Депутаты рассмотрят поправки в бюджет

26 июня состоится сессия Госсовета Коми. Депутаты рассмотрят 28 вопросов, в том числе поправки в бюджет республики. Несмотря на то, что сессия заявлена как праздничная, посвященная 80-летию законодательного органа власти республики, в ее повестке немало серьезных вопросов, затрагивающих интересы большинства жителей региона.



Во-первых, речь, конечно, идет о поправках в закон «О бюджете РК на 2018-й и плановый период 2019-2020 гг.». В связи с повышением минимального размера оплаты труда у работников бюджетной сферы и необходимостью выплачивать северные надбавки сверх МРОТ расходы бюджета увеличатся почти на два миллиарда. Федеральный центр пришлет нам в виде дотации «на обеспечение сбалансированности бюджетов» 300 млн рублей, но ясно, что они нас не спасут. Дефицит регионального «кошелька» достигнет отметки в 4,5 млрд рублей. Покрыть его вновь придется за счет банковских кредитов. За счет перераспределения имеющихся средств планируется дополнительно потратить 80 млн руб. на содержание скорой помощи. При этом на 22 млн сократят расходы на строительство и реконструкцию некоторых объектов здравоохранения в труднодоступных районах.

На 70 млн руб. уменьшаются расходы на выплату компенсаций родителям за присмотр и уход за детьми, но одновременно на 3,6 млн руб. увеличится финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, которые работают с детьми-инвалидами. В отделениях милосердия на 17 млн руб. установят необходимые системы пожаротушения. Дополнительно 38,4 млн руб. выделено на строительство и реконструкцию садиков и школ.

Можно порадовать учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательных бюджетных учреждений. Правительство намерено направить на повышение им зарплат до уровня «минималки» почти 299 млн руб. Еще 220 млн руб. дополнительно выделят на повышение окладов преподавателям сузов.

В связи с проведением в республике Года культуры дополнительно выделяется 20 млн руб. на капитальный ремонт приоритетных объектов муниципальных учреждений культуры. Почти на 5 млн руб. увеличатся расходы на строительство и реконструкцию спортивных объектов.

Заметно увеличится сумма средств на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования. Всего в 2018-м на эти цели будет потрачено почти 86 млн рублей.

Кроме того, правительство нашло 270,7 млн руб., чтобы сдержать рост тарифов на тепло и водоснабжение для потребителей на селе — бюджетных учреждений (школ, садиков, больниц), коммерческих структур и малого бизнеса. С 1 июля тарифы вырастут для них лишь на 4%, как и для населения.