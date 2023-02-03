«Держи карман шире!» Почему многие медики не получат выплат, обещанных лично Владимиром Путиным?

Как уже сообщала «Трибуна», в феврале отделения Соцфонда России начнут предоставлять социальную выплату медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных и участковых больниц, поликлиник, а также врачам скорой помощи, ФАПов и амбулаторий. Размер выплаты составит от 4,5 тысячи до 18,5 тыс

ячи рублей в зависимости от категории медработника и вида организации.

Новость, которую озвучил президент страны в декабре прошлого года, сотни тысяч медиков по всей стране восприняли как «новогодний подарок». Его, естественно, ждали. Однако недавно выяснилось, что обещанные выплаты получат не все. Рассчитывать на них смогут специалисты только тех учреждений, которые указаны в специальном списке, утвержденном постановлением правительства. Разруливать ситуацию, ожидая справедливой волны негодования коллег, принялся Российский профсоюз работников здравоохранения.

Не дожидаясь первых начислений, профсоюз направил письма в Минздрав и Минтруд с просьбой скорректировать документы, от которых зависят выплаты, а также утвердить методические рекомендации по порядку применения постановления. Минтруд уже отписался, сообщив, что «дополнительных толкований с их стороны не будет», и рекомендовал дождаться реакции Минздрава. Минздрав же пока молчит…

Волна недовольства

«Зарплата – один из сильнейших стимулов в работе, поэтому, конечно, мы обрадовались, когда было объявлено о дополнительных выплатах работникам первичного звена, – рассказала «Трибуне» председатель Коми республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Галина Русакова. – Но когда начали изучать постановление, то оказалось, что там обозначен определенный перечень сотрудников, в который попали далеко не все. Например, специалисты из областных, городских, межрайонных и всех прочих больниц, не соответствующих по названию, останутся без обещанных доплат. Или врачи-лаборанты. Все это, конечно, вызывает волну недовольства. Озабочены также экономические службы учреждений, ведь им начислять выплаты и объяснять коллегам, почему кто-то получит выплату, а кто-то нет. Это вызовет напряжение в коллективе».

В профсоюзе уверены: нужно внести в перечень те категории работников, которые странным образом не попали в него, но должны быть включены «по логике и справедливости». Кроме того, следует предусмотреть увеличение социальной выплаты на районные, северные и другие коэффициенты. Этот момент тоже не учтен в документе, подготовленном правительством.

«16 января нас собирали в Твери на зональное совещание. На нем присутствовали лидеры отраслевого профсоюза северо-западных и центральных регионов, представители региональных министерств здравоохранения и федерального Минздрава. Все понимают ситуацию и то, что ее нельзя так оставить, но пока вопрос не решен», – продолжает Галина Русакова. – Мы пытаемся сдерживать вал обращений. Решения ждут руководители учреждений и самое главное – люди, которые поверили обещаниям. Они будут не только разочарованы, но и ущемлены».

Если бы перечень разрабатывал Минздрав России, то он бы учел эти моменты, уверена Г. Русакова. Но документ готовили специалисты правительства, которые подошли к делу формально, «как чиновники». «Мы же все государевы люди, на забастовку никто не пойдет, но недовольство и напряжение в коллективах будет, а мы это уже проходили…» – заключает профсоюзный лидер.

В сетях бюрократии

На совещании в Твери, о котором упомянула Галина Митрофановна, стало ясно, что «правительственное видение президентской инициативы», а точнее бюрократическая некомпетентность, вызвали большой резонанс. Выступали коллеги из Карелии, Московской и Калининградской областей, Санкт-Петербурга и других регионов, в которых десятки учреждений и тысячи специалистов также могут остаться без надбавок. «Что же теперь, срочно переименовать больницы, чтобы документ начинал в них действовать?» – спрашивали они.

«Кажется, что коллеги, готовящие документацию по президентскому поручению, пошли формальным путем, не обратив внимания на его глубинную суть», – заявил на совещании председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников. Его слова процитировала центральная профсоюзная газета «Солидарность»: «В своем выступлении Владимир Путин ясно сказал о всем первичном звене здравоохранения. Естественно, глава государства не стал именовать все существующие юридические форматы поликлиник и больниц – это выглядело бы максимально странно! Однако профильным чиновникам совершенно точно следовало ориентироваться именно на суть распоряжения, которая заключается в финансовой поддержке врачей и медицинских работников первичного звена и выравнивании их доходов».

Время исправить допущенную ошибку, отрегулировав формально подготовленный документ, есть, считают в отраслевом профсоюзе. Если же оперативно решить вопрос не получится, они готовы направить обращение инициатору соцвыплат – президенту России.

Виктор СЕМЕНОВ.

Постскриптум

Кому и сколько добавят?

По сообщению вице-премьера Татьяны Голиковой, врачи центральных и районных больниц будут получать надбавку в 18,5 тыс. руб. в месяц, врачи первичного звена – 14,5 тыс. руб., врачи скорой медпомощи – 11,5 тыс. руб.

Среднему медицинскому персоналу центральных и районных больниц ежемесячно будут выплачивать по 8 тыс. руб., среднему медперсоналу первичного звена – 6,5 тыс. руб., фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи – 7 тыс. руб., младшему медперсоналу – 4 тыс. руб. Фельдшерам скорой медпомощи, принимающим вызовы, положена доплата в 4,5 тыс. руб. в месяц.

В бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на эти цели в 2023 году предусмотрено 152,4 млрд руб. По предварительным данным, этими выплатами будет охвачено порядка 379 тыс. врачей, 725 тыс. среднего медицинского персонала и чуть более 65 тыс. младшего медицинского персонала.