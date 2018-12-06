Десятки тысяч северян вышли на улицы, протестуя против московского мусора

«Трибуна» на протяжении последних четырех месяцев регулярно сообщала новости, связанные с обустройством в 95 километрах от Сыктывкара мусорного полигона в районе железнодорожной станции Шиес (Ленский район Архангельской области). События вокруг него развиваются стремительно. Ситуация обострилась до предела…

10 миллиардов – на свалку

На прошлой неделе тема Шиеса была впервые поднята в Москве на рабочем совещании Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). На нем присутствовали все заинтересованные стороны, за исключением представителей правительства Москвы, финансирующего обустройство свалки на российском Севере.

Их отсутствие вполне укладывается в логику происходящих событий. Москва выделяет 10,5 миллиарда рублей для вывоза и складирования миллионов тонн мусора где-то в провинции, а коммерсанты должны сами определиться, как решить поставленные задачи. Следовательно, они отвечают за выбор места и должны нести все репутационные риски. Московские чиновники вроде как формально остаются в стороне.

На заседании СПЧ исполнительный директор технопарка «Шиес» Олег Панкратов ожидаемо говорил, что никакого строительства мусорного полигона пока не ведется, а лишь обустраивается территория, взятая в аренду у ОАО «Российские железные дороги» под некий объект, на котором будет складироваться брикетированный мусор.

Но дежурный спич директора технопарка никого не впечатлил, разве что представителя правительства Архангельской области, которое подает строительство мусорного полигона в качестве приоритетного инвестиционного проекта.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Рослесхоза Иван Валентик, исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров, заместитель начальника управления надзора в области обращения с отходами Росприроднадзора Алексей Панкратов подчеркнули, что в их ведомства вообще не поступало никакой документации для проведения предварительных экспертиз. Например, до начала проектирования будущего объекта должна быть обязательно установлена санитарно-защитная зона. Это принципиальный момент, поскольку речь идет о многочисленных источниках водоснабжения, которые могут подвергнуться опасности.

Крупнейшая в Европе

Но такими «мелочами» распорядители многомиллиардных сумм не заморачиваются. Поэтому до сих пор непонятно даже, какую территорию они собираются оттяпать у Архангельской области. По одним источникам 5 тысяч, по другим – 9 тысяч гектаров земли! В любом случае речь идет о возведении самой крупной в России и Европе мусорной свалки. Да к тому же еще и на болотистой местности, что само по себе выглядит угрожающе. В топях, как известно, долго ничего не задерживается, а попадает в реки. В данном случае речь идет о бассейнах Вычегды и Северной Двины.

Подобные опасные объекты нельзя возводить на «плавающих» территориях. Заметим, что во времена, когда возле станции был ныне упраздненный поселок лесозаготовителей Шиес, то рядом с ним местные жители даже не хоронили близких – усопших вывозили в другие населенные пункты.

Ученым известно, что химический состав подземных вод в районе Шиеса сопоставим с тем, который был получен в Прилузском районе Коми. А это все равно, что отпечатки пальцев – ошибиться невозможно. Поэтому наивно полагать, что отравленная вода с Шиеса каким-то чудом минует территорию нашей республики.

Рядом с потенциальным местом для мусорного полигона тянутся нитки газопровода. Такое соседство может привести к серьезным последствиям в случае возгорания огромных объемов свалочного газа, неизбежно образуемого при разложении органики.

У Шиеса как места для свалки есть два очевидных плюса – местность малолюдная (согласно официальным статданным, плотность населения – два человека на квадратный километр) и железная дорога рядом. Но эти плюсы теряются на фоне огромных минусов и по большому счету становятся ничтожными. Поэтому есть основания полагать, что место под будущую свалку выбиралось в спешке и неизвестные широкой публике деятели руководствовались в своем выборе лишь географической картой и поверхностными знаниями о северных территориях.

От Сыктывкара до Осло

Неопределенность и поспешность с возведением свалки, пренебрежение нормами действующего законодательства привели к волнениям на местах, которые могут иметь далеко идущие последствия. 2 декабря впервые в истории согласованно в Архангельской области, Ненецком автономном округе и Республике Коми прошли митинги и одиночные пикеты против обустройства свалок для московского мусора на российском Севере. Акции протеста отмечены также в Москве, Санкт-Петербурге, в норвежском Осло и немецком Кельне.

