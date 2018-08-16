Деревня Сейты может остаться без куска хлеба, но продолжает отчаянно бороться за жизнь

«Край света» искать не надо — достаточно не много отъехать от столицы Коми. Там, в забытой богом и властями деревне Сейты, собственно, и кончается цивилизация.

Расстояние от Сыктывкара — 35 км, это полчаса по обычной дороге. Но чтобы попасть в Сейты, надо сначала добраться до Алешино, потом на пароме — на другой берег Сысолы, до Седкыркеща, минут 30-40, а далее через село Озел километров 20 по грунтовке, которую местные жители называют «фронтовой дорогой».

Корреспонденту «Трибуны» повезло — день выдался сухой. А в дождливую погоду грунтовку развозит так, что она становится непроезжей. Кстати, название деревни Сейты так и переводится — глинистое озеро.

Весной и осенью Озел и Сейты отрезаны от «большой земли» — переправы через реку нет. В мае прошлого года в деревне сгорел дом. Погибли женщина и двое детей. Медики и пожарные помочь не успели…

Последний магазин

В Сейты нас привело коллективное письмо жителей о том, что в деревне закрывают единственный магазин. С этим вопросом они обратились в администрацию района и другие инстанции. И когда мы приехали в деревню, группа местных жителей собралась как раз для того, чтобы обсудить ответ властей, опубликованный в районной газете.

Сейтинцы читали газету вслух, но ничего утешительного там не нашли. Так, председатель правления ПО «Сыктывдин» Татьяна Землякова сообщила, что магазины в селе Озел и деревне Сейты убыточны и решение об их закрытии принято давно. Завозить туда продукты по такому бездорожью очень затратно: транспорт надо постоянно ремонтировать. А уголь для отопления магазинов слишком дорог.

Глава СП «Озел», куда входит и деревня Сейты, Дмитрий Лыткин ответил, что дорога действительно плохая, однако выделяемых денег (150 тысяч рублей в год) хватает только на содержание и очистку дороги от снега зимой. Он предлагал другим предпринимателям открыть в деревне магазин, но желающих не нашлось.

— Выходит, тупик? — рассуждали собравшиеся женщины. — У нас оставался один только этот магазин, работавший четыре дня в неделю. Больше ничего нет. Школа, детсад, ФАП, аптека, клуб — это все в Озеле или в поселке Седкыркещ.

— В Озел не наездишься, — рассказывает пенсионерка Елена Пыстина. — До него 7 км, автобус (частник) ходит раз в неделю. Билет 100-200 рублей. Это из-за плохой дороги такая цена! Когда нам надо на неделе ехать, частник берет до Седкыркеща 500 рублей. Потом переправа на другой берег (это еще 67 рублей), потом на двух автобусах до райцентра — Выльгорта. Вот и получается, что поездка к врачу или чиновнику обходится в 1200 рублей и более. Во сколько обойдется тогда покупка лекарства? Чтобы удешевить дорогу, мы собираем попутчиков в такси до поселка. Тот, кто едет в город, берет заказы для всех.

— В деревне всего 40 жителей, в основном старики, — с горечью говорит Надежда Елфимова. — Моей маме 82 года, ей трудно ходить, а своей машины у нас нет.

Женщины перечисляют соседей: дяде Васе (Василию Каневу) — 83 года, тете Тамаре Каневой — 82, а бабушке Елене Поповой — и вовсе 92 года! Все они — «дети войны». Как таким людям без магазина, куда они пойдут за хлебом?

Местная власть уже давно знала, что магазин — под угрозой закрытия. Но никаких

мер не приняла, — с обидой говорят местные жители.

За парным молоком

Пенсионерку Ольгу Беляеву хорошо знают в районе. Она много лет бьет тревогу по поводу дороги, переправы, цены проезда и вообще проблем селян.

А еще она автор туристи-ческого проекта «Парное молоко». Предлагает гостям сельский туризм — по-

жить в гостевой избе, покататься на велосипеде, порыбачить, выпить свежего молока.

Гости хотя и не часто, но приезжают. Говорят, что природа и чистый воздух стоят того. А несколько лет назад Ольга Модестовна создала здесь этнографический музей.

Есть в деревне старая, но прочная изба — ей 100 лет. Это дом Марии Степановны Дьяконовой, супруги драматурга Николая Дьяконова. Того самого, который написал «Свадьбу с приданым». (По этому сценарию снят знаменитый фильм).

