Депутаты увлеклись лингвистикой, попутно выяснив, что Госсовета не существует

В Госсовете республики за закрытыми для прессы дверями состоялось рабочее совещание, на котором обсуждался вопрос о судьбе экологического референдума, который общественники предлагают провести в Коми.

Напомним, что в этом году Избирком РК трижды рассматривал инициативу общественных организаций региона («Комитет спасения Печоры», «Экологи Коми»), которую в ходе интернет-голосования поддержало более 65 тысяч человек. Они предложили вынести на референдум три вопроса: «1. Считаете ли вы, что в структуру органов в системе исполнительной власти Республики Коми должно входить Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми? 2. Считаете ли вы, что Глава Республики Коми и Госсовет Республики Коми должны инициировать на федеральном уровне решение о запрете эксплуатации промысловых нефтепроводов, введенных в эксплуатацию до 2000 года? 3. Считаете ли вы, что необходимо исключить из программы развития Республики Коми геологоразведочные работы и промышленное освоение месторождения золота «Чудное» в национальном парке «Югыд ва»?»

«Конфетка» для избирателей

Избирком дважды отклонял инициативу экологов под весьма спорными предлогами. В первом случае из-за технической ошибки в тексте, которую можно было исправить в рабочем порядке, а во второй раз после вмешательства представителей исполнительной власти: чиновники путем запугивания и шантажа заставили отказаться от своих подписей троих общественников. И лишь с третьей попытки, когда было собрано вместо необходимых 20 сразу, что называется с запасом, 35 подписей инициаторов проведения референдума, избирком принял положительное решение. И передал этот весьма болезненный для исполнительной власти вопрос для рассмотрения в Госсовет РК.

Сразу было понятно, что законодательная власть найдет какой-нибудь хитрый способ, чтобы отклонить проведение референдума. Как раз это и обсуждалось на рабочем совещании.

Почему оно было закрытым, стало понятно из проекта решения Госсовета РК, который будет рассмотрен 22 июня.

«Хитрость» законодателей заключается в том, что они поставили под сомнение проведение референдума, на их взгляд, из-за лингвистических оплошностей при формулировке вопросов. Вот некоторые выдержки из проекта решения:

«В Республике Коми не существует органов власти (организации) с названием «Госсовет Республики Коми».

«В словосочетании «на федеральном уровне» слово «уровень» употреблено в значении «подразделение чего-нибудь целого, получаемое при его расчленении» (см. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992. С. 826)…»

«Во всех трех предлагаемых вопросах используется личное местоимение «вы», при этом форма местоимения «вы» применяется при обращении к одному (конкретному, получившему бюллетень для голосования) лицу, поэтому в данном случае местоимение второго лица единственного числа «Вы» должно писаться с прописной буквы».

Еще законодатели указали, что нет у нас никакой «программы развития Республики Коми». А первый заместитель председателя Госсовета РК Александр Макаренко зачем-то еще уточнил, что все прошлогодние предвыборные обещания Сергея Гапликова относительно программы возрождения нашего региона – это всего лишь

обещания. То есть «конфетка» для избирателей…

А может, депутаты и правы? Нет такого органа власти — Госсовет Коми (вся власть сегодня у Желтого дома). Правы и в том, что у республики нет ни программы развития, ни самого развития.

Идем на «Вы»?

Депутат Госсовета РК, лидер коммунистов региона Олег Михайлов, активный сторонник референдума, обратил внимание на то, что в представленных документах говорится о том, что «на референдум субъекта Российской Федерации не могут выноситься вопросы об исполнении и изменении финансовых обязательств субъекта РФ». А поскольку проведение любого референдума влечет за собой какие-то изменения в бюджете, следовательно, получается, что проводить какие-либо референдумы в принципе невозможно.

Один из инициаторов референдума Николай Братенков назвал все произошедшее в Госсовете РК «казуистикой». В 90-е годы он являлся депутатом высшего законодательного органа региона. В то время также витала идея провести референдум, чтобы на него вынести вопросы, касающиеся проведения ядерных испытаний на Новой Земле, строительства атомной электростанции в Интинском районе, о границах национального парка «Югыд ва». Тогда исполнительная власть нашла общий язык с общественниками. Все вопросы были решены в рабочем порядке. Сегодня же власть не то что не идет навстречу, она просто не желает считаться с мнением населения.

Что касается лингвистических или, скажем так, казуистических ошибок, то их можно найти в любом тексте — в зависимости от желания таковые увидеть. У нас издано множество словарей, которые могут трактовать слова по-разному. Например, слово «Бог» совсем недавно писали со строчной буквы. И лишь недавно (да и то не в каждом тексте) его стали писать с прописной. Личное местоимение «Вы» пишется с прописной буквы, но при обращении к группе людей это вовсе не обязательно.

То есть если очень захотеть, повод для придирок и отказа найти можно всегда. На то она и казуистика. Практически все словари трактуют это слово как «ловкость, изворотливость в доказательствах (обычно ложных или сомнительных положений) и крючкотворство».

Сергей МОРОХИН.