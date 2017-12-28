Дикие утки решили не улетать на юг

Все помнят трогательный рассказ Мамина-Сибиряка «Серая шейка». Из-за раненого крыла утка не смогла полететь в теплые края и осталась зимовать в пруду.

Нынешней зимой жители Сыктывкара заметили четырех уток, которые плавают в районе Кировского парка в полынье на реке Сысола. Сердобольные горожане обеспокоены судьбой пернатых.

Однако, по словам ученых из лаборатории экологии наземных позвоночных Института биологии Коми НЦ УрО РАН, ничего страшного не происходит. Дикие утки не так уж редко остаются в Коми на зимовку. Если вода на реке по каким-то причинам не замерзает, утки там отлично себя чувствуют. Пропитание они находят на дне реки, где вода имеет плюсовую температуру и где обитает их естественный корм — мелкие беспозвоночные.

Если у птиц начнутся проблемы с кормом, они сами подойдут ближе к человеку в поисках еды. В таком случае их, конечно, можно подкормить. А морозы, если они продлятся не более недели, для уток на открытой воде не страшны.

Прогноз от пернатых

Известный в республике охотник Михаил Игушев тоже считает, что гибель пернатым не грозит. По его словам, если в районе Кировского парка Сысола основательно покроется льдом, то утки перелетят в Эжву. Там, в районе ЛПК, есть незамерзающая полынья. И зимующих уток можно там увидеть практически каждый год.

— Мой родственник из Удмуртии, опытный пчеловод, рассказал, что в октябре пчелы вывели пчеляк — это признак того, что сильных морозов не будет. Раз утки решили зимовать в Сыктывкаре, значит, уверены — зима будет теплой. Пернатые чувствуют прогноз без всяких метеостанций, — пояснил Михаил.

Предприимчивые охотники сумели одомашнить некоторые виды уток. Михаил Игушев тоже держит парочку селезней. Эти пернатые неприхотливы и всеядны. Но для нормального развития их рацион должен быть обогащен полезными веществами. В естественной среде они сами добывают себе прокорм, который включает небольших рыбок, траву, коренья и т. д. В зимний период уткам сложнее найти еду, особенно если температура опускается ниже 15 градусов и водоемы полностью замерзают.

Чтобы помочь уткам пережить холода, их нужно подкармливать. Но делать это, по словам охотника, следует правильно, чтобы не нанести вред здоровью пернатых. Диких уток можно подкармливать творогом, измельченной травой, зерном. Нельзя давать диким уткам свежий белый и черный хлеб — он вызывает брожение в зобе птицы.

Екатерина МАКАРОВА.