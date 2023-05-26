В школе ее называли «клоуном» и «колхозницей». О себе она иногда говорит «барахольщица». А в описании фото с обложек модных журналов Италии, Греции, США, Австралии, Канады напротив ее фамилии стоит подпись «стилист». Впрочем, вживую побывать во всех странах, где появлялись ее работы, ей еще не довелось. Творческому союзу стилиста Анастасии Король и фотографа Павла Степанова для вдохновения пока хватает и провинциального Сыктывкара.

Король и глянец

На девушке черный пиджак мужского кроя, который к тому же больше по размеру. Под ним розовый топик, точно связанный доброй бабулечкой. Мини-юбка с разрезом, из-под которого выглядывают туфли с массивным каблуком и гольфы со зверушками. В руках – черный клатч, словно подаренный той же пожилой родственницей. Сочно-розовое каре довершает образ то ли городской чудачки, то ли смелой модницы.

Возможно, где-то за рубежом в этой девушке и разглядели бы начинающую законодательницу моды, но не в северной республике. Поэтому, чтобы доказать публике свой вкус, Анастасия Король решила пойти с козырей. Не дожидаться благожелательных отзывов здесь, а получить высокие оценки от профессионалов за рубежом.

– Чтобы попасть на обложки фэшн-журналов, нужно знать, какие из них принимают съемки, какие есть требования к публикациям – ню, фэшн, иметь готовое портфолио, уметь попадать в тренды. Это совсем не удача, а большая работа, – поясняет Анастасия.

Сейчас едва ли не каждый месяц на страницах журналов мод появляются фотоснимки, созданные творческим дуэтом – Павлом Степановым и Анастасией Король. Впервые они засветились в модных медиа в декабре 2021 года. Тогда девушка предложила знакомому фотографу превратить новогоднюю фотосессию в нечто креативное. Чтобы добавить богемности, Анастасия подобрала для модели кружевные наряды, добавила атмосфере готичности. Решив, что такая съемка достойна большего, чем семейные архивы, отправила кадры в разные издания. И дебютантам подфартило. Сразу три издания – Marika из Италии, Panache style и Top Shop опубликовали их работы.

Мода из секонд-хенда

В том, что ее желание подбирать наряды – не обычное девичье увлечение, Анастасия разобралась не сразу. Пробовала учиться на медсестру, получила ветеринарное образование и даже поработала по специальности. Но все зревшие фантазии о моде оказались востребованными, когда она получила диплом по специальности «стилист-консультант».

– Мне помогла проявиться школа. Я перевелась из одной школы в другую, и в новом учебном заведении педагоги не делали мне замечаний и не оскорбляли. Никто ничего не запрещал, и я могла надевать по-настоящему то, что мне нравится. На уроках домоводства все шили фартуки, но мне разрешали вышивать. Я и сейчас использую вышивку в украшении вещей.

Однажды Анастасия заметила, что если ей что-то нравится в одежде, то со временем это становится трендом. Так, еще в студенчестве она носила юбку поверх брюк, а сейчас это стало модно.

В соцсетях Анастасия часто выкладывает короткие видео, где показывает, из каких деталей создает образы. Тут мешаются и воздушные платьица, и папин галстук с рубашкой, и вышедшие из моды мамины туфли. Пожалуй, такие же эксперименты перед зеркалом проводила каждая девочка. Но выходя на улицу, немногие оставляли накрученные ради забавы тюрбаны, юбки поверх брюк или ядреные желтые колготки под деловой костюм.

– Это стиль максимализм, потому что он вытаскивает наружу внутреннего ребенка. Какими бы серьезными мы ни были, на какие бы деловые переговоры мы ни пришли, если нам близок максимализм, нужно обязательно надевать что-то яркое. Это очень сложный, но интересный стиль. И чтобы использовать его в жизни, нужны базовые знания сочетания цветов, наличие вкуса, – поясняет Анастасия Король.

Сыктывкарской стилистке такой подход, видимо, близок. При этом затраты на такой гардероб минимальны. Большинство вещей как для себя лично, так и фотосъемок она покупает на барахолках, на сайте объявлений и в магазинах «секонд-хенд».

«Вызывающе? Надо брать!»

В их творческом дуэте с Павлом Степановым, поясняет Анастасия, важны оба. Стилист добавляет в проект необходимую атмосферу: находит аксессуары, ищет наряды, придумывает локацию, задает тему. Фотограф реализует свою идею — свет, цвет, композицию, настроение. Но только этим требовательный глянец не купишь. Нужно быть более дерзким, вызывающим. Одним словом, выделяться.

– На модных подиумах показывают наряды гротескные, эпатажные, такие никто в обычной жизни носить не будет. Но мне как раз такое и нравится. Мне нравится самой делать тренды, хочется, чтобы люди за мной повторяли.

Модели из народа

К необычному дуэту стали проявлять интерес и в республике. Анастасию часто спрашивают: не собирается ли она уехать из Коми? Но она говорит, что ей пока и в Сыктывкаре не тесно. К Анастасии с Павлом люди приходят не только за фото, но и за возможностью преобразиться, а бонусом получить портрет в глянце.

И если кто-то думал, что на обложку может попасть исключительно профессиональная модель, то наши герои это раз за разом опровергают. Те, кого Анастасия с Павлом выводят на страницы зарубежных журналов, далеки от фэшн-индустрии. Эти люди не обладают нестандартной внешностью или идеальными параметрами. Они обычные жители, которым захотелось в жизни чего-то нового.

Правда, чтобы попасть в топовую съемку, придется потрудиться всем. Стилисту – несколько дней провести в поисках идей. Моделям – раскрепоститься, позволить себе покуражиться, фотографу поймать тот самый миг.

В итоге та мода, которую показывают сыктывкарцы за рубежом, оказывается вовсе не бездушной демонстрацией стильных тенденций и дорогих брендов. А как раз наоборот – попыткой придумать собственную моду и показать ее миру. «Я создаю тренды, а дальше решайте сами: хотите – используйте, хотите – не берите», – формулирует Анастасия Король свой творческий подход.

Наталия БЕШКАРЕВА.

Фото Павла Степанова.