Девочку спас, а сам погиб (Криминал от 21 июня)

17 июня на реке Вымь у переправы Емва – Княжпогост погиб 47-летний спасатель.

Старший прапорщик внутренней службы 23-й пожарно-спасательной части Иван Торлопов услышал крики о помощи. В воде тонула 13-летняя девочка. Не раздумывая, он бросился на помощь, вытолкнул ребенка к берегу, но сам, к сожалению, выбраться из реки не смог. Спасатели напоминают, что даже на официально открытых пляжах не стоит забывать о безопасности и ослаблять контроль над детьми. Вода в северных реках остается прохладной даже в купальный сезон, течение быстрое, и секундная неосторожность может привести к беде.

Трагедия в Деревянске

Во время пожара в жилом доме погибли 84-летние пенсионеры.

17 июня в пожарно-спасательную службу Усть-Куломского района поступило сообщение о возгорании дома в селе Деревянск по ул. Центральная. Площадь пожара составила 99 кв.м. В результате пожара погибли мужчина и женщина 1940 года рождения. Причина пожара устанавливается.

Труп в овощной яме

На даче в Лемью нашли погибшую женщину.

Трагедия случилась в садовом товариществе «Магистраль». 83-летняя пенсионерка спустилась в овощную яму, а обратно уже не смогла подняться. Сыктывкарские спасатели 16 июня с помощью альпинистского снаряжения извлекли тело погибшей. Скорее всего, женщина задохнулась.

Смертельный удар в челюсть

Молодой ухтинец умер в реанимации в результате черепно-мозговой травмы.

Возле ночного клуба произошла ссора. Один молодой парень ударил другого кулаком в челюсть, но, видимо, не рассчитал силу удара. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел явку подсудимого с повинной, а также неправомерное поведение жертвы, которое спровоцировало преступление. За причинение смерти по неосторожности ухтинец был приговорен к 10 месяцам ограничения свободы. Также суд удовлетворил гражданский иск отца потерпевшего о взыскании 500 тыс. рублей морального вреда, причиненного преступлением.

Против лома нет приема

18-летний юноша не совладал с эмоциями и жестоко избил взрослого мужчину.

46-летний сыктывкарец в состоянии алкогольного опьянения был дома у приятельницы, повздорил с ней и выгнал ее на улицу, заперев двери. Женщина обратилась к племяннику, который попытался самостоятельно открыть входную дверь с помощью металлического лома. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, в результате которой юноша несколько раз ударил обидчика ломом по голове и телу, нанеся потерпевшему тяжкие травмы. В полиции парень пояснил, что был пьян и не мог контролировать свои эмоции.

Осторожно: лоси!

18 июня в Прилузском районе Коми произошло сразу два ДТП с участием сохатых.

Ночью на трассе «Вятка» у д. Ловля МАЗ-4370 столкнулся с лосем. Раненый зверь ушел в лес. А через несколько часов у населенного пункта Занулье на дорогу выскочил лось, который отправил в кювет Ауди А6. Животное погибло.