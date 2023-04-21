Выставка винтажных фотографий из собрания Мультимедиа Арт Музея (Москва) открылась в Национальном музее Коми. Название экспозиции «Детская мода. 100 лет назад».



Авторы снимков – рядовые российские дореволюционные фотографы, малоизвестные, неизвестные и забытые владельцы или работники бесчисленных фотоателье, разбросанных по всей Российской империи. Их работы не претендовали на высокое искусство, но пережили свое время и стали свидетельством культуры ушедшей эпохи. Так же и дети, запечатленные на снимках, в большинстве своем неизвестны.

«Сейчас вылетит птичка!»

Детей начали фотографировать практически сразу, как появилась фотография. Но в 1830-1860 годах съемка требовала яркого освещения и долгой выдержки. Поскольку фотосъемка была дорогим удовольствием и значительным событием в жизни, на нее приходили целыми семьями, одевались в лучшие наряды, а к известным фотографам записывались заранее. Снимать детей было еще сложнее. Каждый фотограф изобретал свои способы, чтобы ребенок не капризничал и сидел неподвижно. Для этого детей усаживали на колени и придерживали, отвлекали внимание птичками и животными в клетке.

Знакомство России с искусством фотографии состоялось в 1839 году. Тогда член-корреспондент Академии наук России Иосиф Гамель отправился в Англию для изучения метода калотипии, затем во Франции познакомился с Жаком Дагером и под его руководством сделал несколько снимков. В июне 1840 года московский гравер и изобретатель Алексей Греков открыл первый в России художественный кабинет для портретной фотосъемки.

География работ, представленных на выставке, очень широка – от Могилева до Владивостока, от Архангельска до Баку. В основном это кабинетные портреты, которые в свое время любящие родители ставили на письменный стол или этажерку. Размеры кабинетного портрета примерно 11 на 16 см.

Мода для маленьких

Фотографировали детей в то время обычно в фотомастерских, и поход туда считался важным событием в жизни ребенка и его родителей. Поэтому ребенка старались нарядить в лучшие и самые модные одежды. Выставка дает хорошую картину дореволюционной детской моды.

Наряды более чем столетней давности – это крестильные рубашечки, гимназическая форма, простая и удобная для работы одежда крестьянских детей, одинаковые ситцевые платьица приютских сирот, кружева и бантики девочек, одетых для детского бала, изящные столичные наряды и диковинные карнавальные костюмы, порожденные буйной фантазией провинциального портного.

Любимая вещь детского костюма начала прошлого века – это матроска. Мода на нее появилась во время русско-японской войны, прославленных подвигов «Варяга» и «Корейца». Ее носили мальчики и девочки, столичные жители и провинциалы. На снимках можно увидеть почти точные копии настоящей морской формы и одеяния, лишь отдаленно напоминающие образец.

На детскую одежду оказывает влияние и взрослый стиль модерн – его страсть к стилизации здесь оборачивается своеобразным костюмированием: вот дети в национальных костюмах, которые сейчас могли бы считаться маскарадными, – русских, кавказских, венгерских. В них вряд ли ходили по улицам ежедневно, но и шились они не только для походов к фотографу. Одежда для девочек всегда больше похожа на взрослую. Изящные шляпки, пена кружев и оборок, замысловатые расцветки тканей – все это стиль модерн.

Практически забыта сегодня пелерина. Это элемент женской и мужской одежды, преимущественно в виде безрукавной накидки или съемного, большого, закрывающего плечи воротника. В XVI веке она вошла в моду в высших слоях Испании. Новый всплеск интереса к пелерине пришелся на XIX век, когда в мужской и женской одежде получила распространение крылатка. Пелерины шили из тканей, кружев и меха.

На одежде много пуговиц, шнуровок, но нет такой привычной нам застежки-молнии. Хотя ее запатентовали еще в середине XIX века, но только в 1913 году была разработана технология ее производства. А широкое распространение ее началось в 1923 году.

Московскую выставку дополнили фотоснимки из коллекции Национального музея Коми, отражающие детскую моду Усть-Сысольска, Тотьмы и поселка Нювчим начала XX века.

Первые мастера фотокамеры

В Усть-Сысольске лавры первого фотографа принадлежат поляку – любителю-фотографу Станиславу Кракуву, сосланному в Коми край в середине шестидесятых годов позапрошлого века. В 1895 году в Усть-Сысольке открылась первая фотомастерская Платона Кулакова. Через два года свой фотосалон открыл Александр Худяев. В то время на Севере фотосалонами могли похвастаться только крупные губернские центры Вологда и Архангельск. В начале века они стали открываться и в уездных городах.

Снимки Кулакова позволяют увидеть, как выглядел дореволюционный Усть-Сысольск и другие населенные пункты Коми края и как выглядели наши предки. После смерти Платона Кулакова в 1914 году его дело продолжил сын Николай. Еще в юности он вместе с отцом ездил с фотоаппаратом на заработки на Урал. Николай Кулаков фотографировал город и горожан до августа 1937 года. Его арестовали и осудили на десять лет лагерей по политической 58-й статье. В 1943 году из-за болезни Кулаков был досрочно освобожден, вернулся в Сыктывкар и устроился работать фотографом в Коми филиал Академии наук СССР. В 1945 году он сделал свой последний снимок в родном городе. В том же году семья Кулаковых переехала в Воронежскую область, где он продолжил занятие фотографией. Но долго работать ему не пришлось – он умер в 1948 году. Занимался фотографией и другой сын Платона Кулакова – Степан.

На протяжении полувека (с 1895 по 1945 годы) Кулаковы фотографировали город и его жителей. В семейных альбомах и домашних архивах потомков сохранились фотографии усть-сысольских купцов, чиновников, священников, предпринимателей, интеллигентов и зажиточных крестьян, которые были когда-то клиентами фотографов Кулаковых.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.

P.S. Выставка «Детская мода. 100 лет назад» будет работать в Сыктывкаре до 21 мая.