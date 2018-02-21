Деревня Винла осталась без топлива, мобильной связи и питьевой воды

Деревня Винла расположена в 70-ти км от Сосногорска, на левом берегу реки Ижма. Вроде бы не так уж далеко от райцентра, но круглогодичной дороги к нам нет.

С конца декабря по конец марта — зимник. А когда речка открывается, мы передвигаемся на «моторках». Почти у всех в деревне моторные лодки и «Бураны». Но это не роскошь — люди вынуждены покупать такую технику, чтобы ездить в город по делам, возить детей на каникулы и обратно, на сенокос, подвозить дрова, сено.

А для техники нужен бензин: примерно от 600 до 1000 литров в год каждому хозяйству. В предыдущие годы администрация шла нам навстречу, и бензин подвозили до деревень по приемлемой цене. В этом же году отказали.

Вторая проблема, самая главная — отсутствие питьевой воды. У нас в деревне три колонки: в двух после экспертизы вода признана непригодной, но с ноября 2017 года вода перестала поступать в третью колонку (то ли замерзла, то ли трубы износились). Нам обещали, что до конца марта исправят неполадки. Но обещанного, как говорится, три года ждут.

Так и получилось, например, с третьей проблемой — мобильной связью. В 2016 году в здании клуба установили для нее оборудование. Радиус покрытия сети до 250 м от места установки. Да хоть бы и такая была, но связи не бывает по нескольку дней. На собрании в 2017-м местные власти

обещали поменять оборудование на более мощное до конца июня того же года. До сих пор ждем!

Четвертая проблема: не на чем завозить стройматериалы. До 2016 года власть находила машину и поставщика, который снабжал деревни всем необходимым. А с прошлого года никто не соглашается ехать по нашим дорогам. Вот и приходится людям по реке все везти на лодках, а ведь это очень опасно.

Пятая проблема возникла недавно — подвоз почты и пенсий. Пенсии каждый месяц задерживают на много дней.

Есть и другие вопросы к местной власти, но перечисленные – наиболее важные. На носу выборы. Мы очень надеемся, что «Трибуна» напечатает наше письмо и, прочитав его, власть выполнит свои обещания. Кстати, администрация города каждый год приезжает на встречу с населением, записывает наши пожелания. Зачем же они приезжают — для галочки?

Жители деревни Винла:

ТЕРЕНТЬЕВА, РОЧЕВ, СЕМЯШКИНА

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