Депутаты решили «обновить» Уголовный кодекс

Госдума ввела уголовное наказание за увольнение предпенсионеров.

За увольнение или отказ принять на работу граждан предпенсионного возраста работодателям будет грозить штраф или обязательные работы. Таким образом, депутаты согласились дополнить Уголовный кодекс новой статьей: «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста».

Как ранее отметил председатель ГД Вячеслав Володин, данная норма закона будет носить, скорее, превентивный характер «и будет психологически воздействовать на тех, кто при принятии решения начнет думать о том, как без серьезных на то оснований уволить работника предпенсионного возраста или не взять его на работу».

Однако, по мнению скептиков, данный закон вовсе не решит проблему трудоустройства пожилых. Ведь и сегодня есть законы, которые не позволяют необоснованно увольнять или отказывать в приеме на работу любого человека (безотносительно к возрасту). А принятие нового закона фактически ничего не меняет. И всего лишь «будет психологически воздействовать», скорее, на самих людей предпенсионного возраста, возмущенных «поднятой планкой» лет.