Как правильно выбрать духи и как не отравиться в праздники – такие безобидные публикации размещает Управление Роспотребнадзора Коми на своей странице «ВКонтакте». О том, что вся канализация из 60-тысячной Воркуты с 24 декабря до сих пор сливается в реку, предпочитают молчать. Хотя обитателей маленьких поселков, находящихся ниже по реке, уже предупредили – воду из реки не пить и для хозяйственных нужд не брать.



Об аварии, которая случилась на ООО «Водоканал» в Воркуте, газета «Трибуна» писала в прошлом номере. После того, как там обрушился трубопровод, очистка сточных вод прекратилась. С тех пор в реку Воркута каждый день течет 40 тысяч кубометров неочищенных стоков. Попросту говоря, это все, что сливается в унитазах жилых домов, канализации больниц и предприятий.

Но глава Коми и Роспотребнадзор региона стараются не замечать опасную ситуацию, а мэр Воркуты Ярослав Шапошников немногословен. 2 января он опубликовал видео с места аварии и сообщил: «По предельно допустимым концентрациям критических показателей нет. Лаборатория работает два раза в сутки – снимает анализы». Сотрудникам же «Водоканала», которые в соцсетях описывают ситуацию на месте, угрожают увольнением. И информация об экологической катастрофе дальше воркутинских групп в соцсетях не расходится.

Зато ситуация, которую не замечают власти региона и большинство воркутинцев, напрямую коснулась жителей заполярных поселков. Здесь народ набирает воду по старинке: в реке или колодце. Таким же образом до аварии поступали и жители поселка Адзьвавом, где сейчас обитает около 70 человек. Как рассказала Надежда Беляева, старший инспектор деревни, 24 декабря их предупредили, что использовать воду из реки Уса для питья опасно, и жители стали запасаться водой в колодце. Но он быстро истощился. В деревне имеется пара личных скважин, и их владельцы иногда выручают соседей. Но большинство теперь вынуждено ездить за водой на снегоходах за 5 км – на приток Усы реку Адзва.

В селе Петрунь проживает около 300 человек. Как рассказал глава поселения Геннадий Хозяинов, здесь имеются две муниципальные артезианские скважины, но многие люди набирают воду в реке. После оповещения им также пришлось изменить свой сложившийся уклад.

Все это, как убеждены экологи Коми, уже является основанием для введения чрезвычайной ситуации муниципального масштаба.

– Мэр города говорит, что предельно допустимые концентрации (ПДК) не превышают критических показателей. Вероятно, он имеет в виду, что разовый выброс загрязняющих веществ в реку не превышает 50 ПДК. Но есть и другой критерий при авариях на очистных сооружениях. Это нарушение условий жизнедеятельности более 50 человек и более чем на одни сутки, – поясняет Иван Иванов, председатель «Комитета спасения Печоры». – Кроме того, еще одним критерием ЧС на предприятиях является любой факт сброса веществ, которые содержат возбудителей инфекционных заболеваний людей I и II групп патогенности и опасных заболеваний животных. И это уже является основанием для объявления чрезвычайной ситуации. Полагаем, что есть основания для таких опасений, потому что в очистку попадает канализация из больниц и жилого сектора.

С момента аварии прошло уже две недели. За это время неочищенные стоки распространились на 300-400 км: поселки перестали пить речную воду, а рыбаки заметили дохлую рыбу. В зоне действия экологической аварии оказались Воркутинский и Интинский, а также, возможно, Усинский, Ижемский и Усть-Цилемский районы. Но на самой станции очистки сточных вод в Воркуте никакие масштабные работы не проводятся. На днях сюда приехало всего около пяти сотрудников аварийно-спасательного формирования «Днепр», и оперативно разобрать завалы они не в силах. К месту обрушения трубопровода крану подъехать проблематично, и крайне высоки риски, что обрушатся соседние постройки. К тому же Воркуту накрывают 30-40-градусные морозы, которые только осложняют любые строительные работы. И это не говоря о том, что фекалии, неразлагаемый мусор, химические загрязнения все льются и льются в реку. Никаких прогнозов, когда в Воркуте восстановят очистку сточных вод, власти города не сообщают.

Светлана СЕЛИВАНОВА.