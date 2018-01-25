Деревенский налетчик ворвался с ружьем в магазин

8 января в дежурную часть ОМВД России по Усть-Куломскому району поступило сообщение от продавца магазина из деревни Кекур. Женщина сказала, что местный житель ворвался в магазин с ружьем и грозился убить ее. Фамилия «стрелка» полицейским оказалась знакома…

Вооружен и опасен

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что злоумышленник произвел два выстрела.

Продавец рассказала, что, когда мужчина наставил на нее ружье, она успела спрятаться под прилавком. Первая пуля попала в холодильник. Но женщина оказалась не робкого десятка. Выскочив из-за прилавка, она попыталась утихомирить злоумышленника. В ходе борьбы грянул второй выстрел. Вытолкав мужчину на улицу и воспользовавшись тем, что налетчик перезаряжает ружье, продавец юркнула обратно в магазин и закрыла металлическую дверь изнутри.

Поняв, что в магазин попасть он не сможет, злоумышленник ушел восвояси.

Опросив жителей деревни Кекур, полицейские установили, что «стрелок» до этого распивал спиртные напитки с односельчанами. Во время застолья вспыхнула ссора, приятели припомнили события 2015 года, из-за которых «стрелок» получил первую судимость.

Эти разговоры разозлили злоумышленника. Он отправился к себе домой, взял ружье и патроны, а затем вернулся к односельчанам. Одного из них пытался убить из ружья, произведя два выстрела, но промахнулся. А когда он начал перезаряжать оружие, мужчины схватили его и обезоружили.

Когда приехали полицейские, приятели «стрелка» передали им ружье. Оно оказалось незарегистрированным. Более того, в доме подозреваемого стражи порядка обнаружили и изъяли четыре упаковки с рассыпчатым веществом (предположительно порох), 20 снаряженных патронов и устройство для изготовления боеприпасов.

Мужчина был задержан по статье 91 УПК РФ. Все материалы по данным фактам впоследствии были переданы в Следственный отдел по Усть-Куломскому району СУ СКР по Республике Коми.

Порезал себя ножом

Но что же случилось в июле 2015 года? Почему слова приятелей, напомнивших о тех событиях, привели злоумышленника в ярость?

Летом 2015-го нынешний «стрелок», будучи смертельно пьяным, совершил поджог магазина, где работала его гражданская супруга. Вину в поджоге он признал.

Однако когда его повезли на место происшествия для проверки показаний, он сам причинил себе перочинным ножом телесные повреждения. Стражи порядка оказали мужчине первую доврачебную помощь и отвезли в ближайшее медучреждение. Там ему поставили капельницу и наложили жгуты.

Однако после этого спасенный пожаловался, что телесные повреждения ему якобы причинили сотрудники полиции, добиваясь «нужных» показаний. (В том же 2015 году «Трибуна» подробно рассказывала об этом происшествии, излагая в том числе и версию «пострадавшего»). В ходе комплексных служебных проверок МВД по РК и СУ СКР выяснилось, что мужчина пытался оговорить полицейских.

В итоге поджигателя судили, приговорив к полутора годам лишения свободы условно.

Сейчас подозреваемому предъявлено новое обвинение. На сей раз — в покушении на убийство ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в действиях подозреваемого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.