Кресел на всех хватит! Депутаты сняли «лимит» на вице-спикеров и запретили подросткам сосать «конфеты»

19 декабря в Госсовете РК состоялось заключительное заседание осенней сессии Госсовета Коми.



В повестке дня последней в этом году сессии значилось 22 вопроса. Судьбоносных среди них не было. Основные дебаты, как и предполагалось, разгорелись по поводу кадрового и «жевательного».

В начале сессии, еще на стадии утверждения повестки заседания, депутаты в очередной раз отклонили предложение депутата Олега Михайлова обозначить позицию депутатского корпуса по поводу Шиеса. За включение этого вопроса в повестку проголосовало всего пять депутатов.

Далее депутаты утвердили в должности несколько новых мировых судей и перешли к обсуждению внутренних кадровых решений. Так, заместителем председателя Государственного Совета избран Василий Смалий. В состав президиума Госсовета Коми включен Александр Макаренко, сохранил свое место и Владимир Косов. Последний, как ожидается, уже на первой сессии, в феврале будущего года, вернет себе должность заместителя председателя Госсовета и станет четвертым вице-спикером. Ограничения по численности заместителей (к радости налогоплательщиков) были сняты.

Законы пошли на поправку

В числе утвержденных – поправки в закон «Об оленеводстве». Они предусматривают расширение перечня районов, из которых дети оленеводов вывозятся на учебу и обратно. Сейчас в этот список входят Воркута, Инта и Усинск. Законодатели дополнили его Усть-Цилемским и Ижемским районами.

Большинством голосов депутаты поддержали законопроект о предоставлении предприятиям, работающим в республике, инвестиционного налогового вычета. «Вычеты будут двух видов. Их смогут получить те, кто участвует в реализации региональных проектов, или те, кто за год инвестирует в республиканскую промышленность более 15 миллиардов рублей. В этих случаях предприятия смогут получить компенсацию налога на прибыль в размере до 80% от понесенных расходов, – прокомментировал председатель Комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков. – Таким образом мы надеемся привлечь в республику дополнительные инвестиции, активизировать государственно-частное партнерство и мотивировать бизнес на строительство социальных объектов».

Экономический эффект от введения льгот регион ощутит в ближайшие три года. В первую очередь это дополнительные налоги и рабочие места. По словам Степана Чуракова, в 2016 году подобный законопроект уже был принят, и это позволило увеличить поступление налогов в республиканский бюджет более чем на 7 млрд рублей.

Снюсы – под запретом

Депутаты Госсовета приняли постановление, поддерживающее проект федерального закона о запрете торговли сосательными и жевательными никотиносодержащими смесями.

Представлял его председатель Комитета по социальной политике Сергей Артеев. «В России среди молодежи набирают популярность новые никотиносодержащие продукты – так называемые снюсы, – рассказал он. – Это смеси и даже конфеты и мармелад с высоким содержанием никотина. В одной такой конфете его в несколько раз больше, чем в целой пачке сигарет. Поэтому зависимость формируется очень быстро. Такая продукция не попадает под запрет рекламы и продажи, так как не содержит табак. Это упущение необходимо исправить. По данным регионального МВД, в республике уже зарегистрировано 14 случаев отравления такими продуктами». В итоге депутаты единогласно поддержали это постановление.

Странное заявление

Печальное зрелище представляло собой заявленное выступление представителей политических партий, не представленных в Госсовете республики.

Из 19 зарегистрированных в Коми политических объединений свое мнение о роли и месте политических партий в развитии политической культуры гражданского общества рискнул высказать лишь представитель партии «Патриоты России». Ничего острого и нового он не сказал, кроме, пожалуй, странного заявления о том, что ему известны все места закладок снюсов…

Депутаты терпеливо выслушали «гостя», а затем дружно потянулись к парламентской трибуне для общего фото на память. Следующее заседание регионального парламента состоится 20 февраля 2020 года.