В трех десятках населенных пунктов Архангельской области на улицы вышло более 30 тысяч человек! Самые многочисленные протестные акции зафиксированы в Северодвинске (более 10 тысяч человек) и в Архангельске (до 5 тысяч человек). В Сыктывкаре на митинг, организованный Коми рескомом КПРФ, собралось порядка 300-400 горожан. Акции протеста прошли также в Ухте, Сосногорске, Печоре, Ижме, Корткеросе, Жешарте, Мадмасе…

Уже на следующий день появилась информация, что губернатор Архангельской области Игорь Орлов вызван в Кремль, а Президенту РФ Владимиру Путину подготовлен доклад о народных волнениях на Европейском Севере.

Напомним, что Северная Двина впадает в Белое море, которое граничит с Баренцевым морем, а это уже акватория Норвегии. Поэтому появление митингующих возле российского посольства в Осло выглядит совсем даже не экзотикой. Если события будут развиваться по планам московских мусорщиков, то они могут аукнуться и в Северной Европе, где люди к вопросам охраны окружающей среды относятся очень трепетно.

Официозные российские СМИ «молчат в тряпочку» по поводу ситуации вокруг Шиеса, но западным журналистам рот не заткнешь. Реакция европейских масс-медиа оказалась бурной, что весьма болезненно для Кремля.

Губернатор-«вахтовик»

Парадоксально, что на митинг в Архангельске, расположенном в 500-х километрах от Шиеса, вышло значительно больше людей, чем в Сыктывкаре. А ведь именно столице Коми может грозить реальная экологическая катастрофа. Отчасти это объясняется неуклюжей политикой властей Архангельской области.

Архангельский губернатор Игорь Орлов со своим окружением и подручным пропагандистским ресурсом слишком ретиво взялся за продвижение сомнительного проекта. На встречах с общественностью чиновники говорят о том, что Россия – наш общий дом, поэтому и мусор должен быть общим, мол, нечего тут разводить сепаратизм. Следуя их логике, выходит, что чужой мусор на Севере – это не беда, а благо и перспективное инвестиционное вложение в территорию. Дескать, наступят тяжелые времена, когда складируемые отходы для переработки можно будет задорого продавать тем же шведам.

Только вот население почему-то не воодушевляется заманчивыми посулами и не ждет шведов. Если мусор так хорош и перспективен, то почему москвичи не оставляют его у себя, а хотят вывозить за 1200 километров? Главного «радетеля» за благополучие северян Игоря Орлова не без оснований подозревают в лицемерии, поскольку в «светлом будущем» сам он жить не собирается, даже не прописан в регионе, а числится жителем Калининградской области. Получается не губернатор, а какой-то «калининградский гастролер» или «вахтовик», как его называют местные жители.

«Бои» под Урдомой

В Коми депутаты и чиновники никак не заявляют свою официальную позицию по Шиесу. Формально они вроде как ни при чем – ведь страсти кипят вокруг объекта, расположенного в четырех километрах от границы с Коми. И вообще, там, где идет речь о крупных бизнес-интересах московских структур, региональные власти обычно пасуют. Это касается и федеральных ведомств. В результате на сотни обращений с мест по поводу незаконного обустройства свалки приходят одни отписки.

Поэтому возникают ситуации, которые еще год назад представить было невозможно. В том же поселке Урдома жители создали отряд народной милиции, который дезорганизует прокладку линий электропередачи до Шиеса. Без всяких разрешительных документов там рубится лес и устанавливаются железобетонные опоры. Но «бои» под Урдомой идут с переменным успехом, к незваным рабочим на этой неделе подтянулись такие же незваные сотрудники московского частного охранного предприятия, которые обеспечивают силовое прикрытие для возведения незаконных хозяйственных объектов. Кто-то спросит: а где же сотрудники полиции, почему не остановят беспредел? А там же они, где и все остальные представители вертикали власти, отвечающие за законность и порядок, – заняли позицию «над схваткой».

Что скажет Путин?

Сегодня чиновники и депутаты от правящей партии выжидают, как отреагирует на народное возмущение Президент РФ Владимир Путин.Если поддержит северян, то на московских мусорщиков все дружно набросятся. Если же будет какая-то другая позиция, то развитие событий может пойти по самым непредсказуемым сценариям.

А пока надо ждать очередного заседания СПЧ, которое намечено на вторую половину декабря. Глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что «инициаторы проекта не сделали ничего, чтобы установить диалог с общественностью и наладить настоящую экспертную работу», поэтому правозащитники берут ситуацию вокруг Шиеса под свой контроль и намерены активно участвовать в решении проблем северян.

Сергей МОРОХИН.