Алкогольное лобби одержало победу

Самым, пожалуй, обсуждаемый вопрос касался изменений в региональное «антиалкогольное» законодательство. «Мы этому совсем не рады, но вынуждены делать это в соответствии с федеральным законодательством, — призналась спикер Госсовета Коми

Надежда Дорофеева. «Тем более и сроки уже все вышли, — напомнили депутатам юристы. — Если затянуть с принятием поправок, последуют протест прокурора, штрафные санкции и т.п.».

Напомним, что с июля прошлого года федеральный закон отменил право регионов устанавливать свои ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания, как и его полного запрета. Это значит, что в Коми (как и по всей стране) вновь разрешается ночная продажа алкоголя в закусочных, расположенных на первых этажах многоквартирных домов и в нестационарных торговых объектах. На заседании Комитета по социальной политике, которое состоялось накануне сессии, вице-спикер Госсовета РК Валентина Жиделева высказалась по этому поводу предельно откровенно: «Алкогольное лобби победило. Это тот закон, который не хочется корректировать, но придется. Да, акцизы пойдут в бюджет, но проблем заметно прибавится».

Депутат Игорь Шиманский предложил на сессии рассматривать этот вопрос не только с правовой точки зрения, но и в соответствии «с совестью и здравым смыслом». Депутат Татьяна Саладина предложила «потянуть время», приняв законопроект только в первом чтении. Но победило, как всегда, законопослушное большинство.

— Республика столько лет добивалась возможности влиять на ситуацию с пьяной преступностью, и, конечно, мы будем отстаивать свою точку зрения, — заверил на сессии депутат Степан Чураков. — Механизм отмены этих поправок уже запущен — через поддержку коллег-депутатов других регионов и Парламентской ассоциации Северо-Запада.

Приказано — ликвидировать

Чуть менее жарким получилось обсуждение вопроса о ликвидации должности спецпредставителя Республики Коми. Законопроект, инициируемый к рассмотрению лидером фракции КПРФ Олегом Михайловым еще в конце прошлого года (сразу после тихой отставки г-на Яндиева), нынче был внесен на рассмотрение депутатов уже главой Коми Сергеем Гапликовым.

Постоянный представитель главы Коми в Госсовете Дмитрий Толстов что называется «на чистом глазу» пояснил депутатам, что «Джамалом-Лейла Яндиевым была заложена основа для здоровой инвестиционной деятельности в регионе».

Оказывается (как следует из пояснительной записки к законопроекту), за период, прошедший с момента введения должности, г-ном Яндиевым была проделана значительная работа по установлению контактов с официальными и деловыми кругами ряда стран арабского мира, в том числе Королевства Бахрейн. А основная причина ликвидации должности отнюдь не плохая работа конкретного человека, а «появление профильного министерства по инвестициям».

Татьяна Саладина хотела настоять на публичном отчете спецпредставителя. Депутат Михаил Брагин высказался о том, чтобы Гапликов «признал свою ошибку и извинился перед депутатами», однако коллеги их не поддержали. Отмена должности «сэкономит» бюджету 4,6 млн рублей (столько ушло в 2017 г. на содержание спецпредставителя).

Кресла заняты

С 23 марта в Госсовете Коми закрылись сразу две вакансии. Геннадий Горбачев избран на пост председателя Комитета по законодательству и местному самоуправлению (он освободился, напомним, после скоропостижной смерти депутата Нины Нестеровой). А депутат Сергей Артеев избран председателем Комитета по социальной политике, который ранее возглавляла Наталья Паншина (сегодня она руководит администрацией Печорского района).

Официально стал депутатом Госсовета Коми и Александр Пономарев. Гендиректор АО «Комиавиатранс» вошел в состав парламентского комитета по бюджету, налогам и экономической политике. Мандат депутата перешел ему также после ухода Нины Нестеровой по линии партии «Единая Россия».

Игорь АРТЕМОВ.