Дикие мучения, которым перед смертью подверг свою жертву домашний изверг, следствие считает «обыкновенным» убийством

Российская общественность уже много лет поднимает проблему домашнего насилия. Но власть не слышит истошных криков детей и женщин, которые подвергаются в семьях чудовищным издевательствам и побоям. Зачастую это заканчивается трагедиями. Одна из таких трагедий случилась больше года назад в Сыктывдинском районе, но судебный процесс по этому громкому делу еще не закончен.



Пять раз судимый (причем все наказания были условными!) пьяница убил свою молодую жену, мать четверых детей. Погибшей нанесено более 30 травм по всему телу. После чего «убитый горем» супруг вызвал «скорую» и заявил – он не знает, что случилось с женой. В дальнейшем, под давлением неопровержимых улик, появилась «явка с повинной» (одно из смягчающих обстоятельств), потом последовали «непризнание своей вины» и перевод вины на погибшую. (Мол, она хотела уйти от мужа и затеяла ссору).

По логике садиста, женщина должна была терпеть пьяные дебоши, избиения и оскорбления. Причем зачастую избиения происходили на глазах детей. Суду еще предстоит вынести свой вердикт, хотя уже сегодня мать потерпевшей, пенсионерка, не верит в справедливость. И на это у нее есть серьезные основания.

Следствие отправило дело в суд со «смягчающими обстоятельствами», которыми являются четверо детей погибшей! Но ведь именно они нередко были невольными свидетелями домашних расправ. То есть по сути тоже являются жертвами домашнего насилия. И это не смягчает, а, наоборот, усугуляет вину преступника.

По мнению адвоката, ни следствие, ни прокуратура района не дали свою принципиальную оценку случившемуся. Получается, что работники опеки и попечительства Сыктывдинского района «ничего не знали и не ведали». «Не знали» об этом и педагоги и сотрудники дошкольного учреждения? Коллеги по работе неоднократно видели женщину с синяками, но молчали. Участковый уполномоченный полиции о происходящем тоже, видимо, ничего не знал? «Ничего не знали» и дружки подсудимого, как и частный предприниматель, на лесовозе которого домашний изверг подрабатывал «без оформления». О поселковой администрации, местной общественности и говорить нечего – эти люди проявляют свою «гражданскую позицию» обычно лишь перед очередными выборами…

Пока же различные «осведомленные лица» из близких к следствию и суду «источников» говорят пожилой матери, чья дочь была забита до смерти: «На суровое наказание не надейтесь».

Оно и понятно. Следствие посчитало, что когда женщину избивают (а точнее – убивают!) ногами, бьют прикладом ружья и обухом топора – это не пункт «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство при

отягчающих обстоятельствах – с особой жестокостью), а просто «умышленное причинение смерти другому человеку».

Может быть, принимаемые 1 июля нами поправки и дополнения к Конституции заставят правоохранительные органы и суды защищать граждан не на словах, а на деле?

Евгений РОГАЦКИЙ,

адвокат, член Союза журналистов России.