Директора подвергли публичной «порке»

В Ухте только что завершился громкий судебный процесс, где в роли обвиняемого предстал директор УК-1 (Управляющей компании № 1) Вадим Иванов.

Подсудимый получил условный срок. Приговор еще не вступил в законную силу, но, учитывая большой интерес ухтинцев и тенденциозное, а порой и лживое преподнесение информации городскими СМИ и отдельными «доброжелателями» из конкурентной среды, расскажу об этом деле, в котором я участвовала в качестве свидетеля.

Дело сильно «похудело»

Вкратце суть такова. Вадим Иванов обвинялся в мошеннических действиях в отношении Ухтинской управляющей компании, «Ухталифта», УК-1 и ресурсников. Уголовное дело в итоге выросло в объеме до 23 томов, ставших результатом более чем двухлетних трудов следствия, прокуратуры и суда. Что же в итоге? По первому эпизоду обвиняемый полностью оправдан с правом реабилитации.

Тем самым подтверждается необоснованность притязаний директора Ухтинской управляющей компании А. Сапожникова на якобы украденные у него 764 тысячи рублей по дому № 13 по ул. Тиманская. Особенно интересно, что еще в 2014 году судами трех инстанций были вынесены решения, начисто отметающие эти посягательства Сапожникова. Почему следствие и прокуратура проигнорировали предыдущие судебные вердикты — большой вопрос.

По «Ухталифту» в постановлении городского суда говорится (цитирую): «Оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления, т. е. на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ». Здесь тоже любопытная коллизия, потому что спор между УК-1 и «Ухталифтом» суд посчитал гражданско-правовым и более того — был решен ранее в Арбитражном суде. Что же тогда намеревалось «раскопать» следствие? И с какой целью?

Теперь о том, что из «похудевшего» состава преступления легло в основу приговора. Суд оставил в силе обвинение в отношении выплаченных компанией штрафов в размере 38 тысяч рублей, назначенных персонально Иванову как директору УК № 1, которые расценены как «растрата». Хотя, как известно, Иванов является единственным учредителем и владельцем управляющей компании № 1. Выходит, сам у себя украл?!

В сухом остатке

Из всего уголовного дела, которое тянулось несколько лет, единственное весомое обвинение касается долгов УК № 1 перед ресурсниками. Заметим, эта общая проблема всех без исключения «управляшек». Так, не однажды оглашался долг «Ухтажилфонда» перед «Ухтаводоканалом»: более 20 млн рублей. Долги УК-1 ресурсникам (главным образом по общедомовым нуждам), которые сыктывкарские эксперты считали аж пять месяцев, определены в сумме 11 млн рублей. Это серьезная цифра, если не учитывать, что долги собственников перед УК № 1 составляют 20 млн рублей. Большая часть их принадлежит жителям бывших бесхозными общежитий, которые были навязаны Иванову в добровольно-принудительном порядке. Иски на 8 млн рублей долгов не первый год лежат у судебных приставов, которые не могут их взыскать.

То есть первопричина громкого дела, а по сути — показательной и целенаправленной порки директора не самой худшей в Ухте управляющей компании лежит не в мошенничестве ее директора, а в бестолковом жилищном законодательстве, в бездействии контро-лирующих органов, в бессилии местной власти и в безответственности граждан-неплательщиков. И, конечно, в демонстративно-показательном беззаконии в системе ухтинского ЖКХ, о чем Координационный совет управдомов бьет тревогу более пяти лет. Неслучайно приговор, который судья зачитывал более часа, потянул (при внешне грандиозных масштабах обвинения) только на условный срок.

Конечно, у собственников домов, находящихся под управлением УК-1, имеются претензии к Вадиму Иванову: огрехи учета, низкая исполнительская дисциплина отдельных работников, текучесть кадров и т.п. Но назовите сегодня такую «управляшку», у которой подобных проблем нет. А в целом досадно, что самый договороспособный руководитель ухтинской управляющей компании, составившей серьезную конкуренцию прикормленным «управляшкам», так прицельно попал под раздачу.

Тамара ПРОСУЖИХ,

член Координационного совета управдомов Ухты.

P.S. Прошу жителей Ухты более критично отнестись к сюжету программы «День», на который многие ссылаются как на источник информации по делу Иванова. В сюжете названы «потерпевшими»

(разумеется, от Иванова) председатели советов 30 домов. Более того, им якобы обещано возмещение ущерба. Эта информация является ложной.