Теперь люди, родившиеся и проживавшие на территории СССР в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, а таких в Коми чуть более 30 тысяч, официально будут иметь статус «дети войны». И им полагаются определенные льготы.

В частности предусматривается республиканская денежная выплата в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне – в порядке, размерах и на условиях, определяемых Правительством Республики Коми (в 2020-м она была 3 тысячи рублей); внеочередное оказание медицинской помощи за счет средств соответствующего бюджета в рамках территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях Республики Коми; внеочередной прием в организации социального обслуживания Республики Коми, предоставляющие социальные услуги в стационарной и полустационарной форме, и внеочередное обслуживание организациями, предоставляющими социальные услуги в форме обслуживания на дому.

С марта «дети войны» смогут также получать компенсацию на оплату «коммуналки» (кроме взносов по управлению домом и взносов на капремонт). Выплата будет производиться только тем, кто не получает меры соцподдержки по иным основаниям, ее размер будет составлять 450 рублей в южной природно-климатической зоне и 600 рублей — в северной.

Еще одно нововведение — «детям войны» начнут выдавать удостоверения. Но только по желанию. К слову, на федеральном уровне такого закона до сих пор нет. Региональные законы приняли лишь два десятка субъектов Федерации.