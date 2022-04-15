В светлый праздник Благовещения в Центре культурных инициатив «Югор» открылась выставка «Соль души», посвященная истории Крестовоздвиженского Кылтовского монастыря. За свою 128-летнюю историю монастырь переживал и расцвет, и долгое забвение, и чудесное возрождение.

Обитель превратили в застенки

Пятиглавый собор преподобных Зосимы и Савватия в византийском стиле и женская обитель при нем расположены в 118 км от Сыктывкара, в деревне Кылтово Княжпогостского района. Первой настоятельницей обители была матушка Филарета. Под ее руководством монастырь был одним из крупнейших в Вологодской епархии. В 1918 году его упразднили, а все материальные ценности – кресты, колокола, церковную утварь – экспроприировали. Только золота и серебра, согласно архивным документам, вывезли восемь возов. 84-летняя игуменья Филарета не перенесла надругательств над обителью и вскоре умерла, а монахини подверглись репрессиям.

В 1923 году на территории обители был организован «Кылтовский детский городок» для детей-беспризорников, в 1927 году он был преобразован в трудовую детскую коммуну, а в 1929-м здесь открыли сельскохозяйственное отделение Ухтпечлага. В монастырь вселили две тюрьмы: мужскую и женскую. Известно, что в Кылтово отбывали срок многие священнослужители, в том числе митрополит Херсонский и Одесский Анатолий Грисюк, ныне причисленный к лику новомучеников.

Вновь обрел духовную жизнь монастырь лишь в середине 1990-х годов, благодаря возвращению в него 38 монахинь. С первого дня новейшей истории обители его настоятельницей является игуменья Стефанида (Запорощенко).

До того, как поселиться общиной в Кылтово, они, по выражению матушки Стефаниды, три месяца проходили «курс молодого бойца» в Ульяновском монастыре. Затем их посадили в автобус и отправили в монастырь, в то время почти полностью разрушенный. Но молва о монастыре уже пошла, и в Кылтово потянулись паломники. Кто привозил доски, кто – бочку краски, железо. Военные из Емваля помогли перекрыть крышу, на Сыктывкарском механическом заводе пожертвовали печи-«буржуйки». «Первую зиму было очень холодно. Волосы примерзали к подушкам», – вспоминала настоятельница.

В 1996 г. Кылтовскую обитель посетил Святейший патриарх Алексий II и благословил Владимирской иконой Пресвятой Богородицы…

В женский монастырь – с фотоаппаратом

Проект «Соль души» посвящен истории и современной жизни Крестовоздвиженского Кылтовского монастыря. По словам Анжелики, задумка появилась еще в 2012-м, когда ей захотелось больше узнать о жизни людей, сделавших выбор в пользу служения Богу. «В монастыре совсем другая жизнь, там думают и чувствуют иначе, чем мы. И мне хотелось все это увидеть, изу-чить, понять», – рассказала она на открытии выставки.

Но войти в монастырь с фотоаппаратом – непросто. Поэтому свою идею Анжелике удалось воплотить лишь в 2020 году с помощью дизайнера Евгении Вылегжаниной. Евгения создала в монастыре небольшой музей и вместе с матушкой Стефанидой посчитала, что для продолжения летописи монастырской жизни необходимо сделать портреты нынешних 12 послушниц.

Анжелика начала снимать жизнь монастыря, беседовать с монахинями. Исторические исследования вылились затем в перформанс, который состоялся в один из январских вечеров нынешней зимы. Прямо на белую стену церкви проецировались фото всех причастных к созданию святого места. «Это было настоящее чудо», – сошлись во мнении наблюдавшие за действом монахини.

Монахами не рождаются

Обычно люди приходят в монастырь уже в зрелом возрасте, что-то познав о жизни и сознательно выбрав уход от мирской суеты. Бывает, конечно, приходят и совсем молоденькие, но тогда матушка Стефанида не спешит. Предлагает им сто раз поду-мать и взвесить.

Так было, к примеру, с матушкой Пинной, которая захотела принять постриг в 18 лет. Настоятельница приняла ее только после того, как Светлана (мирское имя м. Пинны) закончила иконописное отделение Калужского училища и увидела, что желание девушки не блажь, а осознанное решение. В день рукоположения Светлане предстояло добраться из Ульяново в Кылтово. Автобус, на котором она планировала добраться до Сыктывкара, сломался в пути, пришлось добиралась на перекладных, затем на попутках до Серегово и еще 15 километров пешком по лесу. «Вот что значит воля Божья и желание», – заключает матушка Стефанида. Портрет Пинны, как и всех остальных служительниц Кылтовского монастыря, представлен на выставке.

Анжелика Штепа на вернисаже сравнила монашество с древом, корни которого в небе, а крона – внизу. На ветвях этой кроны растут плоды, которые может сорвать каждый, кто захочет насытиться этой духовностью, нужно только наклониться…

– Я хочу познакомить зрителя с миром молитвы, радости и абсолютной любви – к Богу, к людям. Хочу, чтобы как можно больше людей узнали о монастыре и приезжали туда. У многих есть желание побыть с Богом, но из-за шумовой оболочки, которая окружает нас, не могут Его найти. Этой выставкой я зажгу фонарик для тех, кто жаждет, и быть может, чей-то корабль не разобьется.

Соль души

Выражение «соль земли» известно каждому, а пошло оно из Евангелия: «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой. Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям…». «Имейте в себе соль, и мир имейте между собою».

В современном же понимании соль земли – это люди выдающиеся, преуспевшие в какой-то области. «Соль души» в интерпретации Анжелики Штепа – то лучшее, что есть в наших душах. Именно в душе сосредоточен «истинный монашеский труд».

Портретная галерея

Это не первый совместный проект Анжелики Штепа с центром «Югор». Напомним, ранее был проект «Наставление» – с портретами ветеранов Великой Отечественной войны и «Сердце матери», посвященный мамам детей с особенностями развития.

Широко известен также цикл ее работ «Сыктывкарские мадонны». Несколько портретов этого цикла были переданы в дар Сыктывкарской женской консультации.

По решению автора и руководства центра «Югор» все деньги от продажи билетов на выставку пойдут на нужды монастыря. Средства нужны монахиням на содержание обители, которая до сих пор отап-

ливается дровами. А также на закуп продуктов для бесплатных обедов для нуждающихся. С 2003 года они проводятся в подворье монастыря в Сыктывкаре каждый день без выходных.

Лиля ВОВК.