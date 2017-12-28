Деятельность спецпредставителя Коми по-прежнему окутана завесой тайны

Как мы уже сообщали, 1 декабря Джамал-Лейла Джабраилович Яндиев покинул пост заместителя председателя правительства — специального представителя Республики Коми.

Эта должность, как и явление самого господина Яндиева в республике, возникли по инициативе губернатора Сергея Гапликова в декабре 2016 года.

Однако то, чем в течение года уроженец Ингушетии занимался в Коми, осталось загадкой. В том числе и для депутатов парламента. Госсовет РК так и не дождался отчета о деятельности Яндиева.

Еще в ноябре депутат Госсовета, лидер региональной ячейки коммунистов Олег Михайлов направил запрос в администрацию губернатора о том, чем, собственно, занимался спецпредставитель. И в какую сумму обошлось казне содержание чиновника и его аппарата.

Секретная информация

Через месяц «любознательному» депутату пришел ответ за подписью руководителя администрации главы РК Михаила Порядина.

Из ответа следует, что г-н Яндиев должен был выполнять некие специальные поручения губернатора и представлять его интересы в субъектах РФ. Причем без каких-либо должностных инструкций — они этой должностью не предусмотрены.

Что же касается «денежного довольствия» Джамала-Лейлы Яндиева, то и на это депутат Михайлов получил «исчерпывающий» ответ: «Служебный контракт, заключенный главой Республики Коми с Яндиевым Д.-Л.Д., содержит его персональные данные, на распространение которых федеральным законом установлен запрет…»

Ссылка на «персональные данные» выглядит удивительной. Ведь чиновники содержатся на деньги налогоплательщиков. В данном случае речь идет о чиновнике в ранге зампреда правительства. А как же тогда ежегодная декларация о доходах?

Кроме того, в ответе сказано, что администрация не располагает документами, связанными с обеспечением деятельности господина Яндиева, в том числе по его выездам в служебные командировки.

Кому это надо?

В общем, эта «бумага» из Желтого дома не развеяла завесу тайны вокруг теперь уже бывшего спецпредставителя.

По словам Олега Михайлова, его запрос в администрацию главы Коми не был пустой формальностью. Требовалось понять, насколько региону нужна должность спецпредставителя. Ведь в план работы согласительной комиссии по подготовке и принятию республиканского бюджета на 2018 год был включен вопрос по оценке эффективности деятельности спецпредставителя главы Коми. Причем члены комиссии, в состав которой входит и вице-премьер правительства Коми Лариса Максимова, за его рассмотрение в первом квартале следующего года проголосовали единогласно.

Для того, чтобы обсуждение было предметным и звучали какие-то конкретные цифры, Олег Михайлов направил соответствующее письмо в Министерство финансов Коми.

Дорогие вы наши

Хотя администрация главы Коми по каким-то причинам решила «зашифровать» бюджетные расходы на содержание Джамала-Лейлы Яндиева, тем не менее, о каких суммах идет речь, можно узнать на примере годовых деклараций других чиновников.

В 2016 году глава Коми, председатель правительства республики Сергей Гапликов официально задекларировал доход в размере 9 миллионов 122 тысяч рублей (в 2015 году — 7 млн 232 тысячи).

Доход за 2016 год первого заместителя председателя правительства Ларисы Максимовой — 4 млн 926 тысяч; просто заместителей: Натальи Михальченковой —

8 млн 100 тыс.; Константина Лазарева — 6 млн 19 тыс.; Николая Герасимова — 4 млн 315 тыс.; Анатолия Князева — 2 млн 465 тыс.; Джамала-Лейлы Яндиева — 185 тысяч рублей.

Исходя из представленной декларации господина Яндиева, есть подозрение, что в 2016 году месяц работы в должности спецпредставителя был для него единственным, когда он получил официальную зарплату.

Сергей МОРОХИН.