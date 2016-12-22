Для тяжелой атлетики в Коми наступили тяжелые времена

С 1 января около полусотни штангистов лишатся возможности тренироваться в специализированном зале на республиканском стадионе, на помостах которого за более чем полвека подготовлено несколько десятков мастеров спорта по тяжелой атлетике.

— Помещения главного стадиона, в которых с 1964 года тренировались столичные штангисты, сейчас находятся на балансе детско-юношеской спортивной школы № 1, — пояснил «Трибуне» старший тренер сборной Коми по тяжелой атлетике Иван Булышев. — А юные штангисты являются воспитанниками ДЮСШ № 2. То есть много лет штангисты арендовали зал на стадионе. И, конечно же, привыкли к нему, особенно ветераны штанги. Собственно, здесь и зарождалась тяжелая атлетика в Коми. Самые первые и известные наставники, которых уже нет в живых — Геннадий Маруськин, Николай Павловский и Олег Половников, — именно в этом зале создали первые группы тяжелоатлетов.



Тренер Иван Булышев поздравляет с успехом Леонида Исакова.

Разбирают помосты

— Разговоры о переводе тяжелоатлетов из центра города на окраину ведутся давно, — продолжает Иван Булышев. — Хотя за много лет зал хорошо оборудован и обустроен именно для занятий тяжелоатлетов. На это ушло немало средств и усилий самих штангистов. Говорят, вместо помостов здесь появится офисное оборудование. То и дело зал посещают всевозможные комиссии. При этом никаких официальных бумаг в школу не поступает. Но есть какое-то негласное предписание спортагентства с требованием освободить зал на республиканском стадионе. Мы должны съехать к Новому году безо всяких разбирательств и объяснений. Теперь все без исключения штангисты города будут тренироваться в одном-единственном зале на ул. Савина. Теснота там и сейчас. Сразу шесть наставников ДЮСШ будут обучать своих воспитанников, причем в неудобное время.

«Трибуна» уже сообщала, что в Сыктывкаре закрылось сразу несколько специализированных помещений для штангистов как в центре города, так и в поселках Краснозатонский и Верхняя Максаковка. Тяжелоатлеты лишились возможности тренироваться и в спорткомплексе на улице Школьной. А вот теперь — и на республиканском стадионе.

Раньше специализированные залы с помостами и спортклубы по месту жительства находились в шаговой доступности, а теперь попробуй до них доберись после занятий в общеобразовательной школе, да еще в темное время суток, в морозы! К тому же далеко не у всех школьников хватает средств на ежедневные транспортные расходы, да еще с пересадками с одного автобуса на другой. Поэтому уже сейчас в секциях резко сократилось не только количество юных штангистов, но и ветеранов спорта.



Геннадий Латкин и Анатолий Тришин.

Последние из могикан

Недавние победители розыгрыша Кубка страны по тяжелой атлетике среди мастеров Анатолий Тришин и Геннадий Латкин сетуют, что им, как и другим ветеранам спорта, негде будет готовиться к соревнованиям, хотя всякий раз после возвращения с турниров чиновники просят спортсменов отчитываться о завоеванных медалях.

— Месяц назад я выступал вместе с Геннадием Латкиным на розыгрыше Кубка России в Татарстане. Оба мы стали победителями. Хотя ездили, как обычно, за свой счет, по своей инициативе, — рассказывает неоднократный победитель и призер чемпионатов России и мира по тяжелой атлетике среди ветеранов Анатолий Тришин. — Но чтобы побеждать, нужно регулярно участвовать в турнирах. Деньги со спортивного агентства Коми мы уже давно не просим — знаем, что все равно не дадут. А сейчас нас, пенсионеров, лишают еще и родного помоста — готовиться будет негде.

В феврале планируем ехать на чемпионат России среди мастеров, чтобы защищать честь Коми. Но не исключено, что после такого поворота событий мы вообще перестанем заниматься. Хотя нас всего-то четверо осталось — ветеранов, выезжающих на состязания. Помимо меня и Гены Латкина это два Николая — Мишкин и Тарабукин. Для сравнения: из других регионов России — даже дальневосточных — на чемпионаты России приезжают команды по 15-20 человек. И за счет количества они первенствуют в общих зачетах…

Нас уже уведомили, что тренироваться в новом спорткомплексе на улице Савина мы сможем теперь только за плату. Вот истинная причина того, почему штангистов выгоняют из привычного зала на стадионе: деньги!

Василий КИЧИГИН.