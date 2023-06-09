Более четырех тысяч единиц оригинального реквизита, 400 квадратных метров декораций, над которыми трудились 70 художников. В экспозиции задействованы более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, около 140 различных мультимедийных поверхностей. Все это технические характеристики выставочно-лекционного комплекса «Поезд Победы». В Сыктывкаре он побывал с 3 по 5 июня, затем отправился в Лабытнанги, а на обратном пути остановится в Печоре, где пробудет 10 и 11 июня.

«Поезд Победы» – первая в мире иммерсивная, то есть обеспечивающая максимальный эффект присутствия, инсталляция, размещенная в движущемся поезде. Экспозиция была создана в 2020 году в рамках Года памяти и славы. В минувшем году поезд-музей уже был в Коми, но сейчас в нем появился один новый вагон, посвященный событиям 1945 года: Советско-японской войне и Нюрнбергскому процессу.

Из двенадцати вагонов поезда десять – выставочные. При входе каждый посетитель получает аудиогид. В наушниках девушка Лидия, которая в годы войны работала машинистом поезда, рассказывает о своей жизни и войне. Прототипом главной героини стала Елена Чухнюк – машинист паровозной колонны, возившей в период Великой Отечественной войны воинские эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта.

Военная атмосфера

Во всех вагонах – манекены, изображающие мирных жителей, солдат, врачей, ученых, заключенных концлагерей, немецких и японских солдат и подсудимых Нюрнбергского процесса. У посетителей создается ощущение, что они едут в настоящем поезде, а музыка, написанная специально для каждой зоны музея, и саунд-дизайн дополняют сюжет и погружают зрителей в атмосферу исторического события.

В нулевом вагоне посетитель получает аудиогид и с помощью видеоролика знакомится с историей создания и авторами проекта. В первом вагоне действие происходит накануне 22 июня 1941 года. В вагоне едут инженеры, летчики, пионеры. Женщина кормит грудью младенца, мужчина играет с сыном, группа девушек-велосипедисток возвращается с соревнований. На странице перекидного календаря, который открыт на 22 июня 1941 года, можно узнать о том, как сделать походную печку.

«Концлагерь» на колесах

Во втором вагоне показано начало войны. За окном гудят-летят вражеские самолеты, родители прячут детей. Далее показана оборона Брестской крепости. «Умираем, но не сдаемся», – пишет на стене один из ее защитников. В следующем вагоне едут на фронт защитники родины – молодые солдаты и добровольцы.

Группе новобранцев командир объясняет, как правильно заполнять смертный медальон. Медальон выдавался каждому зачисленному на военную службу. Внутрь вкладывалась записка с указанием основных данных бойца – для его опознания в случае гибели.

На входе в следующий вагон предупреждающая табличка: «Экспозиция вагона «Концлагерь» доступна

аудитории 12+, поскольку содержит сцены жестокости, физического и психического насилия, преступления против человечности». Здесь посетителям напоминают о концентрационных лагерях, местах массового заточения и уничтожения людей. Бесчеловечные эксперименты, пытки, голод, расстрелы, газовые камеры – то, через что пришлось пройти узникам нацистских лагерей. Посетители идут мимо нар с заключенными. В конце вагона фигуры трех стоящих из последних сил и поддерживающих друг друга заключенных, средний из которых в шлеме танкиста.

Фельдмаршал Паулюс моется в бане

В четвертом вагоне показана работа врачей в период войны и трагедия молодых солдат, столкнувшихся с ужасами войны в самом начале жизненного пути: многие из них на всю жизнь остались инвалидами – слепыми, глухими, без рук и ног. Одного из таких раненых кормит медсестра. На стенде представлены предметы, которые остановили пулю и спасли человека. В основном это ордена и медали и один портсигар. В этом же вагоне отображен прорыв в науке, случившийся в СССР во время Великой Отечественной войны. В вагоне показана походно-полевая лаборатория микробиолога Зинаиды Ермольевой, которая разработала советский антибиотик и лекарство от холеры.

В этом же вагоне можно узнать про партизанскую электростанцию – генератор-котелок, в котором кипятили воду. Из госпиталя посетители музея попадают в баню. Банно-прачечные дезинфекционные поезда в годы войны были одним из средств соблюдения чистоты и гигиены. А в бане моется сдавшийся в плен немецкий военачальник (с 1943 года – генерал-фельдмаршал) и командующий 6-й армией, окруженной и капитулировавшей под Сталинградом Фридрих Паулюс. Героем следующей инсталляции стал маршал Константин Рокоссовский. Посетители видят его рабочее место, как генерал штаба изучает и примеряет «мокроступы» – самодельные приспособления, надевающиеся на ноги для преодоления болотистой местности.

«Отряд 731»

Далее посетители проходят через бронепоезд и попадают в вагон, рассказывающий о войне с Японией. Экспозиция здесь посвящена «отряду 731», в котором разрабатывалось, производилось и применялось бактериологическое оружие. В отряде с этой целью проводились многочисленные опыты над живыми людьми, которых называли «бревнами». В вагоне, посвященном Победе, воссоздан сидячий вагон, и, судя по афишам на стене, он трофейный. В середине вагона компания фронтовиков фотографируется на память, перед группой солдат и офицеров фотограф с камерой в руках, готовый сделать снимок.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.