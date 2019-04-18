Деревня осталась без хлеба, но всех ее обитателей обложили «мусорным налогом»

Недавно в Сыктывкаре прошел очередной митинг протеста. Объединяла людей тема мусора. Если бы старики деревушки Сейты (Сыктывдинский район) могли прийти на него, то тоже сказали бы свое слово. Но им, 70-90-летним, выбраться в город почти нереально — деревушка-то за рекой, туда и в хорошую погоду доехать — проблема.

Счета приходят даже покойникам

Старушки, живущие в частных домах и привыкшие платить строго по счетчику за свет, никак не могут взять в толк, почему в этих же квитанциях появился мусор. Счета пришли всем — и тем, кто давно уехал, и даже покойникам.

Про эту деревушку наша газета в прошлом году уже рассказывала. Живут в ней 40 человек, нет ни школы, ни клуба, ни ФАПа, ни детсада, поскольку нет и детей. Осенью там закрыли единственный магазин, а до ближайшего села Озел – семь километров по разбитой дороге. По ней ни один предприниматель не хочет возить

в деревушку продукты.

Старики, оставленные в буквальном смысле без куска хлеба, всюду жаловались, даже обращались в суд, пытаясь заставить местную власть действовать. Но все суды проиграли и поняли, что это они всем должны, а им власть ничего не должна. Словом, теперь и 85-летние, и даже 92-летние сами должны озаботиться тем, как добраться в соседнее село за продуктами.

Окончательно их убедил в этом КамАЗ, который уже дважды приезжал в деревушку за мусором. Первый раз к нему никто не вышел, во второй — несколько бабулек принесли скудные пакетики. Да и откуда мусору взяться, если провиант не везут? Старики не так богаты, чтобы много выкидывать.

Зато сколько было у людей обиды от такого цинизма — хлеб им привозить нет возможности, а вот за мусором ехать можно!

Причем у сейтинцев сумма в квитанциях стоит 117 рублей. Хотя, как и все деревенские жители, отходов они «производят» совсем мало. Пищевые идут на грядки как удобрение, горючие — в печь на растопку. Стеклянные банки используются в быту под варенья-соленья.

С этими самыми мусорными квитанциями председатель ТОС деревни Сейты Ольга Беляева ходила к разным чиновникам. Доказывала, что в расчетах ошибка. Ведь жильцы домов с печным отоплением должны платить только 65 рублей. А 117 — тариф «городской», для тех, кто живет в благоустроенном жилье.

Театр абсурда

Нельзя сказать, что чиновники обрадовались визиту пенсионерки. Некоторые и вовсе уверяли ее, что в Сейты есть центральное отопление, а она, дескать, там не живет, а значит, и жаловаться не имеет права!

Сейчас, в распутицу, пенсионерка Беляева и в самом деле живет в городе у сына. В остальное время — в деревне. У нее там дом, она председатель ТОСа, а в недавнем прошлом — депутат сельсовета. И в отличие от чиновников хорошо знает уровень «благоустройства». Какое центральное отопление, когда жизнь еле теплится в двух десятках домов?

Лед на реке стал слабый, скоро Сысола разольется и отрежет Озел, Сейты и Седкыркещ от «большой земли».

— Было бы хорошо, если бы нам в деревушке поставили нормальный мусорный контейнер. Не надо регулярно гонять КамАЗ. Бак наполнится — мы позвоним, — говорит Ольга Модестовна.

Однако чиновники предлагают другое решение — выдавать жителям глубинки пакеты для мусора, в которых они хранили бы отходы для следующего визита КамАЗа. Такое решение особенно радует бродячих собак — в поисках пищи они рвут пакеты и растаскивают мусор. Выход для сейтинцев один — запирать пакеты с этим «добром» в сарай под замок, словно это клад. Театр абсурда, да и только.

Самое обидное для сейтинцев и других попавших в такое же положение жителей глубинки — это то, что их как будто и за людей не считают. «Шелупонь», как сказал недавно губернатор соседней области. Но платить за мусор они обязаны! И младенцы, и старики, и даже покойники.

Одна такая старушка, плача от обиды, по-коми рассказала «Трибуне», что сумма «в квитке» несправедливая, но не платить нельзя — мол, грех. К тому же всех, кто не заплатит — лишают льгот и субсидий.

Людмила КУДРЯШОВА.

Фото БНК.