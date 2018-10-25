Депутаты «прошлись» по огородам, загсам и заглянули в пенсионные кошельки

25 октября состоялась очередная сессия Госсовета Коми. Депутаты рассмотрели более 30 вопросов.

Прежде всего, они проголосовали за внесение изменений в бюджет. Региональная казна за счет роста налоговых поступлений пополнится еще на 5,8 млрд рублей. Таким образом, общий объем доходов республиканского бюджета в 2018 году составит 73,1 млрд рублей. Дефицит бюджета сократится до 1,5 млрд рублей.

По предложению Минюста Коми был рассмотрен вопрос о сокращении неэффективных загсов в 93 поселениях. Это вынужденная мера, признал министр юстиции Дмитрий Наумов. В некоторых местных отделениях загс за четыре года в учетных книгах не было сделано ни одной записи. Зачем же держать там сотрудников? Экономия от закрытия таких загсов составит около миллиона рублей. Поддержав законопроект в целом, депутаты, впрочем, решили обратиться в правительство региона с предложением предусмотреть для жителей отдаленных поселков компенсацию затрат, связанных с получением необходимых справок загса, если им придется ездить за ними в города и райцентры.

«Неадекватный» минимум

Немного подрастет с нового года прожиточный минимум для пенсионеров — он будет составлять 10 742 рубля. (Для справки: сегодня 20,6 тысячи жителей республики получают пенсии ниже прожиточного уровня).

Однако депутат Олег Михайлов напомнил, что прожиточный минимум пенсионера рассчитывается исходя из потребительской корзины, а ее в последний раз пересматривали шесть лет назад. Назвать адекватным соотношение прожиточного минимума и потребительской корзины нельзя, считает лидер региональной ячейки партии КПРФ. Тем более что темпы роста «минимума» не догоняют темпов роста инфляции.

Садоводы в законе

Также на сессии были рассмотрены вопросы, касающиеся ведения садоводства и огородничества. Законопроектом, который представлял министр имущественных и земельных отношений Александр Сажин, предусматривается порядок осуществления мер государственной и муниципальной поддержки садовых товариществ, а также порядок безвозмездного приобретения имущества общего пользования, расположенного в границах территории садоводства или огородничества, в государственную или муниципальную собственность Республики Коми.

Удивила позиция депутата Владимира Жарикова. При обсуждении законопроекта на заседании Комитета по бюджету накануне сессии он усомнился в необходимости его принятия. «Садоводы воспользуются ситуацией и начнут требовать от властей ремонта дорог и газификации, — заявил народный избранник. — Учитывая, что эти работы выполнены не во всех населенных пунктах, ситуация накалится», – предрек он.

Напомним, что с 1 января 2019 года вступает в силу федеральный закон № 217-ФЗ, который регулирует отношения внутри садовых некоммерческих товариществ и вносит несколько принципиальных новшеств. В частности, платить членские взносы должны будут все владельцы земельных участков в конкретном садовом товариществе. Взносы будут ежегодные членские и целевые. Вступительные взносы упраздняются. Все платежи должны будут производиться в безналичной форме, что позволит вести более строгий контроль за расходованием.

Кроме того, с нового года дом на садовом участке можно будет построить только с разрешения муниципальных властей (на огороднических землях строить дом в принципе не разрешается). Введено четкое ограничение, какой именно дом можно построить: он не может быть выше трех этажей и не должен быть разделен на отдельные квартиры. После окончания строительства уведомление об этом факте тоже нужно будет направить в муниципалитет. Владельцы жилых домов, расположенных на землях садоводческих товариществ, смогут в них прописаться.

«Да вы, батенька, популист!»

Уже под занавес сессии настроение своим коллегам немного подпортил все тот же Олег Михайлов. Он предложил парламентариям еще раз высказаться по поводу пенсионной реформы. В сентябре за реформу проголосовали лишь пять членов Президиума Госсовета РК, напомнил он.

«Давайте не будем прятаться за их спины, проявим принципиальность и выразим свое отношение к этой реформе поименным голосованием», — заявил лидер коммунистов. В ответ выступающий услышал лишь обвинение в популизме. Из 27 депутатов поддержали О. Михайлова только шесть человек, двое — воздержались.

Следующая сессия состоится 22 ноября.

Игорь ВОЛКОВ.