«Детей войны» хотят превратить в попрошаек

Недавно лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой, которая касается «детей войны». Политик предлагает им обратиться за денежной компенсацией… в Германию.

«У нас в стране около 12 миллионов подпадающих под эту категорию. Они лишились детства по чьей вине? По вине фашистской Германии. Так не назрела ли необходимость заплатить за это нашим пожилым гражданам? Ведь такие примеры есть в мировой практике. Получили компенсацию узники концлагерей, «дети войны» Израиля добились того же от Германии», — сказал С. Миронов и добавил, что его партия готовит законопроект, гарантирующий гражданам бесплатную юридическую помощь в подаче подобных исков.

Это унизительно

Российское правительство на льготы и компенсации «детям войны» так и не раскошелилось. Даже в самые лучшие времена, когда баррель нефти был 100 долларов. И денежный поток лился рекой. Куда девали? Вкладывали деньги в американскую экономику, в их ценные бумаги. А еще стабилизационный фонд создали — складывали в кубышку. И кубышка хранилась, где вы думаете? Все в той же Америке. А теперь встаньте, «дети войны», на паперть и просите у немецкого правительства компенсацию? Я лично — голодная буду, а руку не протяну.

Да и каких льгот ждать, если многим россиянам даже пенсии не проиндексировали! Я, например, на пенсии уже 7 лет, но тоже лишилась индексации. Стала разбираться — оказывается, все по закону. Все дело в том, что в 2016 г. я получила гонорар в районной газете — 900 рублей. А в феврале текущего года меня родное государство признало работающей. Поэтому пенсию не проиндексировали. Только за февраль я лишилась прибавки к пенсии в сумме 1200 рублей.

Судебная волокита

Да что говорить об индексации, когда даже фронтовую зарплату своего геройски погибшего отца я до сих пор не могу получить в Центральном банке РФ. Суд признал меня наследницей, однако нотариус не может мне выдать свидетельство о праве на наследство. Он ведь уполномочен законом выдавать такой документ только до 2007 года.

Тогда кто же должен решить вопрос? Я обратилась за разъяснением в Министерство юстиции России. Это ведомство полагает: «Необходимо Вам подать еще одно заявление в Мещанский суд, чтобы он принял решение выдать Вам свидетельство по месту нахождения вклада»… Но ведь я подавала такое заявление в суд, причем не однажды. На днях меня в четвертый раз отфутболили — признанную судом наследницу. Десять месяцев вообще заявление не рассматривали. А когда написала жалобу на Мещанский суд в Московский городской суд, сразу нашлось решение об отказе…

Банк, но не швейцарский

Но как бы там ни было, подачек у побежденной Германии гражданка России и дочь погибшего офицера Секретарева не ждет. Я свое истребовать хочу у Центрального банка РФ. Требую то, что оставил отец после гибели за Отечество. И буду принципиально бороться до конца.

Как-то я подумала: а решился бы на такое дело Швейцарский банк? Да ни за что! Там с годами наследство обрастает процентами. А у меня оно обесценилось с десяти тысяч рублей до 95 копеек. Зато каждый год 9 Мая с трибун обязательно говорят, что никто не забыт и ничто не забыто. Нет, господа, вы забыли отдать наследникам кровавые вклады погибших! А еще забыли о том, что есть в России целое поколение «детей войны». Оно ждет, пока правительство повернется к нему лицом.

«Дети войны» уже давно состарились, а Россия, которую защитили от фашизма наши отцы ценою жизни, по-прежнему не вспоминает о наших страданиях и голодном детстве. Теперь вот решили из нас сделать еще попрошаек. Не пойдем мы к немцам с протянутой рукой. Отцы нас на том свете не поймут…

Светлана СЕКРЕТАРЕВА,

дочь погибшего офицера.