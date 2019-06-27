Депутаты Печоры возмущены тем, что за их спиной глава муниципалитета распоряжается казной города

В Печоре не утихают разговоры о ремонте дорожного покрытия улицы Космонавтов. Горожане сравнивают ее с исчезнувшей в Рязани детской спортплощадкой, за устройство которой по документам местные власти заплатили четыре миллиона рублей. Об этой истории Президенту страны в мае рассказали на «Медиа-форуме» в Сочи. Владимир Путин назвал произошедшее наглостью, глава города в результате оказался в следственном изоляторе…

«На нашей улице праздник»

Между тем печорцы, узнав о начале ремонтных работ на улице Космонавтов, были этому очень рады: может, теперь и другие улицы ремонтировать начнут! А вот депутаты городского Совета, собравшись в марте на обсуждение планов на год текущий, встревожились: контракт на производство ремонтных работ был подписан за их спиной, а потому у них появилось множество вопросов.

Выяснилось, что администрация района, которой переданы исполнительные функции городского поселения, не сочла нужным предоставить депутатам горсовета проект и смету ремонта улицы Космонавтов. 22 мая Совет направил на место ремонта комиссию, которая выявила много интересных моментов.

Оказалось, что производство работ по условиям контракта было разбито на два этапа, причем первый уже завершен и даже оплачен! Подрядчик получил за него 5 млн 685 тысяч рублей еще 20 декабря прошлого года!

На состоявшемся 7 июня заседании Совета поселения прозвучали вполне резонные вопросы: почему вопреки здравому смыслу контракт начал действовать в конце октября 2018 года, когда в Печоре уже царствует зима? На каком основании подрядчик получил деньги в качестве предоплаты, если это не оговорено в контракте и противоречит федеральному закону о госзакупках?

Победителей не судят?

Кроме всего прочего, установлено, что ремонта улицы Космонавтов не было в планах 2018 года, деньги в размере 10,35 млн рублей не были запланированы в разделе ремонт УДС, а были сняты, в частности, со статьи «содержание дорог». Перевод денег не был согласован на Совете городского поселения, а сама возможность перевода денег могла возникнуть только по причине плохой работы в 2018 г. по очистке улиц от снега.

Фактически работы по первому этапу начались только 10 июня этого года, спустя почти полгода после получения предоплаты. Срок окончания контракта по второму этапу — 30 октября, и у подрядчика ООО «Сплав плюс» в запасе еще четыре месяца до подписания акта выполненных работ. А если акт приемки работ по укладке бетонных плит будет подписан, претензий может и не возникнуть. О том, что нарушено множество законов, могут и не вспомнить: победителей ведь не судят…

Депутаты привлекли к проверке муниципальную контрольно-счетную палату, которая выяснила, что смета на производство данного контракта не проходила проверку в Центре индексации РК, а потому вызывает сомнение и сама сумма контракта. К примеру, в МО ГП «Путеец» улица Школьная (при такой же длине) в прошлом году была заасфальтирована за 5,1 миллиона рублей, что в два раза дешевле ремонта, который ведется на улице Космонавтов в Печоре. Если вспомнить, что укладка плит стоит значительно дешевле асфальтирования, разница в стоимости окажется еще значительнее.

Кто в городе хозяин?

Что самое печальное: о существовании контракта на ремонт улицы Космонавтов депутаты и даже глава городского поселения не знали до весны нынешнего года. А когда был назван подрядчик и сумма контракта, народные избранники были просто шокированы полученными сведениями: при хронической нехватке средств в городском бюджете на ремонт улично-дорожной сети (на 2019 год вместе с дотациями за прошлый год на ремонт УДС выделено всего 29 млн руб.) предположить, что Совет выделит на ремонт только одной улицы 11 млн, просто невозможно! И это наталкивает на мысли о коррупционной составляющей.

Депутаты предполагают, что в конце года контракты обычно подписывают для того, чтобы подрядчик мог заранее подготовиться к летним работам. Есть версия о том, что работы по второму этапу предполагалось выполнить силами основного подрядчика (который выиграет конкурс на всю сумму – около 100 млн рублей). Дело в том, что на обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта улично-дорожной сети на 2018 год было запланировано 44,2 млн руб., в 2019 году – 45,2, а в 2020-м – 43,4 миллиона рублей.

В общей массе подряда «шалости» с поэтапной оплатой могут остаться незамеченными, деньги по контракту будут выплачены действующему подрядчику ООО «Сплав плюс». В итоге все будет шито-крыто.

Глава городского поселения Александр Шабанов считает, что ситуация с ремонтом дороги очень напоминает историю с исчезнувшей спортплощадкой в Рязани. И поэтому оценку действиям авторов и исполнителей муниципального контракта должны дать компетентные органы.

Раиса ГЛУЩЕНКО.