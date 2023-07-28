Вчера, 27 июля, депутаты Госсовета Коми рассмотрели на сессии более 20 вопросов, среди которых выделим несколько. Так, в республике решили ввести новую меру соцподдержки – семьям, в которых есть дети с заболеваниями целиакия и фенилкетонурия. Им компенсируют расходы на спецпитание. Раз в год они будут получать по 24 тыс. рублей.



Целиакия – это аутоиммунное заболевание, при котором у людей развивается непереносимость глютена. Статус «ребенка-инвалида» детям с таким недугом не устанавливается, поскольку при соблюдении диеты у них нет никаких расстройств функций организма. Однако им рекомендуется строгая пожизненная безглютеновая диета, а специальные продукты стоят дороже обычных.

Методом лечения детей с фенилкетонурией также является диетотерапия: исключаются продукты с высоким содержанием белка — мясо, рыба, яйца, бобовые, крупы, молочные продукты. Низкобелковые продукты стоят дороже обычных.

По данным Минздрава Коми, на учете в республике состоит 48 детей с целиакией и фенилкетонурией. Дополнительно из республиканского бюджета на выплаты семьям компенсаций потребуется примерно 1 млн рублей в год.

Прямые – не прошли

Большинством голосов депутаты проголосовали против прямых выборов глав муниципалитетов. Этот законопроект внесла депутат Татьяна Саладина, предложившая избирать руководителей районов и городов всенародными выборами. Как сообщил на сессии председатель Комитета по законодательству и местному самоуправлению Илья Семяшкин, инициатива получила отрицательное заключение юристов, Общественной палаты Коми и Ассоциации Совета муниципальных образований. Кроме того, она предполагает дополнительные расходы, которые лягут на плечи муниципалов.

По словам господина Семяшкина, прямые выборы не учитывают особенностей муниципалитетов, в том числе финансовые, плотность населения, удаленность. Законопроект противоречит Конституции РФ и может привести к дестабилизации политической обстановки в Коми.

За отзыв сенатора

Госсовет Коми привел региональное законодательство в соответствие с федеральным и наделил главу республики правом досрочно отзывать сенатора.

Правда, есть ограничения: представление об отзыве он не сможет внести в течение года после назначения сенатора и менее чем за 3 месяца до окончания срока его полномочий.

Льготников стало больше

Депутаты расширили льготную категорию граждан, которые имеют право на бесплатное получение земли в размере 10 соток. В нее вошли семьи погибших участников СВО и работники спорта на селе.

Кроме того, для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства землю можно будет получить в любом муниципалитете. А местным властям дали право таким образом закреплять на местах работников здравоохранения и медицинской науки, ветеринаров, педагогов и работников сельского хозяйства.

Как пояснил председатель Комитета имущественных и земельных отношений Андрей Майер, очередь на получение участков серьезная – 766 человек, большинство из них проживают в Сыктывкаре. Поэтому готовится еще одна инициатива, которую планируют принять осенью. Желающие смогут вместо участка получить компенсацию в 300 тысяч рублей.

Деятельность Постоянной комиссии Госсовета Коми по вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта дополнили таким направлением, как социальная поддержка ветеранов и членов их семей. Председателем комиссии остался Андрей Климушев.

«Половинку» дали зоозащитнику

Татьяна Саладина лишилась «портфеля»: коллеги по депутатскому корпусу приняли решение об упразднении постоянной Комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, которую в течение почти 8 лет возглавляла лидер фракции «Справедливая Россия — За правду». Сама же Татьяна Саладина на сессии заявила, что категорически против ликвидации комиссии. По ее словам, за 2023 год в Госсовет поступило 395 обращений и жалоб от населения, и 325 из них касались вопросов ЖКХ. Источник БНК в республиканском парламенте одной из причин упразднения комиссии назвал «большие командировочные расходы на поездки Татьяны Саладиной при нулевом эффекте».

А вот депутат Виктор Бетехтин, напротив, приобрел «полпортфеля», став заместителем председателя Комитета Госсовета Коми по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Напомним, 33-летний Бетехтин с 2011 г. работает в сфере зоозащиты, с 2020 года входит в состав экспертного совета парламентской партии «Зеленая альтернатива».