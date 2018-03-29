Депутаты отстранились от избирателей

23 марта в Общественной палате Республики Коми состоялась дискуссия по вопросу о статусе земельного участка в столичном микрорайоне Орбита. Жители уже больше года требуют организовать здесь зону зеленых насаждений, но для этого требуется решение депутатов Совета города.

Рассерженные горожане

Член инициативной группы «Орбита против строительства» Станислав Штралер доложил собравшимся о том, каким образом горожане пытаются предотвратить застройку площадки между улицами Тентюковская и Петрозаводская. Напомним, что этот участок многие годы выполнял роль свободной зоны для проведения массовых мероприятий, зимой — новогодних, а летом здесь устанавливались детские аттракционы.

Сейчас этот земельный участок арендует ЗАО «Ассорти-Плюс». По сведениям жителей, фирма собирается выкупить землю под жилую застройку. Горожане настаивают на том, чтобы участок был переведен из так называемой зоны Ж-1 в зону Р-5. И это вписывается в выполнение проекта «Формирование комфортной городской среды», который, кстати, поддержал и президент страны.

Добиваясь создания парковой зоны в своем микрорайоне, местные жители проводили митинги, а также активно участвовали в общественных слушаниях.

Под давлением активистов Сыктывкарская мэрия обратилась в суд с иском о разрешении перевода спорного участка в «зеленую зону». После отклонения иска власти города подали апелляцию.

Нашла коса на камень

Начальник правового управления администрации Сыктывкара Владислав Матвеев в ходе дискуссии в Общественной палате рассказал, что 19 марта второй апелляционный Арбитражный суд в Кирове оставил без удовлетворения заявления мэрии и граждан. Он отметил, что теперь требуется провести новые общественные слушания, чтобы затем (уже в третий раз!) вынести вопрос на Совет города.

В обсуждениях участвовали два депутата: «городской» – Илья Богданов (представитель КПРФ) и «республиканский» — зампред Госсовета Владимир Косов. Остальные депутаты в обсуждении проблемы принять участие не захотели — как, впрочем, и представители ЗАО «Ассорти-Плюс». По мнению Ильи Богданова, многие депутаты опасаются, что перевод зоны из Ж-1 в Р-5 может вызвать цепную реакцию принятия аналогичных решений по другим земельным участкам.

В городском Совете, как, впрочем, и в республиканском, доминируют «единороссы». Депутатами они стали по партийным спискам, некоторые из них и в глаза не видели своих избирателей. Этим, по мнению представителя КПРФ, и объясняется их «странная позиция». Кроме того, в Совете Сыктывкара немало предпринимателей, лоббирующих интересы бизнеса.

Как рассказал после дискуссии в Общественной палате Станислав Штралер, прокуратура, куда обращались общественники по поводу законности перевода участка в Орбите из зоны Ж-1 в зону Р-5, отметила, что это «не повлечет нарушений прав собственника».

Партийцы помогут?

Председатель общественной палаты Коми Галина Киселева пообещала по итогам дискуссии сделать запрос в местное отделение «Единой России», чтобы там рассмотрели этот проблемный вопрос. Кроме того, палата подготовит письмо в адрес депутатского корпуса Сыктывкара. А вице-спикер Госсовета Коми Владимир Косов, являющийся членом политсовета местной ячейки «ЕР», пообещал подействовать на своих однопартийцев, чтобы те активнее голосовали при принятии решения.

Глава администрации Сыктывкара Валерий Козлов на брифинге во вторник на вопрос «Трибуны» заявил однозначно: городская власть будет отстаивать мнение горожан.

Что же касается депутатского большинства в Совете города, то оно, видимо, пока не готово защищать права своих избирателей.

Анатолий ПОЛЬКИН.