Скандальные события вокруг незаконного обустройства мегасвалки для московского мусора в районе железнодорожной станции Шиес на границе Коми с Архангельской областью все больше начинают обрастать анекдотичными историями.

Многим памятно вполне человечное заявление Президента РФ Владимира Путина от 20 июля прошлого года, когда он потребовал от московского градоначальника Сергея Собянина и губернатора Архангельской области Игоря Орлова учесть мнение северян при проработке сложного и опасного экологического проекта. Более того, поставил перед своими подчиненными задачу представить к 1 сентября 2019 года доклад по этому вопросу.

Обозначенная дата уже давно прошла, а Собянин и Орлов так и не поговорили о Шиесе (официально не было никакой информации). Общественники из Москвы, Коми и Архангельской области посылали запросы в Кремль с просьбой прояснить ситуацию. В ответ приходили сухие и дежурные отписки: мол, вопрос на контроле.

Видимо, в Кремле произошел какой-то чиновничий сбой или речь идет о запредельном цинизме, но вот депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин получил совершенно удивительную отписку. Из нее следует, что поручение руководителя страны по-прежнему держится на контроле в Контрольном управлении Президента РФ, но это обычный оборот речи, дальше нужно текст цитировать: поручение «имеет статус «для служебного пользования» и не подлежит публикации в сети «Интернет». Срок исполнения поручения продлен до 20 марта 2020 года. Причины продления срока исполнения поручения: необходимость проработки альтернативных вариантов решения вопроса…»

Не ответ, а сплошные загадки. Общественники считают, что ситуация стала столь запутанной в том числе и из-за того, что сейчас решается вопрос о будущем губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Напомним, что в сентябре этого года у наших соседей пройдут выборы нового главы региона.

Сергей МОРОХИН.