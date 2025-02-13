Детки разбили машину в хлам (Криминал от 14 февраля)

В Ухте подростки сделали чужой автомобиль местом посиделок с музыкой.

Владелица авто оставила его во дворе, сняв регистрационные номера, а также аккумулятор. Подростки, решив, что автомобиль «ничейный», стали в нем развлекаться. Они разбили лобовое стекло кирпичом, прыгали на крыше, повредили фары и шины. Полиция в возбуждении уголовного дела отказала, так как дети не достигли возраста уголовной ответственности. Хозяйка авто обратилась в суд, который постановил возместить ей ущерб в размере 82 тысяч рублей, а также взыскать с родителей судебные расходы в сумме 37 тысяч рублей.

Сковородкой по голове

56-летний рецидивист из села Айкино получил новый срок за пьяную драку.

Неоднократно судимый житель Усть-Вымского района, освободившийся из мест лишения свободы, распивал спиртное в своей квартире в компании замужней соседки. Вскоре к застолью присоединился еще один знакомый, который решил поухаживать за женщиной, что не понравилось хозяину дома. Завязалась ссора, во время которой гость стал оскорблять заступника. Тот, недолго думая, схватил со стола сковородку и ударил ею знакомого. Спустя некоторое время потерпевшему стало плохо, он вышел на улицу и попросил прохожих вызвать ему «скорую». Недавно состоялся суд: рецидивист приговорен к одному году и двум месяцам колонии строгого режима.

22 тайника с наркотиками

Два молодых ухтинца, вступив в организованную группу, выполняли роль закладчиков.

Они получали запрещенные вещества, расфасовывали их и размещали в оборудованных тайниках в городской черте, а также в окрестных поселках. Оперативники обнаружили и изъяли из 22 тайников свертки с мефедроном общим весом почти в 45 граммов. Возбуждено уголовное дело.

Оставила мать без денег

23-летняя дочь попалась на уловку аферистов, предложивших «продлить договор с сотовым оператором».

Испугавшись остаться без связи, девушка продиктовала «оператору» поступившие на телефон коды. Далее на ее электронную почту пришло сообщение о взломе ее аккаунта на «Госуслугах» с указанием номера «службы поддержки». Позвонив туда, девушка узнала, что на ее имя якобы направлены заявки на получение кредитов. Чтобы их аннулировать, необходимо взять новые и перевести все деньги на безопасный счет… В итоге она отправила аферистам более 700 тысяч рублей. Однако мошенники на этом не успокоились, заявив, что средств недостаточно. Девушка, зная о накоплениях мамы, поехала в родное село и, пока близкий человек спал, перевела миллион рублей на счет, продиктованный жуликами.