Дом когда-то был совхозный, потом — ничей, и, чтоб его не растащили, Беляева оформила его на себя. Сначала Беляева стала собирать в доме старые вещи: одежду коми крестьян, домашний скарб, даже ткацкий стан. Изба превратилась в этнографический музей.

Сейчас многие избавляются от книг — интернет есть. Но жители Сейты этим благом цивилизации не избалованы. А вот Беляева «ненужные» книги собирает и привозит в избу. Так в музее появилась и библиотека. В просторном помещении — стол с самоваром. Здесь можно принимать гостей, потчевать туристов, проводить встречи, сельские сходы, праздники. Изба стала своеобразным «народным домом», культурным центром.

— Прежний глава СП «Озел» Алена Доронина помогла сохранить дом и оформить документы. А еще при ее поддержке мы оформили проект, который в 2017 году стал победителем Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел», — рассказывает Ольга Модестовна. — Получили материальную поддержку — грант.

Святые вернулись

Деревне Сейты — более 250 лет. В советские годы в Озеле было отделение совхоза, люди жили достойно. Сейчас осталось несколько жилых дворов — одна улица, выложенная бетонными плитами. Местные называют ее «пийрова дорога» — в память о директоре совхоза «Сыктывкарский» Вадиме Павловиче Пийре. Раньше, говорят старики, здесь в глине лошади увязали, но Пийр помог благоустроить деревню.

Еще в Сейты есть старая деревянная церковь-часовня Модеста, патриарха Иерусалимского, которой более 120 лет. В советское время ее использовали под склад, а когда совхоза не стало, то и вовсе забросили. Еще в 1991-м местные жители начали ее восстанавливать. Выгребли слой гнилого зерна, мусор, почистили, побелили, восстановили печку. Чудесным образом у старожилов нашлись старые иконы, которые вернулись на место. Купола у часовни пока нет, внешне она выглядит неважно, но внутри очень чисто и уютно.

— Это «детище» Любы Петровой, — рассказывает Ольга Беляева. — Она очень много сделала для восстановления церкви. Вот говорят: икона «просветляется». Я не верила. А тут своими глазами увидела: вот эта, на черной доске, где-то за печкой лет 70 простояла. На ней ничего не было видно, а теперь — и лица, и фигуры. Они рады — домой вернулись…

Любовь Петрова — местная жительница, соцработник и депутат сельсовета. Это к ней едут за парным молоком. Она держит корову, и деревенские часто приходят к ней за «настоящим» молоком.

Семей с детьми в деревне не осталось. В школу и детсад добираться тяжело — вот и съехали.

Контакт? Нет контакта

Два года назад Ольга Беляева создала ТОС (территориальное общественное самоуправление). Местные жители сами решили обустроить старый родник и отремонтировать колодец (с питьевой водой в деревне проблемы). А еще Беляевой помогли подготовить проекты, один из них прошел на конкурс лучших практик ТОС. С делегацией руководителей ТОСов она ездила во Владимир, а в мае — в Нефтеюганск, где прошла Всероссийская конференция по вопросам местного самоуправления.

Свой проект Беляева защитила, и это позволило привлечь на его реализацию приличные деньги.



— На конференции нам объясняли, что председатель ТОС — фигура в селе значимая, как депутат или глава сельского поселения. Они должны работать рука об руку, помогая друг другу.

Увы, контакта с главой СП «Озел» Дмитрием Лыткиным она не находит. Просила пригласить ее на сессию сельсовета. Хотела знать их планы, рассказать о своих. Но ее «не услышали».

У Ольги Модестовны большой опыт общественной работы и, несмотря на возраст, еще много энергии. Но не все ее понимают. Иные смотрят со стороны — мол, делай, а мы поглядим, что выйдет. Кто-то спрашивает: зачем тебе все эти «Культурные мозаики», ТОСы, проекты? Чего ты из кожи лезешь в твои-то годы? Пенсия у тебя есть, жилье есть, дети взрослые. Чего ты еще хочешь?

— Да ничего мне не надо, — тихо и устало говорит она. — Я только хочу, чтоб деревня не умерла…

Людмила КУДРЯШОВА.

P.S. Когда верстался номер, стало известно: магазин закроют уже 20 августа.