Дикие звери все чаще выходят к людям и эти встречи заканчиваются трагедией

4 августа в поселке Едва Удорского района волк-одиночка растерзал 14-летнюю девочку. Трагедия случилась практически в центре поселка, но поскольку время было позднее (около 22 часов), на улице не было никого, кто мог бы отпугнуть зверя и помочь несчастной.



Девочка вышла в магазин за соком и шоколадкой. Это было рядом с домой, где она жила, поэтому отец без проблем отпустил дочку одну. Спустя час, когда она не вернулась, он пошел ее искать и увидел, что на дороге собралась группа ребят. Оказалось, что они обнаружили истерзанное тело.

Мужчина до последнего не хотел верить, что перед ним его девочка. Все лицо было истерзано, не узнать. «Точку» поставил телефонный звонок. Набрав номер дочери, отец услышал, что телефон зазвонил недалеко от погибшей… Через несколько дней девочке исполнилось бы 15 лет.

Справедливости ради стоит отметить, что жители Едвы уже несколько лет жалуются на волков — зверей постоянно видят в окрестностях поселка. И даже спустя два дня здесь чуть было не случилась новая трагедия. Как рассказали «Комиинформу» в администрации сельского поселения, в ночь с 6 на 7 августа нападения волка чудом избежал 35-летний мужчина, приехавший в родное село к матери из Сыктывкара. Около часу ночи он вышел из дома №8 по ул. Комсомольской и около соседнего дома он увидел волка. Мужчина успел забежать в подъезд, закрыл за собой дверь и стал ждать. Хищник не уходил и сторожил его примерно в трех метрах от подъезда. Позже он услышал, как заскулила собака, вполне возможно, ставшая жертвой зверя.

Руководитель администрации поселка Николай Онищик, комментируя эти события республиканским СМИ, подчеркнул, что за 35 лет, что он проживает в Едве, звери ни разу не нападали на людей. Скорее всего, это – волк-одиночка, которого изгнала стая, и он вынужден охотиться вне леса.

По данным Минприроды Коми, за последние четыре года поголовье серых хищников увеличилось в пять раз и составляет на сегодня около 1700 голов. Вместе с ростом численности выросла и их наглость. Они не боятся заходить в населенные пункты, нападать на собак и домашних животных. В целях регулирования популяции в 2018-м было добыто 130 голов, но это не остановило рост популяции. За 7 месяцев этого года министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин подписал уже 10 приказов о регулировании численности медведей и волков в Коми. В прошлом году, для сравнения, таких приказов было семь.

Идут следствие и облавы

5 августа Р. Полшведкин подписал еще один приказ: об отстреле в Удорском районе десяти волков и трех медведей. Группа из местных охотников, которые займутся этим, уже сформирована. В нее вошли охотники, представитель администрации района, сотрудник районного отдела МВД, следователь. В ночь на 8 августа организованная ими облава закончилась удачно: одному местному охотнику удалось ранить волка, но тот убежал в лес. Сильная кровопотеря говорит о серьезном ранении и, скорее всего, зверь не выживет. Волк был ранен со стороны кладбища рядом с селом. Именно в том месте, где, как утверждали местные жители, было волчье логово.

Между тем, межрайонным следственным отделом СУ СК России по Коми по факту гибели девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления по обеспечению безопасности жителей поселка и должностных лиц регионального Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Детский омбудсмен Татьяна Козлова после трагедии в Едве обратилась к родителям с просьбой напомнить детям правила безопасного поведения в лесу, а главам поселений предложила до решения проблемы с хищниками рассмотреть вопрос о введении комендантского часа. Необходимо сделать освещение как минимум возле школ, на центральных улицах и рядом с теми домами, которые вплотную подходят к лесу, считает она. А кроме того, главы поселений должны внимательно следить за тем, чтобы места, где собирается мусор, были огорожены и изолированы.

— Мы портим животных мусором, неправильно ведем себя в лесу, не умеем при встрече с животными правильно реагировать и не обучаем этому детей. Родители должны помнить, что это их обязанность — охранять детей от ситуаций, в которые они могут попадать, — заключила Татьяна Козлова.

Игорь Артемов.

Если вы встретили волка

При встрече с волками опытные охотники рекомендуют соблюдать несколько правил, чтобы остаться невредимым.

– Заметив хищника, не приближайтесь к нему и при возможности максимально тихо и незаметно покиньте его территорию. Если уйти не получается, медленно отступайте при условии, что животное не реагирует;

– Не поворачивайтесь к хищнику спиной, он воспринимает это как слабость и срывается в атаку. Лучший вариант – взобраться на дерево, хотя есть вероятность просидеть там несколько часов. Волки – животные терпеливые, подождут;

– Чтобы отвлечь серого – бросьте в его сторону еду. Вариант слабоватый, но срабатывает часто. Увидев съестное, зверь может оставить мысли о нападении. Чтобы дать отпор, воспользуйтесь подсобными средствами. Хорошо если под рукой окажется перцовый аэрозоль, электрошокер или что-нибудь острое. Сгодится ветка дерева или бревно. Бейте волка по морде или носу – это самые чувствительные места. Попытки проявить дружелюбие или сочувствие к хищнику неуместны;

– Держите эмоции под контролем, не предавайтесь панике. Стоит ощутить страх и принять неверное решение, как шанс выйти из сражения победителем станет равен нулю;

– Самый негативный исход встречи с волками — множественные укусы и кровопотеря. Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Укусившее животное может страдать бешенством;

– Самый верный вариант предотвратить вероятность столкновения с волком – не бродить в одиночку. Шанс быть атакованным, когда вы прохаживаетесь один, больше, нежели при групповом походе.